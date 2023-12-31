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Команда:
Тур/Стадия:
Белоруссия. Высшая лига 2023, Переходные матчи, ответный матч
|9 декабря, суббота
|19:00
|Витебск
|1:0
|Энергетик-БГУ
Белоруссия. Высшая лига 2023, Переходные матчи, первый матч
|6 декабря, среда
|14:00
|Энергетик-БГУ
|0:0
|Витебск
Белоруссия. Высшая лига 2023, 30 тур
|2 декабря, суббота
|14:00
|Гомель
|4:3
|Слуцк
|2 декабря, суббота
|14:00
|Шахтер
|2:0
|БАТЭ
|2 декабря, суббота
|14:00
|Неман
|4:1
|Нафтан
|2 декабря, суббота
|14:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Белшина
|2 декабря, суббота
|14:00
|Динамо
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|2 декабря, суббота
|14:00
|Минск
|1:1
|Ислочь
|2 декабря, суббота
|14:00
|Энергетик-БГУ
|2:0
|Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 29 тур
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|БАТЭ
|3:2
|Неман
|26 ноября, воскресенье
|14:45
|Сморгонь
|3:1
|Динамо-Брест
|26 ноября, воскресенье
|13:00
|Белшина
|0:4
|Динамо
|25 ноября, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|0:0
|Гомель
|25 ноября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Минск
|25 ноября, суббота
|14:45
|Слуцк
|2:2
|Шахтер
|25 ноября, суббота
|13:00
|Ислочь
|3:1
|Энергетик-БГУ
Белоруссия. Высшая лига 2023, 28 тур
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Минск
|2:1
|Белшина
|12 ноября, воскресенье
|15:00
|Энергетик-БГУ
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|12 ноября, воскресенье
|13:00
|Нафтан
|0:7
|БАТЭ
|11 ноября, суббота
|19:30
|Неман
|2:0
|Слуцк
|11 ноября, суббота
|17:30
|Динамо
|7:0
|Сморгонь
|10 ноября, пятница
|19:00
|Гомель
|0:2
|Ислочь
|10 ноября, пятница
|17:00
|Шахтер
|0:1
|Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 27 тур
|6 ноября, понедельник
|16:00
|Динамо-Брест
|1:3
|Динамо
|5 ноября, воскресенье
|17:30
|Славия-Мозырь
|0:1
|Неман
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Сморгонь
|0:0
|Минск
|5 ноября, воскресенье
|13:00
|Белшина
|0:1
|Энергетик-БГУ
|4 ноября, суббота
|17:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Гомель
|4 ноября, суббота
|15:00
|Ислочь
|2:1
|Шахтер
|4 ноября, суббота
|13:00
|Нафтан
|2:1
|Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2023, 19 тур
|2 ноября, четверг
|18:45
|Динамо
|0:1
|БАТЭ
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Энергетик-БГУ
|1:3
|Неман
|27 августа, воскресенье
|15:00
|Гомель
|3:2
|Шахтер
|26 августа, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|2:1
|Слуцк
|26 августа, суббота
|17:00
|Сморгонь
|0:2
|Славия-Мозырь
|26 августа, суббота
|15:00
|Белшина
|0:2
|Ислочь
|25 августа, пятница
|20:00
|Минск
|1:0
|Нафтан
|25 августа, пятница
|00:00
|Динамо
|БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига 2023, 26 тур
|29 октября, воскресенье
|18:30
|БАТЭ
|4:3
|Слуцк
|29 октября, воскресенье
|16:30
|Минск
|0:1
|Динамо-Брест
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Белшина
|0:2
|Гомель
|28 октября, суббота
|20:30
|Неман
|0:0
|Ислочь
|28 октября, суббота
|18:30
|Шахтер
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|28 октября, суббота
|14:00
|Нафтан
|2:1
|Славия-Мозырь
|27 октября, пятница
|19:00
|Энергетик-БГУ
|2:4
|Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 18 тур
|25 октября, среда
|19:00
|БАТЭ
|1:2
|Минск
|22 августа, вторник
|20:00
|Неман
|2:2
|Гомель
|20 августа, воскресенье
|17:30
|Слуцк
|1:2
|Динамо
|20 августа, воскресенье
|15:30
|Славия-Мозырь
|0:1
|Динамо-Брест
|19 августа, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Белшина
|19 августа, суббота
|16:00
|Ислочь
|1:0
|Сморгонь
|18 августа, пятница
|17:30
|Нафтан
|4:0
|Энергетик-БГУ
|18 августа, пятница
|00:00
|БАТЭ
|Минск
Белоруссия. Высшая лига 2023, 25 тур
|22 октября, воскресенье
|19:30
|Динамо-Брест
|0:2
|Энергетик-БГУ
|22 октября, воскресенье
|15:00
|Белшина
|1:4
|Шахтер
|22 октября, воскресенье
|13:00
|Сморгонь
|0:3
|Гомель
|21 октября, суббота
|20:30
|Славия-Мозырь
|0:2
|БАТЭ
|21 октября, суббота
|18:30
|Динамо
|1:0
|Минск
|21 октября, суббота
|15:00
|Ислочь
|4:1
|Нафтан
|20 октября, пятница
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Неман
Белоруссия. Высшая лига 2023, 24 тур
|8 октября, воскресенье
|16:30
|Гомель
|1:4
|Динамо-Брест
|8 октября, воскресенье
|14:30
|Нафтан
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|7 октября, суббота
|20:00
|БАТЭ
|1:2
|Ислочь
|7 октября, суббота
|18:00
|Неман
|3:1
|Белшина
|7 октября, суббота
|16:00
|Энергетик-БГУ
|1:4
|Динамо
|6 октября, пятница
|19:00
|Шахтер
|2:0
|Сморгонь
|6 октября, пятница
|16:00
|Слуцк
|1:0
|Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 17 тур
|3 октября, вторник
|19:00
|Энергетик-БГУ
|1:0
|БАТЭ
|27 сентября, среда
|19:45
|Шахтер
|2:5
|Неман
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Динамо
|2:2
|Славия-Мозырь
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Сморгонь
|1:1
|Торпедо-БелАЗ
|12 августа, суббота
|20:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Ислочь
|12 августа, суббота
|18:00
|Гомель
|3:2
|Нафтан
|11 августа, пятница
|19:00
|Минск
|0:1
|Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2023, 23 тур
|1 октября, воскресенье
|18:30
|Динамо-Брест
|3:3
|Шахтер
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Сморгонь
|1:3
|Неман
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Ислочь
|0:0
|Слуцк
|30 сентября, суббота
|20:00
|Динамо
|2:1
|Гомель
|30 сентября, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|БАТЭ
|30 сентября, суббота
|16:00
|Белшина
|0:3
|Нафтан
|29 сентября, пятница
|18:00
|Минск
|1:1
|Энергетик-БГУ
Белоруссия. Высшая лига 2023, 16 тур
|26 сентября, вторник
|19:00
|БАТЭ
|1:2
|Гомель
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо-Брест
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Ислочь
|2:3
|Динамо
|5 августа, суббота
|18:00
|Слуцк
|1:1
|Энергетик-БГУ
|5 августа, суббота
|16:00
|Белшина
|2:0
|Сморгонь
|4 августа, пятница
|20:00
|Славия-Мозырь
|1:0
|Минск
|4 августа, пятница
|18:00
|Нафтан
|1:1
|Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2023, 22 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:30
|Славия-Мозырь
|2:1
|Ислочь
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Нафтан
|3:0
|Сморгонь
|23 сентября, суббота
|21:00
|Шахтер
|0:4
|Динамо
|23 сентября, суббота
|18:00
|Неман
|3:1
|Динамо-Брест
|23 сентября, суббота
|16:00
|Слуцк
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|22 сентября, пятница
|19:30
|БАТЭ
|2:1
|Белшина
|22 сентября, пятница
|17:30
|Гомель
|2:0
|Минск
Белоруссия. Высшая лига 2023, 21 тур
|17 сентября, воскресенье
|18:30
|Динамо
|2:1
|Неман
|17 сентября, воскресенье
|16:30
|Минск
|0:0
|Шахтер
|17 сентября, воскресенье
|14:30
|Сморгонь
|1:2
|БАТЭ
|16 сентября, суббота
|18:00
|Энергетик-БГУ
|1:2
|Гомель
|16 сентября, суббота
|16:00
|Динамо-Брест
|2:2
|Нафтан
|16 сентября, суббота
|14:00
|Белшина
|1:1
|Слуцк
|15 сентября, пятница
|20:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:2
|Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 20 тур
|3 сентября, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|4:0
|Динамо-Брест
|3 сентября, воскресенье
|17:00
|Слуцк
|3:3
|Сморгонь
|3 сентября, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|3:2
|Энергетик-БГУ
|2 сентября, суббота
|19:00
|Славия-Мозырь
|4:1
|Белшина
|2 сентября, суббота
|17:00
|Нафтан
|0:3
|Динамо
|2 сентября, суббота
|15:00
|Неман
|3:0
|Минск
|1 сентября, пятница
|17:00
|Ислочь
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2023, 15 тур
|8 июля, суббота
|19:00
|Слуцк
|3:1
|Гомель
|8 июля, суббота
|17:00
|Белшина
|1:0
|Динамо-Брест
|8 июля, суббота
|15:00
|Ислочь
|0:0
|Минск
|7 июля, пятница
|20:30
|Славия-Мозырь
|0:0
|Энергетик-БГУ
|7 июля, пятница
|18:30
|Нафтан
|0:3
|Неман
|6 июля, четверг
|20:30
|БАТЭ
|2:0
|Шахтер
|6 июля, четверг
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
Белоруссия. Высшая лига 2023, 14 тур
|2 июля, воскресенье
|20:30
|Динамо-Брест
|2:1
|Сморгонь
|2 июля, воскресенье
|18:30
|Гомель
|3:2
|Славия-Мозырь
|1 июля, суббота
|20:30
|Неман
|0:1
|БАТЭ
|1 июля, суббота
|18:30
|Динамо
|7:2
|Белшина
|1 июля, суббота
|16:50
|Минск
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|30 июня, пятница
|20:00
|Шахтер
|1:0
|Слуцк
|30 июня, пятница
|18:00
|Энергетик-БГУ
|0:1
|Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 13 тур
|25 июня, воскресенье
|21:00
|БАТЭ
|1:2
|Нафтан
|25 июня, воскресенье
|19:00
|Сморгонь
|3:1
|Динамо
|25 июня, воскресенье
|17:00
|Белшина
|1:2
|Минск
|24 июня, суббота
|20:00
|Славия-Мозырь
|3:1
|Шахтер
|24 июня, суббота
|18:00
|Ислочь
|3:1
|Гомель
|24 июня, суббота
|16:00
|Слуцк
|0:2
|Неман
|23 июня, пятница
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Энергетик-БГУ
Белоруссия. Высшая лига 2023, 12 тур
|11 июня, воскресенье
|19:30
|Гомель
|0:3
|Торпедо-БелАЗ
|11 июня, воскресенье
|17:30
|Энергетик-БГУ
|0:0
|Белшина
|10 июня, суббота
|20:00
|Неман
|1:0
|Славия-Мозырь
|10 июня, суббота
|18:00
|Минск
|2:1
|Сморгонь
|10 июня, суббота
|16:00
|Слуцк
|3:1
|Нафтан
|9 июня, пятница
|20:00
|Динамо
|4:1
|Динамо-Брест
|9 июня, пятница
|18:00
|Шахтер
|3:0
|Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 11 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Слуцк
|1:0
|БАТЭ
|4 июня, воскресенье
|16:00
|Ислочь
|0:3
|Неман
|3 июня, суббота
|20:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Шахтер
|3 июня, суббота
|18:00
|Сморгонь
|1:0
|Энергетик-БГУ
|3 июня, суббота
|15:00
|Гомель
|2:0
|Белшина
|2 июня, пятница
|20:30
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|2 июня, пятница
|18:20
|Славия-Мозырь
|1:0
|Нафтан
Белоруссия. Высшая лига 2023, 10 тур
|27 мая, суббота
|20:00
|Минск
|1:1
|Динамо
|27 мая, суббота
|18:00
|Энергетик-БГУ
|1:0
|Динамо-Брест
|27 мая, суббота
|16:00
|Нафтан
|0:1
|Ислочь
|26 мая, пятница
|20:00
|Шахтер
|7:3
|Белшина
|26 мая, пятница
|18:00
|Гомель
|2:0
|Сморгонь
|24 мая, среда
|20:00
|БАТЭ
|1:1
|Славия-Мозырь
|24 мая, среда
|18:00
|Неман
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига 2023, 9 тур
|21 мая, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:0
|Энергетик-БГУ
|21 мая, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|3:3
|Гомель
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Сморгонь
|1:3
|Шахтер
|20 мая, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|5:0
|Нафтан
|20 мая, суббота
|17:00
|Ислочь
|1:1
|БАТЭ
|20 мая, суббота
|15:00
|Белшина
|0:2
|Неман
|19 мая, пятница
|19:10
|Славия-Мозырь
|1:0
|Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2023, 8 тур
|14 мая, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|14 мая, воскресенье
|16:00
|Неман
|3:1
|Сморгонь
|14 мая, воскресенье
|14:00
|Нафтан
|0:1
|Белшина
|13 мая, суббота
|21:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо-Брест
|13 мая, суббота
|19:00
|Гомель
|0:4
|Динамо
|13 мая, суббота
|17:00
|Энергетик-БГУ
|1:0
|Минск
|12 мая, пятница
|18:00
|Слуцк
|1:1
|Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 7 тур
Белоруссия. Высшая лига 2023, 6 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:30
|Шахтер
|1:0
|Минск
|30 апреля, воскресенье
|16:00
|Нафтан
|0:3
|Динамо-Брест
|30 апреля, воскресенье
|14:00
|Гомель
|1:0
|Энергетик-БГУ
|29 апреля, суббота
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Сморгонь
|29 апреля, суббота
|17:00
|Славия-Мозырь
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|29 апреля, суббота
|14:00
|Неман
|1:0
|Динамо
|28 апреля, пятница
|17:30
|Слуцк
|2:1
|Белшина
Белоруссия. Высшая лига 2023, 5 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:2
|БАТЭ
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Энергетик-БГУ
|1:4
|Шахтер
|23 апреля, воскресенье
|14:00
|Минск
|0:1
|Неман
|22 апреля, суббота
|19:00
|Динамо
|3:1
|Нафтан
|22 апреля, суббота
|17:00
|Белшина
|1:1
|Славия-Мозырь
|22 апреля, суббота
|14:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Ислочь
|21 апреля, пятница
|17:30
|Сморгонь
|3:2
|Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2023, 4 тур
|15 апреля, суббота
|20:00
|Неман
|2:0
|Энергетик-БГУ
|15 апреля, суббота
|18:00
|БАТЭ
|1:3
|Динамо
|15 апреля, суббота
|16:00
|Шахтер
|1:1
|Гомель
|15 апреля, суббота
|14:00
|Слуцк
|2:0
|Динамо-Брест
|14 апреля, пятница
|19:00
|Славия-Мозырь
|4:1
|Сморгонь
|14 апреля, пятница
|17:00
|Ислочь
|2:0
|Белшина
|14 апреля, пятница
|15:00
|Нафтан
|0:0
|Минск
Белоруссия. Высшая лига 2023, 3 тур
|9 апреля, воскресенье
|17:30
|Гомель
|3:3
|Неман
|9 апреля, воскресенье
|15:45
|Энергетик-БГУ
|0:1
|Нафтан
|9 апреля, воскресенье
|14:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Славия-Мозырь
|8 апреля, суббота
|19:00
|Динамо
|3:1
|Слуцк
|8 апреля, суббота
|17:00
|Белшина
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|8 апреля, суббота
|15:00
|Минск
|2:2
|БАТЭ
|7 апреля, пятница
|17:30
|Сморгонь
|0:4
|Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2023, 2 тур
|2 апреля, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|1:1
|Энергетик-БГУ
|2 апреля, воскресенье
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:2
|Динамо
|2 апреля, воскресенье
|16:00
|Неман
|0:1
|Шахтер
|2 апреля, воскресенье
|14:00
|Слуцк
|1:1
|Минск
|1 апреля, суббота
|18:00
|Ислочь
|3:0
|Динамо-Брест
|1 апреля, суббота
|16:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|1 апреля, суббота
|14:00
|Нафтан
|1:1
|Гомель
Белоруссия. Высшая лига 2023, 1 тур
|19 марта, воскресенье
|16:00
|Сморгонь
|1:0
|Белшина
|19 марта, воскресенье
|14:00
|Энергетик-БГУ
|1:0
|Слуцк
|18 марта, суббота
|20:00
|Динамо-Брест
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|18 марта, суббота
|18:00
|Динамо
|3:0
|Ислочь
|18 марта, суббота
|16:00
|Гомель
|0:2
|БАТЭ
|18 марта, суббота
|14:00
|Шахтер
|2:1
|Нафтан
|17 марта, пятница
|18:00
|Минск
|2:0
|Славия-Мозырь
Нет завершенных матчей