В Беларуси заступились за Гончаренко после его увольнения из «Пари НН»: «Дело не в тренере»

Бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал отставку Виктора Гончаренко из «Пари НН».
«Скажу, что у Гончаренко хорошая карьера. У любого человека бывают неудачи. Плюс определенные обстоятельства. Он же не волшебник.
У команды просто нет состава для решения больших задач. «Нижний» три года подряд играет переходные матчи при трех разных наставниках. При Юране, при Иличе, а теперь и при Гончаренко. Значит, дело не в тренере, а в руководстве», – сказал Кондратьев.
- 48-летний Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Пари НН» 12 июня.
- Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
- «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
Источник: телеграм-канал «Спорт Беларуси»