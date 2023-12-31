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    Белоруссия. Высшая лига - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Владислав Морозов Динамо 24 17 1 0.71
    2 Егор Зубович Неман 22 14 0 0.64
    3 Павел Савицкий Неман 23 13 4 0.57
    4 Егор Карпицкий Шахтер 12 12 0 1.00
    5 Михаил Гордейчук Динамо-Брест 21 12 0 0.57
    6 Андрей Панюков Славия-Мозырь, Нафтан 15 11 1 0.73
    7 Эулодже Плакка Фессу Шахтер 20 9 0 0.45
    8 Денис Митрофанов Ислочь 21 9 0 0.43
    9 Денис Козловский Гомель 24 9 1 0.38
    10 Денис Лаптев БАТЭ 24 8 0 0.33
    11 Душан Бакич Динамо 26 8 0 0.31
    12 Дмитрий Антилевский БАТЭ 26 8 1 0.31
    13 Александр Ануфриев Гомель 26 8 1 0.31
    14 Валерий Громыко БАТЭ 14 8 3 0.57
    15 Даниил Зорин Динамо 11 7 0 0.64
    16 Матвей Дуксо Сморгонь 22 7 0 0.32
    17 Валерий Горбачик Торпедо-БелАЗ 23 7 0 0.30
    18 Максим Скавыш Шахтер 22 7 1 0.32
    19 Владимир Хващинский Динамо 15 6 0 0.40
    20 Глеб Ровдо Ислочь 23 6 0 0.26
    21 Артем Быков Динамо 21 6 2 0.29
    22 Герман Барковский Энергетик-БГУ 22 6 4 0.27
    23 Иван Бахар Динамо 14 5 0 0.36
    24 Павел Седько Динамо 17 5 0 0.29
    25 Сергей Пушняков Слуцк 22 5 0 0.23
    26 Илья Алексиевич Гомель 24 5 0 0.21
    27 Илья Кухарчик Белшина 25 5 0 0.20
    28 Никита Мельников Слуцк 9 5 1 0.56
    29 Александр Макась Динамо-Брест, Ислочь 14 5 1 0.36
    30 Валон Ахмеди Шахтер 22 5 1 0.23
    31 Александр Сачивко Динамо 13 4 0 0.31
    32 Дмитрий Гирс Слуцк 18 4 0 0.22
    33 Владислав Полоз Славия-Мозырь 18 4 0 0.22
    34 Сергей Кисляк Динамо-Брест 20 4 0 0.20
    35 Сергей Карпович Неман 21 4 0 0.19
    36 Артем Концевой БАТЭ 23 4 0 0.17
    37 Александр Ксенофонтов Торпедо-БелАЗ 23 4 0 0.17
    38 Алексей Иванов Славия-Мозырь 24 4 0 0.17
    39 Даниил Душевский Минск 24 4 0 0.17
    40 Даниил Силинский Энергетик-БГУ, Гомель 24 4 0 0.17
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Валон Ахмеди Шахтер 22 8
    2 Ориньо Динамо 24 7
    3 Душан Бакич Динамо 26 7
    4 Матвей Дуксо Сморгонь 22 6
    5 Иван Бахар Динамо 14 5
    6 Кирилл Кириленко Нафтан 19 5
    7 Илья Руцкий Славия-Мозырь 20 5
    8 Максим Скавыш Шахтер 22 5
    9 Раймонд Адеола Гомель 13 4
    10 Тимур Пухов Нафтан 18 4
    11 Эулодже Плакка Фессу Шахтер 20 4
    12 Сергей Карпович Неман 21 4
    13 Андрей Рылач Динамо 21 4
    14 Сергей Пушняков Слуцк 22 4
    15 Валерий Сенько Ислочь 22 4
    16 Артем Концевой БАТЭ 23 4
    17 Евгений Шевченко Торпедо-БелАЗ 25 4
    18 Константин Кучинский Гомель 25 4
    19 Максим Яблонский Неман 9 3
    20 Дмитрий Подстрелов БАТЭ 11 3
    21 Гулжигит Алыкулов Неман 14 3
    22 Андрей Панюков Славия-Мозырь, Нафтан 15 3
    23 Игорь Бурко Торпедо-БелАЗ 18 3
    24 Денис Ковалевич Динамо-Брест 18 3
    25 Кирилл Ермакович Гомель 19 3
    26 Михаил Гордейчук Динамо-Брест 21 3
    27 Артем Быков Динамо 21 3
    28 Павел Савицкий Неман 23 3
    29 Вадим Пигас Ислочь 23 3
    30 Владислав Морозов Динамо 24 3
    31 Илья Кухарчик Белшина 25 3
    32 Александр Ануфриев Гомель 26 3
    33 Руслан Лисакович Торпедо-БелАЗ 7 2
    34 Руслан Хадаркевич БАТЭ 10 2
    35 Седрик Куадио Динамо-Брест 10 2
    36 Антон Шрамченко Шахтер 11 2
    37 Валерий Громыко БАТЭ 14 2
    38 K. Kotov Слуцк 14 2
    39 Сергей Тихоновский Славия-Мозырь 17 2
    40 Павел Седько Динамо 17 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Владислав Морозов Динамо 24 17 3 20
    2 Егор Зубович Неман 22 14 2 16
    3 Павел Савицкий Неман 23 13 3 16
    4 Михаил Гордейчук Динамо-Брест 21 12 3 15
    5 Душан Бакич Динамо 26 8 7 15
    6 Андрей Панюков Славия-Мозырь, Нафтан 15 11 3 14
    7 Егор Карпицкий Шахтер 12 12 1 13
    8 Эулодже Плакка Фессу Шахтер 20 9 4 13
    9 Валон Ахмеди Шахтер 22 5 8 13
    10 Матвей Дуксо Сморгонь 22 7 6 13
    11 Максим Скавыш Шахтер 22 7 5 12
    12 Александр Ануфриев Гомель 26 8 3 11
    13 Валерий Громыко БАТЭ 14 8 2 10
    14 Иван Бахар Динамо 14 5 5 10
    15 Денис Лаптев БАТЭ 24 8 2 10
    16 Денис Козловский Гомель 24 9 1 10
    17 Артем Быков Динамо 21 6 3 9
    18 Денис Митрофанов Ислочь 21 9 0 9
    19 Сергей Пушняков Слуцк 22 5 4 9
    20 Ориньо Динамо 24 2 7 9
    21 Дмитрий Антилевский БАТЭ 26 8 1 9
    22 Даниил Зорин Динамо 11 7 1 8
    23 Сергей Карпович Неман 21 4 4 8
    24 Артем Концевой БАТЭ 23 4 4 8
    25 Евгений Шевченко Торпедо-БелАЗ 25 4 4 8
    26 Илья Кухарчик Белшина 25 5 3 8
    27 Раймонд Адеола Гомель 13 3 4 7
    28 Владимир Хващинский Динамо 15 6 1 7
    29 Павел Седько Динамо 17 5 2 7
    30 Тимур Пухов Нафтан 18 3 4 7
    31 Кирилл Кириленко Нафтан 19 2 5 7
    32 Илья Руцкий Славия-Мозырь 20 2 5 7
    33 Герман Барковский Энергетик-БГУ 22 6 1 7
    34 Валерий Сенько Ислочь 22 3 4 7
    35 Валерий Горбачик Торпедо-БелАЗ 23 7 0 7
    36 Никита Мельников Слуцк 9 5 1 6
    37 Дмитрий Подстрелов БАТЭ 11 3 3 6
    38 Александр Макась Динамо-Брест, Ислочь 14 5 1 6
    39 Владислав Полоз Славия-Мозырь 18 4 2 6
    40 Денис Ковалевич Динамо-Брест 18 3 3 6
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Игнатий Сидор Нафтан 18 8
    2 Ярослав Макушинский Энергетик-БГУ 25 8
    3 Артем Бруй Нафтан 16 7
    4 Максим Омельянчук Энергетик-БГУ 23 7
    5 Игорь Тимонюк Динамо-Брест 12 6
    6 Сергей Слепов Нафтан 15 6
    7 Кирилл Кириленко Нафтан 19 6
    8 Никита Капленко Шахтер 22 6
    9 Кирилл Родионов Ислочь 3 5
    10 Андрей Макаренко Шахтер 14 5
    11 Павел Седько Динамо 17 5
    12 Иван Садовничий Неман 18 5
    13 Денис Ковалевич Динамо-Брест 18 5
    14 Никита Былинкин Слуцк 20 5
    15 Кристиан Дрош Славия-Мозырь 21 5
    16 Денис Митрофанов Ислочь 21 5
    17 Роман Бегунов Динамо 22 5
    18 Валон Ахмеди Шахтер 22 5
    19 Амирбек Бакаев Энергетик-БГУ 22 5
    20 Максим Мякиш Торпедо-БелАЗ 24 5
    21 Даниил Душевский Минск 24 5
    22 Александр Ануфриев Гомель 26 5
    23 Душан Бакич Динамо 26 5
    24 Павел Пашевич Энергетик-БГУ 27 5
    25 Руслан Лисакович Торпедо-БелАЗ 7 4
    26 Гулжигит Алыкулов Неман 14 4
    27 Дмитрий Тамело Нафтан 14 4
    28 Алексей Матлах Белшина 14 4
    29 Идрис Нурадин Сморгонь 15 4
    30 Сергей Тихоновский Славия-Мозырь 17 4
    31 Андрей Залеский Славия-Мозырь 17 4
    32 Максим Касараб Минск 18 4
    33 Игорь Заяц Слуцк 18 4
    34 Сергей Политевич Динамо 19 4
    35 Никита Корзун Шахтер 19 4
    36 Сергей Русак Слуцк 19 4
    37 Сергей Кисляк Динамо-Брест 20 4
    38 Артем Быков Динамо 21 4
    39 Артем Литвяков Динамо-Брест 21 4
    40 Герман Барковский Энергетик-БГУ 22 4
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