В Беларуси заступились за Гончаренко после его увольнения из «Пари НН»: «Дело не в тренере»

Бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал отставку Виктора Гончаренко из «Пари НН».

«Скажу, что у Гончаренко хорошая карьера. У любого человека бывают неудачи. Плюс определенные обстоятельства. Он же не волшебник.

У команды просто нет состава для решения больших задач. «Нижний» три года подряд играет переходные матчи при трех разных наставниках. При Юране, при Иличе, а теперь и при Гончаренко. Значит, дело не в тренере, а в руководстве», – сказал Кондратьев.