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  • «Тамбов» договорился о бесплатной аренде Яковлева и Аванесяна из ЦСКА

«Тамбов» договорился о бесплатной аренде Яковлева и Аванесяна из ЦСКА

19 февраля 2021, 18:34
3

В скором времени состав «Тамбова» пополнят два молодых игрока ЦСКА.

Речь идет о 18-летнем полузащитнике Тигране Аванесяне и 19-летнем форварде Владиславе Яковлеве.

«Если «Тамбову» откроют заявку (это уже произошло – примечание «Бомбардира»), то есть договоренность отдать талантливых Владислава Яковлева и Тиграна Аванесяна в бесплатную аренду.

Они прекрасно провели сборы с первой командой, заслужили положительный отзыв о качестве их работы со стороны тренерского штаба. Появится возможность помочь «Тамбову» и дать толчок для дальнейшего роста игроков», – сказал глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян.

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Источник: Sport24
ЦСКА Тамбов Яковлев Владислав
Комментарии (3)
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vladimir-7
1613750096
Но оба могут и остаться на этом ТОЛЧКЕ.
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rash1959
1613770274
Лучше бы прошвырнулись по местным зонам, там за малую дачку пахану, из терпил-сидельцев не одну команду можно набрать.
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