30.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
3-4-1-2
16
Ещенко
2
Тарасов
3
Бугриев
4
Супранович
18
Игнатьев
35
Енин
69
Чурсин
78
Киселев
11
Назаренко
77
Гарибян
23
Чиканчи
3-3-1-1-2
25
Солдатенко
84
Чурилов
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
5
Москвичев
5
Степанов
27
Орехов
7
Юшин
73
Шитов
79
Каштанов
78
Киселев
5
Жилмостных
5
Жилмостных
78
Киселев
77
Гарибян
4
Калачев
4
Калачев
77
Гарибян
69
Чурсин
22
Немченко
22
Немченко
69
Чурсин
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
23
Чиканчи
69
Боков
69
Боков
23
Чиканчи
99
Шевченко
90
Роганович
90
Роганович
99
Шевченко
5
Степанов
26
Байтуков
26
Байтуков
5
Степанов
27
Орехов
97
Чурич
97
Чурич
27
Орехов
7
Юшин
90
Ломакин
90
Ломакин
7
Юшин
73
Шитов
21
Галоян
21
Галоян
73
Шитов
Остались в запасе
Спартак К
Торпедо
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спартак К - Торпедо
7
1
2
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Торпедо», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Торпедо»
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Источник: «Бомбардир»