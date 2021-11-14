Тренер Белоруссии Кондратьев – о разгроме от Уэльса: «Ребята видят, к чему нужно стремиться»

Главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Уэльса (1:5). Единственный гол белорусов забил Артем Концевой.

«Конечно, ребятам не хватает международного опыта, они играют в своем чемпионате в большинстве своем. Валлийцы поопытнее, мастеровитее. Конечно, это чувствуется по всему: по поведению, по разминке даже видно, что они уверены в себе, наши какие-то зажатые. Мы хоть и просим их играть спокойно, уверенно, но это, наверное, приходит только с возрастом, с наигрышем на международной арене.

У нас, ребята молодые, будем надеяться, что они будут прогрессировать. Такие игры много дают, мы проиграли, но ребята видят, к чему нужно стремиться, в какой футбол нужно играть. Мы, к сожалению, не готовы к этим скоростям, быстрой работе с мячом», – сказал Кондратьев.