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  • «Волга» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

«Волга» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

21 ноября 2025, 15:50
Волга
21.11.2025, пятница, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
6' К. Фольмер 18' Д. Каменщиков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кеняйкин
3
Красильниченко
99
Костин
15
Кокоев
4
Ибрагимов
10
Шагиахметов
9
Фольмер
6
Умников
8
Рахманов
28
Новиков
9
Каменщиков
3-3-2-2
25
Солдатенко
4
Бородин
22
Кожемякин
3
Иваньков
99
Шевченко
97
Чурич
90
Роганович
7
Юшин
21
Галоян
73
Шитов
9
Чупаев
8
Рахманов
20
Ковалев
20
Ковалев
8
Рахманов
10
Шагиахметов
22
Рахманов
22
Рахманов
10
Шагиахметов
9
Каменщиков
19
Руденко
19
Руденко
9
Каменщиков
9
Фольмер
14
Яковлев
14
Яковлев
9
Фольмер
97
Чурич
27
Орехов
27
Орехов
97
Чурич
3
Иваньков
90
Ломакин
90
Ломакин
3
Иваньков
21
Галоян
23
Данилин
23
Данилин
21
Галоян
22
Кожемякин
10
Дунай
10
Дунай
22
Кожемякин
73
Шитов
79
Каштанов
79
Каштанов
73
Шитов
Остались в запасе
Волга
Торпедо
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
48
Георгий Уридия
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
60
Игнат Касьянов
ЦП
17
Игорь Гершун
ЛВ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
48
Георгий Уридия
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Волга - Торпедо
3
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Торпедо», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Торпедо»

«Волга» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Волга
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