ЦСКА продвинулся в переговорах по экс-защитнику «Спартака». В сделку могут включить Яковлева

ЛОКО интересовался Агаповым-влез ЦСКА
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Защитник «Пари НН» Илья Агапов может перейти в ЦСКА.
По информации «Чемпионата», московский клуб продвинулся в переговорах по трансферу экс-игрока «Спартака». ЦСКА надеется закрыть сделку в ближайшее время.
С большой долей вероятности в сделку будет включен нападающий ЦСКА Владислав Яковлев.
- Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.
- С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».
- Он провел 2 матча за молодежную сборную России.
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