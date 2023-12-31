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    Белоруссия. Высшая лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Белоруссия. Высшая лига 2023, Переходные матчи, ответный матч
    9 декабря, суббота 19:00 Витебск 1:0 Энергетик-БГУ
    Белоруссия. Высшая лига 2023, Переходные матчи, первый матч
    6 декабря, среда 14:00 Энергетик-БГУ 0:0 Витебск
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 30 тур
    2 декабря, суббота 14:00 Гомель 4:3 Слуцк
    2 декабря, суббота 14:00 Шахтер 2:0 БАТЭ
    2 декабря, суббота 14:00 Неман 4:1 Нафтан
    2 декабря, суббота 14:00 Динамо-Брест 3:2 Белшина
    2 декабря, суббота 14:00 Динамо 1:0 Торпедо-БелАЗ
    2 декабря, суббота 14:00 Минск 1:1 Ислочь
    2 декабря, суббота 14:00 Энергетик-БГУ 2:0 Славия-Мозырь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 29 тур
    26 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 3:2 Неман
    26 ноября, воскресенье 14:45 Сморгонь 3:1 Динамо-Брест
    26 ноября, воскресенье 13:00 Белшина 0:4 Динамо
    25 ноября, суббота 19:00 Славия-Мозырь 0:0 Гомель
    25 ноября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск
    25 ноября, суббота 14:45 Слуцк 2:2 Шахтер
    25 ноября, суббота 13:00 Ислочь 3:1 Энергетик-БГУ
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 28 тур
    12 ноября, воскресенье 17:00 Минск 2:1 Белшина
    12 ноября, воскресенье 15:00 Энергетик-БГУ 1:2 Торпедо-БелАЗ
    12 ноября, воскресенье 13:00 Нафтан 0:7 БАТЭ
    11 ноября, суббота 19:30 Неман 2:0 Слуцк
    11 ноября, суббота 17:30 Динамо 7:0 Сморгонь
    10 ноября, пятница 19:00 Гомель 0:2 Ислочь
    10 ноября, пятница 17:00 Шахтер 0:1 Славия-Мозырь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 27 тур
    6 ноября, понедельник 16:00 Динамо-Брест 1:3 Динамо
    5 ноября, воскресенье 17:30 Славия-Мозырь 0:1 Неман
    5 ноября, воскресенье 15:00 Сморгонь 0:0 Минск
    5 ноября, воскресенье 13:00 Белшина 0:1 Энергетик-БГУ
    4 ноября, суббота 17:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Гомель
    4 ноября, суббота 15:00 Ислочь 2:1 Шахтер
    4 ноября, суббота 13:00 Нафтан 2:1 Слуцк
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 19 тур
    2 ноября, четверг 18:45 Динамо 0:1 БАТЭ
    27 августа, воскресенье 17:00 Энергетик-БГУ 1:3 Неман
    27 августа, воскресенье 15:00 Гомель 3:2 Шахтер
    26 августа, суббота 19:00 Динамо-Брест 2:1 Слуцк
    26 августа, суббота 17:00 Сморгонь 0:2 Славия-Мозырь
    26 августа, суббота 15:00 Белшина 0:2 Ислочь
    25 августа, пятница 20:00 Минск 1:0 Нафтан
    25 августа, пятница 00:00 Динамо БАТЭ
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 26 тур
    29 октября, воскресенье 18:30 БАТЭ 4:3 Слуцк
    29 октября, воскресенье 16:30 Минск 0:1 Динамо-Брест
    29 октября, воскресенье 14:00 Белшина 0:2 Гомель
    28 октября, суббота 20:30 Неман 0:0 Ислочь
    28 октября, суббота 18:30 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
    28 октября, суббота 14:00 Нафтан 2:1 Славия-Мозырь
    27 октября, пятница 19:00 Энергетик-БГУ 2:4 Сморгонь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 18 тур
    25 октября, среда 19:00 БАТЭ 1:2 Минск
    22 августа, вторник 20:00 Неман 2:2 Гомель
    20 августа, воскресенье 17:30 Слуцк 1:2 Динамо
    20 августа, воскресенье 15:30 Славия-Мозырь 0:1 Динамо-Брест
    19 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Белшина
    19 августа, суббота 16:00 Ислочь 1:0 Сморгонь
    18 августа, пятница 17:30 Нафтан 4:0 Энергетик-БГУ
    18 августа, пятница 00:00 БАТЭ Минск
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 25 тур
    22 октября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 0:2 Энергетик-БГУ
    22 октября, воскресенье 15:00 Белшина 1:4 Шахтер
    22 октября, воскресенье 13:00 Сморгонь 0:3 Гомель
    21 октября, суббота 20:30 Славия-Мозырь 0:2 БАТЭ
    21 октября, суббота 18:30 Динамо 1:0 Минск
    21 октября, суббота 15:00 Ислочь 4:1 Нафтан
    20 октября, пятница 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 24 тур
    8 октября, воскресенье 16:30 Гомель 1:4 Динамо-Брест
    8 октября, воскресенье 14:30 Нафтан 0:1 Торпедо-БелАЗ
    7 октября, суббота 20:00 БАТЭ 1:2 Ислочь
    7 октября, суббота 18:00 Неман 3:1 Белшина
    7 октября, суббота 16:00 Энергетик-БГУ 1:4 Динамо
    6 октября, пятница 19:00 Шахтер 2:0 Сморгонь
    6 октября, пятница 16:00 Слуцк 1:0 Славия-Мозырь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 17 тур
    3 октября, вторник 19:00 Энергетик-БГУ 1:0 БАТЭ
    27 сентября, среда 19:45 Шахтер 2:5 Неман
    13 августа, воскресенье 18:00 Динамо 2:2 Славия-Мозырь
    13 августа, воскресенье 16:00 Сморгонь 1:1 Торпедо-БелАЗ
    12 августа, суббота 20:00 Динамо-Брест 0:1 Ислочь
    12 августа, суббота 18:00 Гомель 3:2 Нафтан
    11 августа, пятница 19:00 Минск 0:1 Слуцк
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 23 тур
    1 октября, воскресенье 18:30 Динамо-Брест 3:3 Шахтер
    1 октября, воскресенье 16:00 Сморгонь 1:3 Неман
    1 октября, воскресенье 14:00 Ислочь 0:0 Слуцк
    30 сентября, суббота 20:00 Динамо 2:1 Гомель
    30 сентября, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 БАТЭ
    30 сентября, суббота 16:00 Белшина 0:3 Нафтан
    29 сентября, пятница 18:00 Минск 1:1 Энергетик-БГУ
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 16 тур
    26 сентября, вторник 19:00 БАТЭ 1:2 Гомель
    6 августа, воскресенье 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
    6 августа, воскресенье 16:00 Ислочь 2:3 Динамо
    5 августа, суббота 18:00 Слуцк 1:1 Энергетик-БГУ
    5 августа, суббота 16:00 Белшина 2:0 Сморгонь
    4 августа, пятница 20:00 Славия-Мозырь 1:0 Минск
    4 августа, пятница 18:00 Нафтан 1:1 Шахтер
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 22 тур
    24 сентября, воскресенье 19:30 Славия-Мозырь 2:1 Ислочь
    24 сентября, воскресенье 16:00 Нафтан 3:0 Сморгонь
    23 сентября, суббота 21:00 Шахтер 0:4 Динамо
    23 сентября, суббота 18:00 Неман 3:1 Динамо-Брест
    23 сентября, суббота 16:00 Слуцк 0:0 Торпедо-БелАЗ
    22 сентября, пятница 19:30 БАТЭ 2:1 Белшина
    22 сентября, пятница 17:30 Гомель 2:0 Минск
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 21 тур
    17 сентября, воскресенье 18:30 Динамо 2:1 Неман
    17 сентября, воскресенье 16:30 Минск 0:0 Шахтер
    17 сентября, воскресенье 14:30 Сморгонь 1:2 БАТЭ
    16 сентября, суббота 18:00 Энергетик-БГУ 1:2 Гомель
    16 сентября, суббота 16:00 Динамо-Брест 2:2 Нафтан
    16 сентября, суббота 14:00 Белшина 1:1 Слуцк
    15 сентября, пятница 20:30 Торпедо-БелАЗ 2:2 Славия-Мозырь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 20 тур
    3 сентября, воскресенье 19:00 БАТЭ 4:0 Динамо-Брест
    3 сентября, воскресенье 17:00 Слуцк 3:3 Сморгонь
    3 сентября, воскресенье 15:00 Шахтер 3:2 Энергетик-БГУ
    2 сентября, суббота 19:00 Славия-Мозырь 4:1 Белшина
    2 сентября, суббота 17:00 Нафтан 0:3 Динамо
    2 сентября, суббота 15:00 Неман 3:0 Минск
    1 сентября, пятница 17:00 Ислочь 1:2 Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 15 тур
    8 июля, суббота 19:00 Слуцк 3:1 Гомель
    8 июля, суббота 17:00 Белшина 1:0 Динамо-Брест
    8 июля, суббота 15:00 Ислочь 0:0 Минск
    7 июля, пятница 20:30 Славия-Мозырь 0:0 Энергетик-БГУ
    7 июля, пятница 18:30 Нафтан 0:3 Неман
    6 июля, четверг 20:30 БАТЭ 2:0 Шахтер
    6 июля, четверг 18:30 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 14 тур
    2 июля, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 2:1 Сморгонь
    2 июля, воскресенье 18:30 Гомель 3:2 Славия-Мозырь
    1 июля, суббота 20:30 Неман 0:1 БАТЭ
    1 июля, суббота 18:30 Динамо 7:2 Белшина
    1 июля, суббота 16:50 Минск 1:0 Торпедо-БелАЗ
    30 июня, пятница 20:00 Шахтер 1:0 Слуцк
    30 июня, пятница 18:00 Энергетик-БГУ 0:1 Ислочь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 13 тур
    25 июня, воскресенье 21:00 БАТЭ 1:2 Нафтан
    25 июня, воскресенье 19:00 Сморгонь 3:1 Динамо
    25 июня, воскресенье 17:00 Белшина 1:2 Минск
    24 июня, суббота 20:00 Славия-Мозырь 3:1 Шахтер
    24 июня, суббота 18:00 Ислочь 3:1 Гомель
    24 июня, суббота 16:00 Слуцк 0:2 Неман
    23 июня, пятница 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Энергетик-БГУ
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 12 тур
    11 июня, воскресенье 19:30 Гомель 0:3 Торпедо-БелАЗ
    11 июня, воскресенье 17:30 Энергетик-БГУ 0:0 Белшина
    10 июня, суббота 20:00 Неман 1:0 Славия-Мозырь
    10 июня, суббота 18:00 Минск 2:1 Сморгонь
    10 июня, суббота 16:00 Слуцк 3:1 Нафтан
    9 июня, пятница 20:00 Динамо 4:1 Динамо-Брест
    9 июня, пятница 18:00 Шахтер 3:0 Ислочь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 11 тур
    4 июня, воскресенье 18:00 Слуцк 1:0 БАТЭ
    4 июня, воскресенье 16:00 Ислочь 0:3 Неман
    3 июня, суббота 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Шахтер
    3 июня, суббота 18:00 Сморгонь 1:0 Энергетик-БГУ
    3 июня, суббота 15:00 Гомель 2:0 Белшина
    2 июня, пятница 20:30 Динамо-Брест 1:0 Минск
    2 июня, пятница 18:20 Славия-Мозырь 1:0 Нафтан
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 10 тур
    27 мая, суббота 20:00 Минск 1:1 Динамо
    27 мая, суббота 18:00 Энергетик-БГУ 1:0 Динамо-Брест
    27 мая, суббота 16:00 Нафтан 0:1 Ислочь
    26 мая, пятница 20:00 Шахтер 7:3 Белшина
    26 мая, пятница 18:00 Гомель 2:0 Сморгонь
    24 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:1 Славия-Мозырь
    24 мая, среда 18:00 Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 9 тур
    21 мая, воскресенье 19:00 Динамо 2:0 Энергетик-БГУ
    21 мая, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 3:3 Гомель
    21 мая, воскресенье 15:00 Сморгонь 1:3 Шахтер
    20 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 5:0 Нафтан
    20 мая, суббота 17:00 Ислочь 1:1 БАТЭ
    20 мая, суббота 15:00 Белшина 0:2 Неман
    19 мая, пятница 19:10 Славия-Мозырь 1:0 Слуцк
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 8 тур
    14 мая, воскресенье 18:00 БАТЭ 1:2 Торпедо-БелАЗ
    14 мая, воскресенье 16:00 Неман 3:1 Сморгонь
    14 мая, воскресенье 14:00 Нафтан 0:1 Белшина
    13 мая, суббота 21:00 Шахтер 2:0 Динамо-Брест
    13 мая, суббота 19:00 Гомель 0:4 Динамо
    13 мая, суббота 17:00 Энергетик-БГУ 1:0 Минск
    12 мая, пятница 18:00 Слуцк 1:1 Ислочь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 7 тур
    7 мая, воскресенье 18:00 Сморгонь 1:0 Нафтан
    7 мая, воскресенье 16:00 Динамо 1:0 Шахтер
    6 мая, суббота 18:00 Минск 2:2 Гомель
    6 мая, суббота 16:00 Белшина 0:3 БАТЭ
    6 мая, суббота 14:00 Динамо-Брест 1:3 Неман
    5 мая, пятница 20:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Слуцк
    5 мая, пятница 18:00 Ислочь 0:1 Славия-Мозырь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 6 тур
    30 апреля, воскресенье 18:30 Шахтер 1:0 Минск
    30 апреля, воскресенье 16:00 Нафтан 0:3 Динамо-Брест
    30 апреля, воскресенье 14:00 Гомель 1:0 Энергетик-БГУ
    29 апреля, суббота 19:00 БАТЭ 2:0 Сморгонь
    29 апреля, суббота 17:00 Славия-Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ
    29 апреля, суббота 14:00 Неман 1:0 Динамо
    28 апреля, пятница 17:30 Слуцк 2:1 Белшина
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 5 тур
    23 апреля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
    23 апреля, воскресенье 17:00 Энергетик-БГУ 1:4 Шахтер
    23 апреля, воскресенье 14:00 Минск 0:1 Неман
    22 апреля, суббота 19:00 Динамо 3:1 Нафтан
    22 апреля, суббота 17:00 Белшина 1:1 Славия-Мозырь
    22 апреля, суббота 14:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Ислочь
    21 апреля, пятница 17:30 Сморгонь 3:2 Слуцк
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 4 тур
    15 апреля, суббота 20:00 Неман 2:0 Энергетик-БГУ
    15 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 1:3 Динамо
    15 апреля, суббота 16:00 Шахтер 1:1 Гомель
    15 апреля, суббота 14:00 Слуцк 2:0 Динамо-Брест
    14 апреля, пятница 19:00 Славия-Мозырь 4:1 Сморгонь
    14 апреля, пятница 17:00 Ислочь 2:0 Белшина
    14 апреля, пятница 15:00 Нафтан 0:0 Минск
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 3 тур
    9 апреля, воскресенье 17:30 Гомель 3:3 Неман
    9 апреля, воскресенье 15:45 Энергетик-БГУ 0:1 Нафтан
    9 апреля, воскресенье 14:00 Динамо-Брест 0:1 Славия-Мозырь
    8 апреля, суббота 19:00 Динамо 3:1 Слуцк
    8 апреля, суббота 17:00 Белшина 0:0 Торпедо-БелАЗ
    8 апреля, суббота 15:00 Минск 2:2 БАТЭ
    7 апреля, пятница 17:30 Сморгонь 0:4 Ислочь
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 2 тур
    2 апреля, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:1 Энергетик-БГУ
    2 апреля, воскресенье 18:00 Славия-Мозырь 0:2 Динамо
    2 апреля, воскресенье 16:00 Неман 0:1 Шахтер
    2 апреля, воскресенье 14:00 Слуцк 1:1 Минск
    1 апреля, суббота 18:00 Ислочь 3:0 Динамо-Брест
    1 апреля, суббота 16:00 Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь
    1 апреля, суббота 14:00 Нафтан 1:1 Гомель
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 1 тур
    19 марта, воскресенье 16:00 Сморгонь 1:0 Белшина
    19 марта, воскресенье 14:00 Энергетик-БГУ 1:0 Слуцк
    18 марта, суббота 20:00 Динамо-Брест 0:1 Торпедо-БелАЗ
    18 марта, суббота 18:00 Динамо 3:0 Ислочь
    18 марта, суббота 16:00 Гомель 0:2 БАТЭ
    18 марта, суббота 14:00 Шахтер 2:1 Нафтан
    17 марта, пятница 18:00 Минск 2:0 Славия-Мозырь
    ...Нет завершенных матчей
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