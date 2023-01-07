В «Пари НН» подтвердили трансфер форварда ЦСКА

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев арендован «Пари НН».

«Да, Владислав Яковлев переходит в «Нижний Новгород». Переговоры с ЦСКА уже прошли, именно поэтому Яковлев не поехал с ними на сборы. Аренда будет рассчитана до конца года.

Есть ли опция выкупа? Да, она есть. Мы футболистов без опции выкупа в аренду не берет», – сказал спортивный директор нижегородцев Игорь Кудряшов.

20-летний Яковлев – воспитанник ЦСКА.

Игрок стоит 500 тысяч евро.

В сезоне РПЛ у Яковлева 8 матчей, ассист.

Фото: телеграм-канал «Пари НН».

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