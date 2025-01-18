Вратарю «Пари НН» не понравился отдых на Мальдивах

Никита Медведев ответил на вопросы об отпуске.
Голкипер «Пари НН» заявил, что путешествия внутри России ему импонируют больше зарубежного отдыха.
– Где провели отпуск?
– Дома, в декабре родилась дочка.
– Как вы относитесь к критике, что футболисты уезжают на те же Мальдивы?
– Выбор каждого. Был на Мальдивах один раз – посмотрел, не очень понравилось. Мне больше нравится отдыхать в России, летом очень нравится Сочи.
Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны.
– Почему?
– Мне нравится климат в Сочи, хороший город – кайф! В каждом городе нашей страны есть хорошие гостиницы, вкусные рестораны и везде есть, что посмотреть.
Далеко не во всех странах мира можно отдохнуть, как в Сочи, где тепло и на лыжах можешь покататься. Россия – многогранная страна!
– Чем Мальдивы не понравились?
– Обычный, примитивный, однообразный отдых. Гораздо интереснее могу в России отдохнуть, чем там. Лежать на пляже – не для меня. Максимум – на пять дней можно туда полететь.
- 30-летний Медведев в «Пари НН» с 2024 года
- В этом сезоне вратарь пропустил 34 гола в 18 матчах.