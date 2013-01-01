Белоруссия. Высшая лига

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Павел Чикида
|Славия-Мозырь
|5
|5
|2
|1.00
|2
|Дмитрий Радиковский
|Арсенал
|5
|4
|0
|0.80
|3
|Герман Барковский
|Динамо-Брест
|5
|3
|0
|0.60
|4
|Раймонд Адеола
|Динамо
|5
|3
|0
|0.60
|5
|Кирилл Леонович
|Сморгонь
|5
|3
|0
|0.60
|6
|Леонард Гвет
|Неман
|5
|3
|0
|0.60
|7
|Роди Жуниор Эффаге
|Гомель
|3
|2
|0
|0.67
|8
|Максим Скавыш
|Торпедо-БелАЗ
|4
|2
|0
|0.50
|9
|Александр Макась
|Ислочь
|4
|2
|0
|0.50
|10
|Терентий Луцевич
|Сморгонь
|4
|2
|0
|0.50
|11
|Руслан Теверов
|Витебск
|4
|2
|0
|0.50
|12
|Владимир Марухин
|Нафтан
|4
|2
|0
|0.50
|13
|Александр Шестюк
|Ислочь, БАТЭ
|4
|2
|0
|0.50
|14
|Павел Мелешин
|Динамо
|4
|2
|0
|0.50
|15
|Михаил Гордейчук
|Динамо-Брест
|5
|2
|0
|0.40
|16
|Тимур Пухов
|Гомель
|5
|2
|0
|0.40
|17
|Кирилл Кириленко
|Славия-Мозырь
|5
|2
|0
|0.40
|18
|Игнат Пранович
|Нафтан
|5
|2
|0
|0.40
|19
|Андрей Панюков
|БАТЭ
|5
|2
|1
|0.40
|20
|Сергей Пушняков
|Слуцк
|5
|2
|1
|0.40
|21
|Павел Савицкий
|Неман
|5
|2
|2
|0.40
|22
|Юлий Кузнецов
|Славия-Мозырь
|1
|1
|0
|1.00
|23
|Максим Кравцов
|Неман
|1
|1
|0
|1.00
|24
|Сергей Кисляк
|Динамо-Брест
|2
|1
|0
|0.50
|25
|Павел Седько
|Динамо
|2
|1
|0
|0.50
|26
|Илья Василевич
|Торпедо-БелАЗ
|2
|1
|0
|0.50
|27
|Евгений Сакута
|Арсенал
|2
|1
|0
|0.50
|28
|Юрий Клочков
|Днепр
|2
|1
|0
|0.50
|29
|Джосфат Лопаго
|Динамо-Брест
|2
|1
|0
|0.50
|30
|Артем Соколовский
|Динамо
|2
|1
|0
|0.50
|31
|Владислав Ложкин
|Славия-Мозырь
|3
|1
|0
|0.33
|32
|Илья Грищенко
|Гомель
|3
|1
|0
|0.33
|33
|Евгений Малашевич
|Минск
|3
|1
|0
|0.33
|34
|Джордж Муссинга
|Динамо-Брест
|3
|1
|0
|0.33
|35
|Абинур Нурымбет
|Гомель
|3
|1
|0
|0.33
|36
|Кирилл Премудров
|Торпедо-БелАЗ
|4
|1
|0
|0.25
|37
|Артем Рахманов
|Динамо-Брест
|4
|1
|0
|0.25
|38
|Евгений Барсуков
|Гомель
|4
|1
|0
|0.25
|39
|Джонатан Джон
|Сморгонь
|4
|1
|0
|0.25
|40
|Антон Лукашов
|Днепр
|4
|1
|0
|0.25