ЦСКА продвинулся в переговорах по экс-защитнику «Спартака». В сделку могут включить Яковлева

Защитник «Пари НН» Илья Агапов может перейти в ЦСКА.

По информации «Чемпионата», московский клуб продвинулся в переговорах по трансферу экс-игрока «Спартака». ЦСКА надеется закрыть сделку в ближайшее время.

С большой долей вероятности в сделку будет включен нападающий ЦСКА Владислав Яковлев.

Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.

С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».

Он провел 2 матча за молодежную сборную России.

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