Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Динамо Мн
Минск - Динамо Мн: обзор матча 18 марта 2022
Минск
18.03.2022, пятница, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мн
56'
И. Бахар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Динамо Мн
Желтая карточка
Е. Богомольский
87'
79'
Замена
Ориньо
️️️️
Д. Бакич
73'
Замена
А. Путило
️️️️
Ф. Валенчич
73'
Замена
В. Ложкин
️️️️
Н. Демченко
Замена
Е. Богомольский
️️️️
А. Джигеро
67'
62'
Желтая карточка
Н. Наумов
56'
ГОЛ! 0:1!
И. Бахар
Пас отдал
Р. Бегунов
38'
Желтая карточка
Д. Бородин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
2
Денис Яскович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
15
Олег Евдокимов
ЦП
22
Taisir Adamchik
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
17
Иван Бахар
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Никита Демченко
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Минск
7
Евгений Малашевич
ЦП
19
Егор Богомольский
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Динамо Мн
44
Алексей Бутаревич
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
99
Ориньо
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
2-3-4
2
Яскович
72
Позняк
15
Евдокимов
22
49
Джигеро
10
Хващинский
1
Козлов
78
Якушевич
8
Шрамченко
3-5-2
1
Хаткевич
23
Наумов
3
Швецов
67
Бегунов
7
Быков
9
Бородин
8
Демченко
7
Бакич
24
Вакулич
9
Валенчич
17
Бахар
49
Джигеро
19
Богомольский
19
Богомольский
49
Джигеро
Душевский
29
Пенчук
29
Пенчук
Душевский
7
Бакич
99
Ориньо
99
Ориньо
7
Бакич
9
Валенчич
14
Путило
14
Путило
9
Валенчич
8
Демченко
25
Ложкин
25
Ложкин
8
Демченко
Остались в запасе
Минск
Динамо Мн
7
Евгений Малашевич
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
44
Алексей Бутаревич
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
7
Евгений Малашевич
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Остались в запасе
44
Алексей Бутаревич
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
23
Владислав Лях
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Минск - Динамо Мн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Новости команд
Все
Минск
Динамо Мн
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+