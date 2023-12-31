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    Белоруссия. Высшая лига - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо Мн 28 22 3 3 72:21 +51 69
    2. Неман 28 19 5 4 57:22 +35 62
    3. Торпедо-БелАЗ 28 12 13 3 33:18 +15 49
    4. Ислочь 28 14 6 8 39:27 +12 48
    5. БАТЭ 28 14 5 9 49:31 +18 47
    6. Гомель 28 12 8 8 45:46 -1 44
    7. Славия-Мозырь 28 11 6 11 30:28 +2 39
    8. Минск 28 7 10 11 20:26 -6 31
    9. Слуцк 28 7 9 12 35:40 -5 30
    10. Динамо-Брест 28 9 3 16 33:50 -17 30
    11. Нафтан 28 7 4 17 28:53 -25 25
    12. Сморгонь 28 7 3 18 28:59 -31 24
    13. Шахтер Сл 28 13 6 9 49:39 +10 10
    14. Энергетик-БГУ 28 7 6 15 23:41 -18 4
    15. Белшина 28 3 5 20 21:61 -40 3
    * - Шахтер: снято 35
    Белшина: снято 11
    Энергетик-БГУ: снято 23
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо Мн 14 12 1 1 38:10 +28 37
    2. Неман 14 9 3 2 24:8 +16 30
    3. Шахтер Сл 14 9 1 4 26:18 +8 28
    4. Гомель 14 8 1 5 24:27 -3 25
    5. Ислочь 14 7 3 4 22:14 +8 24
    6. Слуцк 14 6 6 2 21:15 +6 24
    7. Славия-Мозырь 14 7 2 5 16:11 +5 23
    8. Минск 14 5 6 3 15:12 +3 21
    9. Торпедо-БелАЗ 14 4 9 1 19:12 +7 21
    10. БАТЭ 14 6 2 6 25:21 +4 20
    11. Сморгонь 14 6 2 6 16:22 -6 20
    12. Энергетик-БГУ 14 5 1 8 13:21 -8 16
    13. Динамо-Брест 14 4 3 7 19:25 -6 15
    14. Нафтан 14 4 3 7 13:23 -10 15
    15. Белшина 14 2 3 9 7:25 -18 9
    * - Шахтер: снято 35
    Белшина: снято 11
    Энергетик-БГУ: снято 23
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо Мн 14 10 2 2 34:11 +23 32
    2. Неман 14 10 2 2 33:14 +19 32
    3. Торпедо-БелАЗ 14 8 4 2 14:6 +8 28
    4. БАТЭ 14 8 3 3 24:10 +14 27
    5. Ислочь 14 7 3 4 17:13 +4 24
    6. Гомель 14 4 7 3 21:19 +2 19
    7. Шахтер Сл 14 4 5 5 23:21 +2 17
    8. Славия-Мозырь 14 4 4 6 14:17 -3 16
    9. Динамо-Брест 14 5 0 9 14:25 -11 15
    10. Энергетик-БГУ 14 2 5 7 10:20 -10 11
    11. Нафтан 14 3 1 10 15:30 -15 10
    12. Минск 14 2 4 8 5:14 -9 10
    13. Слуцк 14 1 3 10 14:25 -11 6
    14. Белшина 14 1 2 11 14:36 -22 5
    15. Сморгонь 14 1 1 12 12:37 -25 4
    * - Шахтер: снято 35
    Белшина: снято 11
    Энергетик-БГУ: снято 23
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