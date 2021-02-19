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    «Тамбов» договорился о бесплатной аренде Яковлева и Аванесяна из ЦСКА

    В скором времени состав «Тамбова» пополнят два молодых игрока ЦСКА.

    Речь идет о 18-летнем полузащитнике Тигране Аванесяне и 19-летнем форварде Владиславе Яковлеве.

    «Если «Тамбову» откроют заявку (это уже произошло – примечание «Бомбардира»), то есть договоренность отдать талантливых Владислава Яковлева и Тиграна Аванесяна в бесплатную аренду.

    Они прекрасно провели сборы с первой командой, заслужили положительный отзыв о качестве их работы со стороны тренерского штаба. Появится возможность помочь «Тамбову» и дать толчок для дальнейшего роста игроков», – сказал глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15631

      vladimir-7 56 минут назад

      Но оба могут и остаться на этом ТОЛЧКЕ.

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      Рейтинг: +1181

      GM > vladimir-7 31 минуту назад

      А могут и не остаться...

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