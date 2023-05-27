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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Динамо Мн
Минск - Динамо Мн: обзор матча 27 мая 2023
Минск
27.05.2023, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Мн
90+4'
Г. Гурбан
79'
О. Никифоренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Динамо Мн
ГОЛ! 1:1!
Г. Гурбан
90'
+4
85'
Замена
А. Вакулич
️️️️
Ориньо
Замена
Е. Малашевич
️️️️
К. Черноок
83'
79'
ГОЛ! 0:1!
О. Никифоренко
72'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
А. Рылач
70'
Замена
В. Хващинский
️️️️
В. Морозов
56'
Замена
А. Путило
️️️️
П. Седько
Желтая карточка
К. Черноок
45'
Замена
К. Черноок
️️️️
И. Пранович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Минск
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
29
Илья Дубинец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
3-1-1-2-3
21
Нечаев
15
Касараб
78
Якушевич
44
Гурбан
5
Душевский
7
Туманов
81
Печура
11
Пранович
6
Кузнецов
10
Забелин
11
Мартынов
4-1-3-2
26
Шпаковский
66
Политевич
20
Сачивко
67
Бегунов
99
Ориньо
7
Быков
2
Рылач
8
Демченко
26
Седько
9
Морозов
7
Бакич
11
Пранович
17
Черноок
17
Черноок
11
Пранович
Черноок
7
Малашевич
7
Малашевич
Черноок
26
Седько
14
Путило
14
Путило
26
Седько
99
Ориньо
24
Вакулич
24
Вакулич
99
Ориньо
2
Рылач
82
Никифоренко
82
Никифоренко
2
Рылач
9
Морозов
10
Хващинский
10
Хващинский
9
Морозов
Остались в запасе
Минск
Динамо Мн
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Остались в запасе
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Минск - Динамо Мн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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