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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Енисей
Волга - Енисей: обзор матча 16 июля 2022
Волга
16.07.2022, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
47'
В. Кичин (АГ)
59'
А. Окладников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Енисей
Замена
И. Беляков
️️️️
Т. Джикия
85'
78'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Канаплин
78'
Замена
А. Масловский
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Кротов
️️️️
А. Герюгов
76'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Д. Рахманов
69'
Замена
К. Морозов
️️️️
Р. Махмутов
69'
67'
Желтая карточка
О. Ланин
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Окладников
59'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Е. Песиков
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Кичин
47'
Замена
Г. Паскин
️️️️
Б. Билалов
46'
Желтая карточка
Р. Махмутов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
13
Алексей Цыганцов
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
8
Денис Рахманов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
89
Темур Джикия
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
9
Евгений Песиков
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Волга
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Антон Кротов
ОП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-3-2
1
Морозов
23
Абазов
92
Хайруллов
13
Цыганцов
95
Магомадов
7
Герюгов
8
Рахманов
22
Рахманов
23
Махмутов
9
Билалов
89
Джикия
4-1-1-2-2
23
Антипин
13
Марков
2
Кичин
33
Феррейра
13
Бардыбахин
64
Ланин
8
Иванов
9
Песиков
19
Глушков
75
Окладников
8
Канаплин
22
Рахманов
22
Ефремов
22
Ефремов
22
Рахманов
9
Билалов
87
Паскин
87
Паскин
9
Билалов
23
Махмутов
5
Морозов
5
Морозов
23
Махмутов
7
Герюгов
23
Кротов
23
Кротов
7
Герюгов
89
Джикия
10
Беляков
10
Беляков
89
Джикия
9
Песиков
37
Воронин
37
Воронин
9
Песиков
13
Марков
33
Масловский
33
Масловский
13
Марков
8
Канаплин
77
Самойлов
77
Самойлов
8
Канаплин
Остались в запасе
Волга
Енисей
22
Георгий Уридия
ЦФ
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
99
Егор Апушников
ЦФ
22
Дмитрий Ребров
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
22
Георгий Уридия
ЦФ
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
55
Иван Устинов
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
99
Егор Апушников
ЦФ
22
Дмитрий Ребров
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Ринат Аитов
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Волга - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Денис Петров (Астрахань)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
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