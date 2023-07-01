«Для меня это шок, никаких предпосылок не было»: Кондратьев – об увольнении с поста тренера Белоруссии

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев отреагировал на свою отставку.

– Вы хотели остаться на своем посту? Или принимаете решение федерации как есть?

– Это уже не имеет никакого значения, вообще никакого. У меня был шок, ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову. Даже не знаю, как комментировать, как есть. Касательно планов на будущее, хочется отдохнуть.

– Почему БФФ приняла такое решение?

– Наверно, нужно у них спрашивать. Мне с ребятами было приятно работать, у нас был полный контакт. В последней игре ребята сказали, что получили удовольствие. Не знаю, об увольнении нужно уточнять у федерации.

– Недавно Дмитрий Ровнейко поссорился с журналистами, как думаете, не стало ли это причиной увольнения всего тренерского штаба?

– Я не могу это комментировать, потому что я не видел. Я ту программу вообще не смотрю, поэтому не знаю.

Касательно увольнения, все вопросы лучше задать федерации, лично у меня конфликтов с ней не было. После игры с Косово все были счастливы, все были довольны. Приехали в Минск – тоже никаких предпосылок к сегодняшнему решению.

Меня ни о чем не предупреждали, сказали только готовиться к исполкому. Я там подготовился, но за 30 минут до мероприятия меня вызвал Николай Николаевич. Он сказал, что приняли решение расстаться с мной и всем тренерским штабом.

Ну что я могу комментировать, только он может что-то сказать по этому поводу, правильно? Для меня это был шок, я вообще ничего не понял.