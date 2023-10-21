Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Минск
Динамо Мн - Минск: обзор матча 21 октября 2023
Динамо Мн
21.10.2023, суббота, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Минск
13'
Д. Бакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Минск
Замена
А. Сачивко
️️️️
Д. Зорин
90'
+2
83'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Д. Душевский
Желтая карточка
А. Селява
80'
Замена
Ориньо
️️️️
П. Седько
75'
Замена
А. Свирепа
️️️️
В. Морозов
71'
Замена
Г. Жердев
️️️️
И. Бахар
64'
Желтая карточка
Д. Зорин
62'
55'
Желтая карточка
М. Касараб
Желтая карточка
А. Гаврилович
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бакич
Пас отдал
Д. Зорин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Минск
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Минск
92
Станислав Болдыш
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
3-1-2-2-2
21
Лапоухов
67
Бегунов
66
Политевич
5
Гаврилович
8
Селява
24
Вакулич
17
Бахар
26
Седько
28
Зорин
7
Бакич
9
Морозов
3-1-1-2-4
26
78
Якушевич
15
Касараб
5
Душевский
7
Туманов
7
Малашевич
81
Печура
6
Кузнецов
8
Мигдаленок
11
Мартынов
30
26
Седько
99
Ориньо
99
Ориньо
26
Седько
28
Зорин
20
Сачивко
20
Сачивко
28
Зорин
9
Морозов
7
Свирепа
7
Свирепа
9
Морозов
17
Бахар
10
Жердев
10
Жердев
17
Бахар
5
Душевский
6
Назаренко
6
Назаренко
5
Душевский
Остались в запасе
Динамо Мн
Минск
1
Артем Макавчик
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
20
Евгений Киндрук
ОП
92
Станислав Болдыш
ВР
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Динамо Мн - Минск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Мн
Минск
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+