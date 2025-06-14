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  • В Беларуси заступились за Гончаренко после его увольнения из «Пари НН»: «Дело не в тренере»

В Беларуси заступились за Гончаренко после его увольнения из «Пари НН»: «Дело не в тренере»

Вчера, 21:03
5

Бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал отставку Виктора Гончаренко из «Пари НН».

«Скажу, что у Гончаренко хорошая карьера. У любого человека бывают неудачи. Плюс определенные обстоятельства. Он же не волшебник.

У команды просто нет состава для решения больших задач. «Нижний» три года подряд играет переходные матчи при трех разных наставниках. При Юране, при Иличе, а теперь и при Гончаренко. Значит, дело не в тренере, а в руководстве», – сказал Кондратьев.

  • 48-летний Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Пари НН» 12 июня.
  • Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
  • «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.

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Источник: телеграм-канал «Спорт Беларуси»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Гончаренко Виктор Кондратьев Георгий
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Комментарии (5)
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1749926808
Дело было не в бобине...
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Desma
1749928442
Всегда было дело не в тренере, а в руководстве. Не по Сеньке шапка. Так было всегда........
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DOCTOR PENALTY
1749932671
Насчёт состава он прав. Но и Витёк тоже хорош - уезжает картошку копать по четыре раза в год. ) """""
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BRO_football
1749936023
Ну, это правда. У Пари НН ни денег, ни голов, ни толковых футболистов, ни нормальных тренеров нет. В руководстве клуба бардак. Тренера для клуба вообще губернатор ищет, который ни черта не понимает в футболе! Зачем вообще клуб существует? Чтобы стадион не простаивал и государственные деньги пилить? Чтобы футбол в регионе не загнулся как в Мордовии?
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Валерий-Кузнецов-vkontakt
1749989163
Всё правильно. С кем играть.
Ответить
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