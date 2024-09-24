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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Минск
Динамо Мн - Минск: обзор матча 24 сентября 2024
Динамо Мн
24.09.2024, вторник, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Минск
10'
С. Альфред
57'
Д. Подстрелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Минск
79'
Желтая карточка
А. Михаленко
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
С. Альфред
75'
Замена
А. Сачивко
️️️️
Д. Подстрелов
75'
Замена
Б. Амиан
️️️️
Д. Куликов
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Подстрелов
57'
ГОЛ! 1:0!
С. Альфред
Пас отдал
Д. Куликов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
3-3-1-3
21
Лапоухов
5
Калинин
66
Политевич
23
Поляков
5
Рай
25
Куликов
32
Пигас
98
Подстрелов
8
Будько
7
Адеола
29
Альфред
4-1-3-2
30
Гутор
2
Дихтиевский
5
Жевнеров
7
Туманов
18
Михаленко
10
Земко
7
Малашевич
81
Печура
47
Васильев
30
Джимет
10
Забелин
98
Подстрелов
20
Сачивко
20
Сачивко
98
Подстрелов
25
Куликов
29
Амиан
29
Амиан
25
Куликов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
Остались в запасе
Динамо Мн
Минск
13
Иван Шимакович
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
3
Джозеф Окоро
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
26
Павел Седько
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Динамо Мн - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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