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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Минск
Динамо Мн - Минск: обзор матча 07 августа 2022
Динамо Мн
07.08.2022, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Минск
47'
И. Бахар
57'
М. Швецов
65'
И. Бахар
4'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Минск
Желтая карточка
А. Быков
88'
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Концевой
84'
79'
Замена
А. Лебедев
️️️️
С. Пушняков
Замена
Д. Латыхов
️️️️
Д. Бакич
72'
69'
Желтая карточка
А. Шрамченко
Желтая карточка
Д. Бакич
68'
ГОЛ! 3:1!
И. Бахар
Пас отдал
Д. Бакич
65'
ГОЛ! 2:1!
М. Швецов
57'
ГОЛ! 1:1!
И. Бахар
Пас отдал
Д. Гречихо
47'
Замена
И. Бахар
️️️️
Н. Наумов
46'
Замена
Н. Демченко
️️️️
В. Ложкин
46'
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Хващинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Андрей Синенко
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
3
Игор Габриэл
ЦФ
Минск
54
Егор Генералов
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
3-1-3-3
1
Хаткевич
23
Наумов
3
Швецов
20
Сачивко
47
Козлов
24
Вакулич
7
Быков
19
Гречихо
80
Концевой
7
Бакич
25
Ложкин
4-1-2-2
31
Пришивалко
44
Гурбан
78
Якушевич
9
Пушняков
5
Жевнеров
2
Яскович
8
Шрамченко
49
Джигеро
19
Богомольский
10
Хващинский
80
Концевой
15
Кисляк
15
Кисляк
80
Концевой
23
Наумов
17
Бахар
17
Бахар
23
Наумов
25
Ложкин
8
Демченко
8
Демченко
25
Ложкин
7
Бакич
8
Латыхов
8
Латыхов
7
Бакич
9
Пушняков
5
Лебедев
5
Лебедев
9
Пушняков
Остались в запасе
Динамо Мн
Минск
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Андрей Синенко
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
54
Егор Генералов
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Андрей Синенко
ВР
29
Иван Ховалко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦФ
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо Мн - Минск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
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