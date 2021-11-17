Георгий Кондратьев
Тренер
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Кондратьев
|Команда
|Белоруссия
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|7 января 1960
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Кондратьев
|Команда
|Белоруссия
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|7 января 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Белоруссия
|10
|0
|0
|10
|Дата
|Матч
|25.03.2023
|Белоруссия
|0 : 0
|Швейцария
|28.03.2023
|Румыния
|0 : 0
|Белоруссия
|16.06.2023
|Белоруссия
|0 : 0
|Израиль
|19.06.2023
|Белоруссия
|0 : 0
|Косово
|09.09.2023
|Андорра
|0 : 0
|Белоруссия
|12.09.2023
|Израиль
|0 : 0
|Белоруссия
|12.10.2023
|Белоруссия
|0 : 0
|Румыния
|15.10.2023
|Швейцария
|0 : 0
|Белоруссия
|18.11.2023
|Белоруссия
|0 : 0
|Андорра
|21.11.2023
|Косово
|0 : 0
|Белоруссия