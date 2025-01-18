Мостовой дал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не сомневается, что хоккеист Александр Овечкин станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

«Я уверен, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки в 2025 году. Впереди ведь еще очень много матчей, практически половина регулярного чемпионата, а дальше плей-офф. Так что я думаю, что как минимум 15 шайб Александр еще забьет. Так что, повторюсь, однозначно должен. В крайнем случае если не в этом сезоне, то точно в следующем.

Все говорят, что Александр будет играть до тех пор, пока не станет лучшим снайпером в истории НХЛ. И правильно сделает, навсегда войдет в историю! Это будет вечный рекорд Овечкина», – сказал Мостовой.