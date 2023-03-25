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    Георгий Кондратьев - статистика

    Тренер
    Имя Георгий
    Отчество Петрович
    Фамилия Кондратьев
    Команда Белоруссия
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 7 января 1960
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    25.03.2023 Белоруссия 0 : 5 Швейцария Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    28.03.2023 Румыния 2 : 1 Белоруссия Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
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