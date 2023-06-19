Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Белоруссия. Высшая лига 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Белоруссия. Высшая лига 2020 Белоруссия. Высшая лига 2019 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012