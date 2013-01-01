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    Бомбардиры Белоруссия. Высшая лига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Павел Чикида Славия-Мозырь 5 5 2 1.00
    2 Дмитрий Радиковский Арсенал 5 4 0 0.80
    3 Герман Барковский Динамо-Брест 5 3 0 0.60
    4 Раймонд Адеола Динамо 5 3 0 0.60
    5 Кирилл Леонович Сморгонь 5 3 0 0.60
    6 Леонард Гвет Неман 5 3 0 0.60
    7 Роди Жуниор Эффаге Гомель 3 2 0 0.67
    8 Максим Скавыш Торпедо-БелАЗ 4 2 0 0.50
    9 Александр Макась Ислочь 4 2 0 0.50
    10 Терентий Луцевич Сморгонь 4 2 0 0.50
    11 Руслан Теверов Витебск 4 2 0 0.50
    12 Владимир Марухин Нафтан 4 2 0 0.50
    13 Александр Шестюк Ислочь, БАТЭ 4 2 0 0.50
    14 Павел Мелешин Динамо 4 2 0 0.50
    15 Михаил Гордейчук Динамо-Брест 5 2 0 0.40
    16 Тимур Пухов Гомель 5 2 0 0.40
    17 Кирилл Кириленко Славия-Мозырь 5 2 0 0.40
    18 Игнат Пранович Нафтан 5 2 0 0.40
    19 Андрей Панюков БАТЭ 5 2 1 0.40
    20 Сергей Пушняков Слуцк 5 2 1 0.40
    21 Павел Савицкий Неман 5 2 2 0.40
    22 Юлий Кузнецов Славия-Мозырь 1 1 0 1.00
    23 Максим Кравцов Неман 1 1 0 1.00
    24 Сергей Кисляк Динамо-Брест 2 1 0 0.50
    25 Павел Седько Динамо 2 1 0 0.50
    26 Илья Василевич Торпедо-БелАЗ 2 1 0 0.50
    27 Евгений Сакута Арсенал 2 1 0 0.50
    28 Юрий Клочков Днепр 2 1 0 0.50
    29 Джосфат Лопаго Динамо-Брест 2 1 0 0.50
    30 Артем Соколовский Динамо 2 1 0 0.50
    31 Владислав Ложкин Славия-Мозырь 3 1 0 0.33
    32 Илья Грищенко Гомель 3 1 0 0.33
    33 Евгений Малашевич Минск 3 1 0 0.33
    34 Джордж Муссинга Динамо-Брест 3 1 0 0.33
    35 Абинур Нурымбет Гомель 3 1 0 0.33
    36 Кирилл Премудров Торпедо-БелАЗ 4 1 0 0.25
    37 Артем Рахманов Динамо-Брест 4 1 0 0.25
    38 Евгений Барсуков Гомель 4 1 0 0.25
    39 Джонатан Джон Сморгонь 4 1 0 0.25
    40 Антон Лукашов Днепр 4 1 0 0.25
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