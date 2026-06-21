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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - МЛ Витебск
Минск - МЛ Витебск: обзор матча 21 июня 2026
Минск
21.06.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
МЛ Витебск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Минск - МЛ Витебск
2
1
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Посещаемость:
750
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