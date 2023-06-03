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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Волга
Енисей - Волга: обзор матча 03 июня 2023
Енисей
03.06.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Волга
89'
Замена
В. Марухин
️️️️
Н. Кирсанов
88'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
Е. Воронин
81'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
А. Хабибуллин
78'
Замена
И. Максименков
️️️️
Р. Махмутов
Замена
Н. Раздорских
️️️️
М. Комков
59'
Желтая карточка
А. Масловский
55'
Замена
В. Луташев
️️️️
А. Окладников
46'
Желтая карточка
А. Рукас
45'
+1
44'
Желтая карточка
К. Морозов
36'
Желтая карточка
А. Абазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
10
Михаил Комков
ПП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Тускаев
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
89
Андрей Широков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
97
Владислав Скавыш
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
4-1-2-2-1
42
Ярусов
33
Масловский
6
Рукас
55
Богатырев
24
Кахидзе
10
Гыстаров
77
Самойлов
10
Комков
23
Ушатов
20
Ивакин
75
Окладников
4-1-1-3-1
1
Климович
95
Магомадов
4
Дашаев
30
Хабибуллин
23
Абазов
5
Морозов
23
Махмутов
8
Рахманов
10
Кирсанов
37
Воронин
9
Билалов
10
Комков
21
Раздорских
21
Раздорских
10
Комков
75
Окладников
36
Луташев
36
Луташев
75
Окладников
30
Хабибуллин
15
Данилкин
15
Данилкин
30
Хабибуллин
23
Махмутов
5
Максименков
5
Максименков
23
Махмутов
37
Воронин
9
Камлашев
9
Камлашев
37
Воронин
10
Кирсанов
12
Марухин
12
Марухин
10
Кирсанов
Остались в запасе
Енисей
Волга
38
Евгений Ставер
ВР
89
Андрей Широков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
97
Владислав Скавыш
ЦП
19
Никита Глушков
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
1
Семен Морозов
ВР
7
Азнаур Герюгов
ОП
Главный тренер
Алексей Тускаев
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
89
Андрей Широков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
97
Владислав Скавыш
ЦП
19
Никита Глушков
ЛВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
7
Азнаур Герюгов
ОП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Главный тренер
Алексей Тускаев
Статистика матча Енисей - Волга
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Дмитрий Голов (Омск)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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