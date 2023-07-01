«Для меня это шок, никаких предпосылок не было»: Кондратьев – об увольнении с поста тренера Белоруссии

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев отреагировал на свою отставку.
– Вы хотели остаться на своем посту? Или принимаете решение федерации как есть?
– Это уже не имеет никакого значения, вообще никакого. У меня был шок, ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову. Даже не знаю, как комментировать, как есть. Касательно планов на будущее, хочется отдохнуть.
– Почему БФФ приняла такое решение?
– Наверно, нужно у них спрашивать. Мне с ребятами было приятно работать, у нас был полный контакт. В последней игре ребята сказали, что получили удовольствие. Не знаю, об увольнении нужно уточнять у федерации.
– Недавно Дмитрий Ровнейко поссорился с журналистами, как думаете, не стало ли это причиной увольнения всего тренерского штаба?
– Я не могу это комментировать, потому что я не видел. Я ту программу вообще не смотрю, поэтому не знаю.
Касательно увольнения, все вопросы лучше задать федерации, лично у меня конфликтов с ней не было. После игры с Косово все были счастливы, все были довольны. Приехали в Минск – тоже никаких предпосылок к сегодняшнему решению.
Меня ни о чем не предупреждали, сказали только готовиться к исполкому. Я там подготовился, но за 30 минут до мероприятия меня вызвал Николай Николаевич. Он сказал, что приняли решение расстаться с мной и всем тренерским штабом.
Ну что я могу комментировать, только он может что-то сказать по этому поводу, правильно? Для меня это был шок, я вообще ничего не понял.
- 19 июня белорусы победили в официальном матче впервые с 7 марта 2021 года.
- 1,5 недели назад команда обыграла Косово (2:1), а в 2021-м – Эстонию (4:2).
- Серия сборной без побед насчитывала 16 игр.