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  • Тренер Белоруссии Кондратьев – о минимальном выигрыше у Иордании: «Эта победа – начало будущих наших побед»

Тренер Белоруссии Кондратьев – о минимальном выигрыше у Иордании: «Эта победа – начало будущих наших побед»

17 ноября 2021, 13:31

Главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев дал комментарий после товарищеского матча против Иордании (1:0). Это была завершающая встреча года для белорусов.

«Было очень много поражений. Хотелось, конечно, победить. Настраивал на это ребят и я рад, что ребята меня поняли. Серьезный разговор был после 1:5 (с Уэльсом), очень серьезный разговор был. Ребята все поняли.

Я думаю, что у нас нормальный коллектив вырисовывается и думаю, что эта победа – начало будущих наших побед. Я этого желаю, и ребята этого желают. И я думаю, что болельщики тоже», – сказал Кондратьев.

  • В отборочной группе ЧМ-2022 Белоруссия финишировала последней.
  • Команда ни разу в истории не выходила на Евро/ЧМ.
  • Кондратьев вернулся в сборную в апреле.

Товарищеский матч. «Зенит» благодаря Дзюбе минимально обыграл сборную Иордании

Источник: АБФФ
Белоруссия. Высшая лига Беларусь Кондратьев Георгий
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