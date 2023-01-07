В «Пари НН» подтвердили трансфер форварда ЦСКА

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев арендован «Пари НН».
«Да, Владислав Яковлев переходит в «Нижний Новгород». Переговоры с ЦСКА уже прошли, именно поэтому Яковлев не поехал с ними на сборы. Аренда будет рассчитана до конца года.
Есть ли опция выкупа? Да, она есть. Мы футболистов без опции выкупа в аренду не берет», – сказал спортивный директор нижегородцев Игорь Кудряшов.
- 20-летний Яковлев – воспитанник ЦСКА.
- Игрок стоит 500 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у Яковлева 8 матчей, ассист.
Фото: телеграм-канал «Пари НН».
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»