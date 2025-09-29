В Первой лиге сменился лидер

Тренер лидирующего в Первой лиге «Спартака»: «Мы – команда-ноунейм»

«Кубань Холдинг» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.63

«КАМАЗ» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

«Чайка» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 7.50

В Первой лиге сменился лидер

Тренер лидирующего в Первой лиге «Спартака»: «Мы – команда-ноунейм»

«КАМАЗ» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

«Кубань Холдинг» – «Волга»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.63

«Волга» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

«Торпедо» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

«Торпедо» – «Волга Ульяновск»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

«Шинник» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025