Яковлев: «Если Дзагоев загорается, лучше ему ничего не говорить. Иначе не переживешь тренировку»

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев высказался об одноклубнике Алане Дзагоеве.

— Во время тренировок очень любопытно наблюдать за Аланом: стоит кому-нибудь не поспеть за его игровым мышлением — напихает так, что мало не покажется. Тебе тоже не раз доставалось, так?

— Бывает, что Алан Елизбарович загорается. И тут уже без разницы, кто ты — тренер, футболист или администратор. Может накричать, причем очень сильно — это сто процентов.

— Ребята по-разному говорят: кого-то этот «пихач» только подстегивает, а кому-то лучше объяснить спокойно…

— Если ты Дзаге, когда он горит, скажешь, чтобы он был спокоен, ты не переживешь эту тренировку.