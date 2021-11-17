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    Георгий Кондратьев

    Тренер
    Имя Георгий
    Отчество Петрович
    Фамилия Кондратьев
    Команда Белоруссия
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 7 января 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Белоруссия 10 0 0 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2023 Белоруссия 0 : 0 Швейцария
    28.03.2023 Румыния 0 : 0 Белоруссия
    16.06.2023 Белоруссия 0 : 0 Израиль
    19.06.2023 Белоруссия 0 : 0 Косово
    09.09.2023 Андорра 0 : 0 Белоруссия
    12.09.2023 Израиль 0 : 0 Белоруссия
    12.10.2023 Белоруссия 0 : 0 Румыния
    15.10.2023 Швейцария 0 : 0 Белоруссия
    18.11.2023 Белоруссия 0 : 0 Андорра
    21.11.2023 Косово 0 : 0 Белоруссия
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