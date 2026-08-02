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  • «Динамо-Брест» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

«Динамо-Брест» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

2 августа, 16:50
Динамо-Брест
02.08.2026, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Белшина
6' Z. Popovic 13' Е. Корцов 75' Е. Корцов 90+2' А. Бутаревич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
35
Игорь Малащицкий
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
18
Nikita Stepanov
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
4
Z. Popovic
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Белшина
31
Павел Пришивалко
ВР
17
Илья Вихров
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
4
Владислав Соланович
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
6
D. Lazarev
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Динамо-Брест
21
Александр Нечаев
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
36
Гильерме Гедес
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
Белшина
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
18
Никита Некрасов
ЛВ
11
Timur Galimzyanov
ЦФ
3-3-1-1-2
35
Малащицкий
22
Павловец
3
Глущенков
18
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Храленков
99
Зеньков
24
Корцов
25
Ложкин
4
3-3-1-2
31
Пришивалко
2
Никоноров
6
44
Шестиловский
14
Давыдов
5
Селезнев
4
Соланович
8
Русенчик
9
Шведчиков
7
Ачаповский
11
Левицкий
23
Лях
23
Лях
11
Левицкий
24
Корцов
36
Гедес
36
Гедес
24
Корцов
6
Храленков
77
Юзепчук
77
Юзепчук
6
Храленков
4
19
Гречихо
19
Гречихо
4
25
Ложкин
88
Ковалевич
88
Ковалевич
25
Ложкин
2
Никоноров
78
Якушевич
78
Якушевич
2
Никоноров
10
Козлов
10
Козлов
17
Вихров
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Вихров
11
11
Остались в запасе
Динамо-Брест
Белшина
21
Александр Нечаев
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
Главный тренер
Александр Седнев
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
Остались в запасе
25
Abdukhalil Makhmudov
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
K. Malykh
ЦП
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Динамо-Брест - Белшина
1
Всего ударов по воротам
20
16
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Белшины», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Белшина»

«Динамо-Брест» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Белшина Динамо-Брест
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