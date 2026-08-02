02.08.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-3-1-1-2
35
Малащицкий
22
Павловец
3
Глущенков
18
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Храленков
99
Зеньков
24
Корцов
25
Ложкин
4
3-3-1-2
31
Пришивалко
2
Никоноров
6
44
Шестиловский
14
Давыдов
5
Селезнев
4
Соланович
8
Русенчик
9
Шведчиков
7
Ачаповский
11
Левицкий
23
Лях
23
Лях
11
Левицкий
24
Корцов
36
Гедес
36
Гедес
24
Корцов
6
Храленков
77
Юзепчук
77
Юзепчук
6
Храленков
4
19
Гречихо
19
Гречихо
4
25
Ложкин
88
Ковалевич
88
Ковалевич
25
Ложкин
2
Никоноров
78
Якушевич
78
Якушевич
2
Никоноров
10
Козлов
10
Козлов
17
Вихров
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Вихров
11
11
Остались в запасе
Динамо-Брест
Белшина
21
Александр Нечаев
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
Остались в запасе
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Динамо-Брест - Белшина
1
Всего ударов по воротам
20
16
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Белшины», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Белшина»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»