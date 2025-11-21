21.11.2025, пятница, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
99
Костин
15
Кокоев
4
Ибрагимов
10
Шагиахметов
9
Фольмер
6
Умников
8
Рахманов
28
Новиков
9
Каменщиков
3-3-2-2
25
Солдатенко
4
Бородин
22
Кожемякин
3
Иваньков
99
Шевченко
97
Чурич
90
Роганович
7
Юшин
21
Галоян
73
Шитов
9
Чупаев
8
Рахманов
20
Ковалев
20
Ковалев
8
Рахманов
10
Шагиахметов
22
Рахманов
22
Рахманов
10
Шагиахметов
9
Каменщиков
19
Руденко
19
Руденко
9
Каменщиков
9
Фольмер
14
Яковлев
14
Яковлев
9
Фольмер
97
Чурич
27
Орехов
27
Орехов
97
Чурич
3
Иваньков
90
Ломакин
90
Ломакин
3
Иваньков
21
Галоян
23
Данилин
23
Данилин
21
Галоян
22
Кожемякин
10
Дунай
10
Дунай
22
Кожемякин
73
Шитов
79
Каштанов
79
Каштанов
73
Шитов
Остались в запасе
Волга
Торпедо
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
48
Георгий Уридия
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
48
Георгий Уридия
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Волга - Торпедо
3
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Торпедо», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»