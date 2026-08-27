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  • «Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»

«Пошел нахрен!»: Гончаренко – победителю ЛЧ в составе «Барселоны»

27 августа, 10:33

Бывший защитник БАТЭ Егор Филипенко вспомнил, как главный тренер Виктор Гончаренко выгонял его и Александра Глеба с тренировки.

– В интервью Диме Егорову семилетней давности вы рассказывали, как Виктор Михалыч вас с Глебом с тренировки выгнал.

– Не совсем так. Мы с Сашей то ли травмированы были, то ли пропускали игру по карточкам. В день матча должны были приехать на базу условно к 12:00, чтобы индивидуально потренироваться. На трассе тормознули гаишники за превышение скорости. Пока заполняли протокол, потеряли 10-15 минут.

А Виктор Михайлович, видно, подумал, что мы с Глебом где-то чудили. Человек он принципиальный, ответственный. Ну и не пустил нас на базу: «Пошли нахрен отсюда».

– И вы пошли?

– Втихую пробрались в тренажeрку, а он увидел и отправил к нам доктора, чтобы выгнал нас. Говорит: «Парни, нельзя, Михалыч шумит». В итоге по полю побегали вдвоeм и уехали. Ладно, меня Михалыч «строил», но когда он Саньку Глеба стал выгонять, я обалдел. Ему было всe равно на имена и статусы.

  • Глеб выступал за «Арсенал», «Барселону».
  • С каталонцами белорус выиграл Лигу чемпионов в 2009 году.
  • Гончаренко сейчас тренирует сборную Беларуси.

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Источник: телеграм-канал Олега Лысенко
Беларусь. Высшая лига Испания. Примера Беларусь Барселона Глеб Александр Гончаренко Виктор
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