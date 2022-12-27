Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЦСКА продвинулся в переговорах по экс-защитнику «Спартака». В сделку могут включить Яковлева

    Защитник «Пари НН» Илья Агапов может перейти в ЦСКА.

    По информации «Чемпионата», московский клуб продвинулся в переговорах по трансферу экс-игрока «Спартака». ЦСКА надеется закрыть сделку в ближайшее время.

    С большой долей вероятности в сделку будет включен нападающий ЦСКА Владислав Яковлев.

    • Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.
    • С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».
    • Он провел 2 матча за молодежную сборную России.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Локомотив» хочет до конца года усилиться пятью футболистами
    ЦСКА и «Локомотив» поборются за экс-защитника «Спартака» 6
    «Пари НН» подписал игрока «Спартака» и полузащитника «Алании» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      gunstilzit 1 час назад

      ЛОКО интересовался Агаповым-влез ЦСКА
      ЛОКО интересовался Самошниковым-влез Зенит.
      У нас один скаут обслуживает РПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +501

      Таврида 1 час назад

      Может лучше Заболотного в сделку включить?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1446

      Красногвардейчик > Таврида 4 минуты назад

      Тогда уж и Мендоса с Зделаром туда же......балласт

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11