Мирзов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар»: «Это неправильно»

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов раскритиковал «Зенит» и «Краснодар». Ему не нравится, что в клубах играет мало российских футболистов.

«В «Локомотиве» же играют все наши ребята, причем делают это хорошо. Посмотрите на «Зенит», «Краснодар»: там только по два русских футболиста выходят. Считаю, что это неправильно.

Говорят, что русские должны выигрывать конкуренцию. А как они должны это сделать, если на их позиции уже есть легионер за 10 миллионов евро, которого надо ставить? Сколько иностранцев уезжали из РПЛ и потом что-то говорили про Россию? Они здесь деньги зарабатывают и что-то еще говорят потом», – сказал Мирзов.