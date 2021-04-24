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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Динамо Мн
Минск - Динамо Мн: обзор матча 24 апреля 2021
Минск
24.04.2021, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
59'
Е. Богомольский
43'
А. Путило
45'
А. Мбенг
63'
С. Кисляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Динамо Мн
89'
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Климович
88'
Желтая карточка
А. Бацула
Замена
️️️️
M. López
88'
Замена
С. Муниру
️️️️
D. Kovalevski
78'
78'
Замена
Ж. По
️️️️
А. Мбенг
78'
Замена
А. Быков
️️️️
А. Путило
70'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
63'
ГОЛ! 1:3!
С. Кисляк
Пас отдал
А. Бацула
ГОЛ! 1:2!
Е. Богомольский
Пас отдал
О. Евдокимов
59'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
57'
Желтая карточка
D. Kovalevski
52'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Мбенг
Пас отдал
В. Климович
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Путило
Пас отдал
С. Матвейчик
23'
Желтая карточка
А. Путило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
21
Michael López
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Александр Селява
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
4
Антон Суша
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-2-2-4
0
15
Касараб
29
16
Алисейко
78
Якушевич
19
Зинович
15
Евдокимов
21
8
Шрамченко
19
Богомольский
31
Пришивалко
3-3-1-3
1
Помазан
3
Матвейчик
3
Швецов
29
Бацула
47
Козлов
8
Селява
15
Кисляк
14
Путило
11
Мбенг
17
Климович
25
Ложкин
29
70
Муниру
70
Муниру
29
14
Путило
7
Быков
7
Быков
14
Путило
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
11
Мбенг
97
По
97
По
11
Мбенг
17
Климович
10
Хващинский
10
Хващинский
17
Климович
Остались в запасе
Минск
Динамо Мн
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
23
Владислав Лях
ЛЗ
4
Антон Суша
ЦП
1
Егор Хаткевич
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
23
Владислав Лях
ЛЗ
4
Антон Суша
ЦП
1
Егор Хаткевич
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
4
Igor Shitov
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Минск - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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