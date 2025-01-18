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    Мостовой дал прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой не сомневается, что хоккеист Александр Овечкин станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

    «Я уверен, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки в 2025 году. Впереди ведь еще очень много матчей, практически половина регулярного чемпионата, а дальше плей-офф. Так что я думаю, что как минимум 15 шайб Александр еще забьет. Так что, повторюсь, однозначно должен. В крайнем случае если не в этом сезоне, то точно в следующем.

    Все говорят, что Александр будет играть до тех пор, пока не станет лучшим снайпером в истории НХЛ. И правильно сделает, навсегда войдет в историю! Это будет вечный рекорд Овечкина», – сказал Мостовой.

    • До звания лучшего снайпера в истории НХЛ Овечкину осталось забить 20 шайб.
    • Александр в НХЛ 20 лет.
    • Овечкин – 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.01.2025 22:08
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    Комментарии (1)
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    Бамбарбамия киргуду
    1737255485
    Да не побьёт он его никогда.
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