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    ЦСКА объявил об уходе 21-летнего форварда в «Химки»

    «Химки» арендовали у ЦСКА нападающего Владислава Яковлева.

    «Владислав Яковлев перешел в «Химки» на правах аренды. При этом 21-летний нападающий перед уходом продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2025/26. Соглашение с «Химками» предусматривает опцию выкупа.

    Владислав – воспитанник нашей академии, за основную команду сыграл 34 матча. Весеннюю часть прошлого сезона форвард провел в «Пари НН», где в 15 играх забил два мяча и отдал одну голевую передачу», – сообщила пресс-служба ЦСКА.

    • Рыночная стоимость Яковлева – 500 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 13:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102052

      zigbert 17 минут назад

      Не успел прийти в ЦСКА как снова аренда. В Химках конечно будет востребован.

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