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    Яковлев: «Если Дзагоев загорается, лучше ему ничего не говорить. Иначе не переживешь тренировку»

    Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев высказался об одноклубнике Алане Дзагоеве.

    — Во время тренировок очень любопытно наблюдать за Аланом: стоит кому-нибудь не поспеть за его игровым мышлением — напихает так, что мало не покажется. Тебе тоже не раз доставалось, так?

    — Бывает, что Алан Елизбарович загорается. И тут уже без разницы, кто ты — тренер, футболист или администратор. Может накричать, причем очень сильно — это сто процентов.

    — Ребята по-разному говорят: кого-то этот «пихач» только подстегивает, а кому-то лучше объяснить спокойно…

    — Если ты Дзаге, когда он горит, скажешь, чтобы он был спокоен, ты не переживешь эту тренировку.

    • Дзагоев провел 15 матчей в этом сезоне, отдал 3 ассиста.
    • Он играет за ЦСКА с 2008 года.
    • Его контракт истекает летом 2023 года.

    Алексей Березуцкий – о Дзагоеве: «Легенда и лидер ЦСКА. Ему тяжело играть больше 60 минут»

    Фернандес: «Акинфеев – истинный капитан ЦСКА. Потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников и Васин»

    Бруно Фукс: «Набабкин – не только Пирло, еще и Каземиро»

    Источник: сайт ЦСКА

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    15.02.2022 23:34
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