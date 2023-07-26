ЦСКА объявил об уходе 21-летнего форварда в «Химки»

«Химки» арендовали у ЦСКА нападающего Владислава Яковлева.

«Владислав Яковлев перешел в «Химки» на правах аренды. При этом 21-летний нападающий перед уходом продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2025/26. Соглашение с «Химками» предусматривает опцию выкупа.

Владислав – воспитанник нашей академии, за основную команду сыграл 34 матча. Весеннюю часть прошлого сезона форвард провел в «Пари НН», где в 15 играх забил два мяча и отдал одну голевую передачу», – сообщила пресс-служба ЦСКА.