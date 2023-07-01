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    • «Для меня это шок, никаких предпосылок не было»: Кондратьев – об увольнении с поста тренера Белоруссии

    «Для меня это шок, никаких предпосылок не было»: Кондратьев – об увольнении с поста тренера Белоруссии

    Бывший главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев отреагировал на свою отставку.

    – Вы хотели остаться на своем посту? Или принимаете решение федерации как есть?

    – Это уже не имеет никакого значения, вообще никакого. У меня был шок, ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову. Даже не знаю, как комментировать, как есть. Касательно планов на будущее, хочется отдохнуть.

    – Почему БФФ приняла такое решение?

    – Наверно, нужно у них спрашивать. Мне с ребятами было приятно работать, у нас был полный контакт. В последней игре ребята сказали, что получили удовольствие. Не знаю, об увольнении нужно уточнять у федерации.

    – Недавно Дмитрий Ровнейко поссорился с журналистами, как думаете, не стало ли это причиной увольнения всего тренерского штаба?

    – Я не могу это комментировать, потому что я не видел. Я ту программу вообще не смотрю, поэтому не знаю.

    Касательно увольнения, все вопросы лучше задать федерации, лично у меня конфликтов с ней не было. После игры с Косово все были счастливы, все были довольны. Приехали в Минск – тоже никаких предпосылок к сегодняшнему решению.

    Меня ни о чем не предупреждали, сказали только готовиться к исполкому. Я там подготовился, но за 30 минут до мероприятия меня вызвал Николай Николаевич. Он сказал, что приняли решение расстаться с мной и всем тренерским штабом.

    Ну что я могу комментировать, только он может что-то сказать по этому поводу, правильно? Для меня это был шок, я вообще ничего не понял.

    • 19 июня белорусы победили в официальном матче впервые с 7 марта 2021 года.
    • 1,5 недели назад команда обыграла Косово (2:1), а в 2021-м – Эстонию (4:2).
    • Серия сборной без побед насчитывала 16 игр.

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    Источник: «Прессбол»

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    01.07.2023 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      odessakmv 13 часов назад

      Серия сборной без побед насчитывала 16 игр. - "никаких предпосылок"... эх Жора, а нап был классный, в период в ЧО мы были от него в восторге

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      Рейтинг: +677

      Baggio1986 14 часов назад

      Ахахаха.....никаких предпосылок))))

      0
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      Рейтинг: +12246

      ВетеR 16 часов назад

      15 матчей без выигрыша - никаких предпосылок )

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