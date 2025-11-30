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  • «Спартак» Кострома – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Спартак» Кострома – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 15:50
Спартак К
30.11.2025, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
53' А. Юшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
16
Сергей Ещенко
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
9
Марат Тлехугов
ПВ
69
Денис Боков
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
14
Егор Бурхин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Артур Галоян
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
3-4-1-2
16
Ещенко
2
Тарасов
3
Бугриев
4
Супранович
18
Игнатьев
35
Енин
69
Чурсин
78
Киселев
11
Назаренко
77
Гарибян
23
Чиканчи
3-3-1-1-2
25
Солдатенко
84
Чурилов
4
Бородин
3
Иваньков
99
Шевченко
5
Москвичев
5
Степанов
27
Орехов
7
Юшин
73
Шитов
79
Каштанов
78
Киселев
5
Жилмостных
5
Жилмостных
78
Киселев
77
Гарибян
4
Калачев
4
Калачев
77
Гарибян
69
Чурсин
22
Немченко
22
Немченко
69
Чурсин
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
23
Чиканчи
69
Боков
69
Боков
23
Чиканчи
99
Шевченко
90
Роганович
90
Роганович
99
Шевченко
5
Степанов
26
Байтуков
26
Байтуков
5
Степанов
27
Орехов
97
Чурич
97
Чурич
27
Орехов
7
Юшин
90
Ломакин
90
Ломакин
7
Юшин
73
Шитов
21
Галоян
21
Галоян
73
Шитов
Остались в запасе
Спартак К
Торпедо
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бондарь
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
98
Арсений Хорин
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
14
Егор Бурхин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спартак К - Торпедо
7
1
2
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Торпедо», 21-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Торпедо»

«Спартак» Кострома – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Спартак К
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