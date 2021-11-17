Тренер Белоруссии Кондратьев – о минимальном выигрыше у Иордании: «Эта победа – начало будущих наших побед»

Главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев дал комментарий после товарищеского матча против Иордании (1:0). Это была завершающая встреча года для белорусов.

«Было очень много поражений. Хотелось, конечно, победить. Настраивал на это ребят и я рад, что ребята меня поняли. Серьезный разговор был после 1:5 (с Уэльсом), очень серьезный разговор был. Ребята все поняли.

Я думаю, что у нас нормальный коллектив вырисовывается и думаю, что эта победа – начало будущих наших побед. Я этого желаю, и ребята этого желают. И я думаю, что болельщики тоже», – сказал Кондратьев.

В отборочной группе ЧМ-2022 Белоруссия финишировала последней.

Команда ни разу в истории не выходила на Евро/ЧМ.

Кондратьев вернулся в сборную в апреле.

Товарищеский матч. «Зенит» благодаря Дзюбе минимально обыграл сборную Иордании