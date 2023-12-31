Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Мн
|28
|22
|3
|3
|72:21
|+51
|69
|2.
|Неман
|28
|19
|5
|4
|57:22
|+35
|62
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|28
|12
|13
|3
|33:18
|+15
|49
|4.
|Ислочь
|28
|14
|6
|8
|39:27
|+12
|48
|5.
|БАТЭ
|28
|14
|5
|9
|49:31
|+18
|47
|6.
|Гомель
|28
|12
|8
|8
|45:46
|-1
|44
|7.
|Славия-Мозырь
|28
|11
|6
|11
|30:28
|+2
|39
|8.
|Минск
|28
|7
|10
|11
|20:26
|-6
|31
|9.
|Слуцк
|28
|7
|9
|12
|35:40
|-5
|30
|10.
|Динамо-Брест
|28
|9
|3
|16
|33:50
|-17
|30
|11.
|Нафтан
|28
|7
|4
|17
|28:53
|-25
|25
|12.
|Сморгонь
|28
|7
|3
|18
|28:59
|-31
|24
|13.
|Шахтер Сл
|28
|13
|6
|9
|49:39
|+10
|10
|14.
|Энергетик-БГУ
|28
|7
|6
|15
|23:41
|-18
|4
|15.
|Белшина
|28
|3
|5
|20
|21:61
|-40
|3
|* - Шахтер: снято 35
Белшина: снято 11
Энергетик-БГУ: снято 23
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Мн
|14
|12
|1
|1
|38:10
|+28
|37
|2.
|Неман
|14
|9
|3
|2
|24:8
|+16
|30
|3.
|Шахтер Сл
|14
|9
|1
|4
|26:18
|+8
|28
|4.
|Гомель
|14
|8
|1
|5
|24:27
|-3
|25
|5.
|Ислочь
|14
|7
|3
|4
|22:14
|+8
|24
|6.
|Слуцк
|14
|6
|6
|2
|21:15
|+6
|24
|7.
|Славия-Мозырь
|14
|7
|2
|5
|16:11
|+5
|23
|8.
|Минск
|14
|5
|6
|3
|15:12
|+3
|21
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|14
|4
|9
|1
|19:12
|+7
|21
|10.
|БАТЭ
|14
|6
|2
|6
|25:21
|+4
|20
|11.
|Сморгонь
|14
|6
|2
|6
|16:22
|-6
|20
|12.
|Энергетик-БГУ
|14
|5
|1
|8
|13:21
|-8
|16
|13.
|Динамо-Брест
|14
|4
|3
|7
|19:25
|-6
|15
|14.
|Нафтан
|14
|4
|3
|7
|13:23
|-10
|15
|15.
|Белшина
|14
|2
|3
|9
|7:25
|-18
|9
|* - Шахтер: снято 35
Белшина: снято 11
Энергетик-БГУ: снято 23
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Мн
|14
|10
|2
|2
|34:11
|+23
|32
|2.
|Неман
|14
|10
|2
|2
|33:14
|+19
|32
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|14
|8
|4
|2
|14:6
|+8
|28
|4.
|БАТЭ
|14
|8
|3
|3
|24:10
|+14
|27
|5.
|Ислочь
|14
|7
|3
|4
|17:13
|+4
|24
|6.
|Гомель
|14
|4
|7
|3
|21:19
|+2
|19
|7.
|Шахтер Сл
|14
|4
|5
|5
|23:21
|+2
|17
|8.
|Славия-Мозырь
|14
|4
|4
|6
|14:17
|-3
|16
|9.
|Динамо-Брест
|14
|5
|0
|9
|14:25
|-11
|15
|10.
|Энергетик-БГУ
|14
|2
|5
|7
|10:20
|-10
|11
|11.
|Нафтан
|14
|3
|1
|10
|15:30
|-15
|10
|12.
|Минск
|14
|2
|4
|8
|5:14
|-9
|10
|13.
|Слуцк
|14
|1
|3
|10
|14:25
|-11
|6
|14.
|Белшина
|14
|1
|2
|11
|14:36
|-22
|5
|15.
|Сморгонь
|14
|1
|1
|12
|12:37
|-25
|4
|* - Шахтер: снято 35
Белшина: снято 11
Энергетик-БГУ: снято 23