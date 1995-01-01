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    Тренер Белоруссии Кондратьев – о разгроме от Уэльса: «Ребята видят, к чему нужно стремиться»

    Главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Уэльса (1:5). Единственный гол белорусов забил Артем Концевой.

    «Конечно, ребятам не хватает международного опыта, они играют в своем чемпионате в большинстве своем. Валлийцы поопытнее, мастеровитее. Конечно, это чувствуется по всему: по поведению, по разминке даже видно, что они уверены в себе, наши какие-то зажатые. Мы хоть и просим их играть спокойно, уверенно, но это, наверное, приходит только с возрастом, с наигрышем на международной арене.

    У нас, ребята молодые, будем надеяться, что они будут прогрессировать. Такие игры много дают, мы проиграли, но ребята видят, к чему нужно стремиться, в какой футбол нужно играть. Мы, к сожалению, не готовы к этим скоростям, быстрой работе с мячом», – сказал Кондратьев.

    • У белорусов в 8 матчах отбора 1 победа. Команда финишировала в группе последней.
    • Сборная Белоруссии ни разу не выходила на Евро/ЧМ.
    • В этом году белорусам осталось провести 1 матч – товарищеский против Иордании.

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    Источник: АБФФ

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