Белоруссия. Высшая лига - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Никита Супранович
|Белшина
|8
|1
|2
|Александр Позняк
|Динамо-Брест
|9
|1
|3
|Тимур Мелекесцев
|Энергетик-БГУ
|9
|1
|4
|Таир Нурсеитов
|Энергетик-БГУ
|9
|1
|5
|Рустам Турдимурадов
|Энергетик-БГУ
|10
|1
|6
|Андрей Васильев
|Неман
|12
|1
|7
|Александр Макась
|Динамо-Брест, Ислочь
|14
|1
|8
|Сергей Усеня
|Сморгонь
|14
|1
|9
|Сергей Слепов
|Нафтан
|15
|1
|10
|Эдгар Олехнович
|Динамо-Брест
|16
|1
|11
|Артем Бруй
|Нафтан
|16
|1
|12
|Денис Гречихо
|БАТЭ
|17
|1
|13
|Станислав Клещук
|Энергетик-БГУ
|17
|1
|14
|Иван Садовничий
|Неман
|18
|1
|15
|Никита Пацко
|Торпедо-БелАЗ
|18
|1
|16
|Денис Ковалевич
|Динамо-Брест
|18
|1
|17
|Константин Руденок
|Неман
|19
|1
|18
|Сергей Волков
|БАТЭ
|19
|1
|19
|Александр Шестюк
|БАТЭ
|19
|1
|20
|Илья Колпачук
|Динамо-Брест
|20
|1
|21
|Сергей Игнатович
|Шахтер
|21
|1
|22
|Никита Соколовский
|Белшина
|24
|1
|23
|Ярослав Макушинский
|Энергетик-БГУ
|25
|1
|24
|Илья Кухарчик
|Белшина
|25
|1
|25
|Дмитрий Антилевский
|БАТЭ
|26
|1