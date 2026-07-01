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«Минск» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

01 июля 2026 9:27
Минск - Динамо Мн
02 июл. 2026, четверг 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 14 тур
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2.20
Победа «Динамо Минск» с форой (-1,5)
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Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Минск» и «Динамо Минск» пройдет 2 июля 2026 года в Минске на стадионе «Трактор». Хозяева не могут выиграть в пяти последних матчах, занимают седьмое место с 19 очками, а лидер чемпионата с 30 очками не проигрывает в семи матчах и стабильно забивает в пяти последних. Сможет ли «Минск» прервать свою неудачную серию в дерби против главного фаворита, или «Динамо» продолжит победное шествие и укрепит лидерство?

Кто победит в матче

«Минск» подходит к игре с невыразительной статистикой: всего четыре гола в пяти последних матчах (в среднем 0,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда не может выиграть в пяти последних матчах, а их лучший бомбардир Александр Ксенофонтов забил лишь три гола за сезон. В домашнем дерби против лидера у «Минска» будут проблемы в атаке, хотя они могут попытаться сыграть вторым номером и надеяться на контратаки. Однако их оборона не выглядит надежной, что против мощной атаки «Динамо» может стать фатальным.

«Динамо Минск» демонстрирует отличную форму: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в семи последних матчах, забивает в пяти последних и имеет лучшую атаку и оборону в лиге. Лучший бомбардир Евгений Малашевич забил четыре гола, а в целом команда является явным фаворитом в этом дерби. Динамовцы уверенно играют против аутсайдеров и наверняка добьются победы.

Итоговый вывод: «Динамо Минск» превосходит «Минск» по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и турнирному положению. Учитывая кризис «Минска» и уверенную игру лидера, победа гостей выглядит безальтернативной. Наш прогноз – победа «Динамо Минск».

Форма и история личных встреч

«Минск» переживает кризис, не побеждая в пяти последних матчах, в то время как «Динамо Минск» не проигрывает в семи встречах и стабильно забивает. В очных противостояниях динамовцы имеют подавляющее преимущество, выиграв четыре из пяти последних матчей, включая две последние официальные игры. Это дает «Динамо» серьезное психологическое преимущество перед дерби, и с учетом текущей формы их победа выглядит еще более закономерной.

Личные встречи
13% (5)
26% (10)
61% (23)
25
Забитых мячей
59
0.66
В среднем за матч
1.55
4:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Минск
0 : 3
02.07.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Минск
2 : 1
14.09.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
4 : 1
27.04.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
2 : 0
24.09.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
31.03.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
1 : 0
21.10.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
27.05.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
3 : 1
07.08.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Минск
0 : 1
18.03.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 0
28.08.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Минск
1 : 3
24.04.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
1 : 0
12.07.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
3 : 2
28.03.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
3 : 2
11.08.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
05.04.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Минск
3 : 3
20.10.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Динамо Мн
1 : 0
01.06.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.09.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
0 : 2
10.05.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
0 : 0
23.10.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
1 : 0
10.06.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
1 : 1
31.08.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
0 : 3
11.05.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
0 : 2
29.06.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
2 : 0
19.04.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
1 : 2
19.06.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
3 : 0
07.04.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
0 : 2
20.10.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Динамо Мн
1 : 0
15.06.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 0
06.04.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Динамо Мн
3 : 4
27.11.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 2
12.06.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Минск
0 : 0
06.04.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Минск
0 : 0
24.10.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
0 : 2
09.06.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо Мн
0 : 2
10.04.2010
Минск
Чемпионат Белоруссии, 14 тур
Минск
0 : 0
02.08.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 1 тур
Динамо Мн
2 : 1
05.04.2009
Минск
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Прогноз на победителя

«Динамо Минск» находится в отличной форме, не проигрывает в семи матчах и стабильно забивает, тогда как «Минск» переживает кризис и не может выиграть в пяти матчах. Учитывая разницу в классе, победа «Динамо Минск» с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Минск» с форой (-1,5) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 14 тура Высшей лиги Беларуси между «Минск» и «Динамо Минск» состоится 2 июля 2026 года в Минске на стадионе «Трактор» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Минск» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026

2.20
Победа «Динамо Минск» с форой (-1,5)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Минск
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