Вратарю «Пари НН» не понравился отдых на Мальдивах

Никита Медведев ответил на вопросы об отпуске.

Голкипер «Пари НН» заявил, что путешествия внутри России ему импонируют больше зарубежного отдыха.

– Где провели отпуск?

– Дома, в декабре родилась дочка.

– Как вы относитесь к критике, что футболисты уезжают на те же Мальдивы?

– Выбор каждого. Был на Мальдивах один раз – посмотрел, не очень понравилось. Мне больше нравится отдыхать в России, летом очень нравится Сочи.

Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны.

– Почему?

– Мне нравится климат в Сочи, хороший город – кайф! В каждом городе нашей страны есть хорошие гостиницы, вкусные рестораны и везде есть, что посмотреть.

Далеко не во всех странах мира можно отдохнуть, как в Сочи, где тепло и на лыжах можешь покататься. Россия – многогранная страна!

– Чем Мальдивы не понравились?

– Обычный, примитивный, однообразный отдых. Гораздо интереснее могу в России отдохнуть, чем там. Лежать на пляже – не для меня. Максимум – на пять дней можно туда полететь.