Три игрока ЦСКА пропускают кубковый матч с «Краснодаром» из-за травм

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травмированных футболистах команды.

Армейцы принимают «Краснодар» в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру пропускают защитник Илья Агапов, хавбек Максим Мухин и нападающий Владислав Яковлев.

«У Владислава небольшое мышечное повреждение, надеемся, что в течение ближайших 10-12 дней он уже вернется в общую группу.

У Ильи Агапова вирусная инфекция, уже сегодня температура у него была в норме, завтра, если не будет осложнений, он начнет тренироваться в индивидуальном порядке и после игры в Казани, надеемся, тоже вернется в общую группу.

У Максима Мухина были плановые медицинские процедуры, поэтому его нет в заявке на матч, но уже завтра ожидаем его возвращения в общую группу», – сообщил Безуглов.

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