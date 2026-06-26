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«Динамо-Брест» – «Минск»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026

26 июня 2026 9:38
Динамо-Брест - Минск
27 июн. 2026, суббота 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 13 тур
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2.15
Победа «Динамо-Брест» с форой (-1)
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Матч 13 тура Высшей лиги между «Динамо-Брест» и «Минск» пройдет 27 июня 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Хозяева подходят к игре в неплохой форме, занимая восьмое место с 17 очками, и забивают в семи последних матчах чемпионата подряд. Гости расположились на седьмой строчке с 18 очками, но не могут победить уже в четырех последних встречах и пропускают в семи матчах кряду. Сможет ли «Минск» прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу хозяевам, или «Динамо-Брест» продолжит свою голевую серию и добьется победы перед своими болельщиками?

Кто победит в матче

«Динамо-Брест» демонстрирует стабильную результативность: восемь голов в пяти последних матчах при семи пропущенных, что составляет в среднем 1,6 забитых и 1,4 пропущенных за игру. Команда забивает в семи последних матчах чемпионата подряд, что говорит о наличии атакующего потенциала и умении создавать моменты. Лучший бомбардир Егор Корцов оформил четыре гола в 12 матчах, а в целом коллектив находит пути к воротам соперника даже в сложных играх. Однако защита брестчан пропускает в трех последних матчах, что дает шанс сопернику забить.

«Минск» подходит к игре с серьезными проблемами: команда не может выиграть в четырех последних матчах чемпионата и пропускает в семи последних, что составляет в среднем 1,6 пропущенных за игру. За пять последних матчей минчане забили пять голов (1,0 в среднем) и пропустили восемь (1,6 в среднем). Лучший бомбардир Александр Ксенофонтов отличился трижды в 12 матчах, но этих цифр недостаточно для стабильных побед. Гости будут мотивированы прервать неудачную серию, но против «Динамо-Брест», который стабильно забивает, им будет сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: «Динамо-Брест» имеет преимущество в атакующей стабильности и игре на домашнем поле, тогда как «Минск» испытывает проблемы с победами и обороной. Учитывая, что хозяева забивают в семи матчах подряд, а гости регулярно пропускают, победа «Динамо-Брест» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Динамо-Брест».

Форма и история личных встреч

«Динамо-Брест» забивает в семи последних матчах и стабильно набирает очки, тогда как «Минск» не может выиграть в четырех последних встречах и пропускает в семи. В очных противостояниях хозяева имеют преимущество – за последние пять матчей «Динамо-Брест» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей, причем дважды крупно – 3:0 и 5:0. Это дает брестчанам серьезное психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

Личные встречи
38% (16)
24% (10)
38% (16)
64
Забитых мячей
59
1.52
В среднем за матч
1.4
6:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Минск
1 : 0
03.10.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Минск
2 : 3
26.07.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
5 : 0
17.05.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 2
24.08.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Минск
0 : 1
29.10.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 0
02.06.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 1
02.09.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
2 : 0
23.04.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
02.10.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 0
22.05.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Минск
1 : 2
26.10.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
6 : 1
06.06.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
3 : 0
14.09.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Минск
1 : 2
05.05.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
2 : 1
01.09.2018
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
3 : 3
27.04.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
4 : 0
30.07.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 2
01.04.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
0 : 1
07.08.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
0 : 3
10.04.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
2 : 1
09.08.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
1 : 0
20.04.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
5 : 2
29.11.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 2
18.10.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
2 : 3
12.06.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 0
29.03.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо-Брест
1 : 0
23.11.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
3 : 1
06.10.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 1
21.07.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 0
04.05.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
0 : 0
17.11.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
2 : 1
26.08.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
0 : 1
16.05.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
1 : 1
19.11.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Минск
1 : 1
19.06.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
2 : 2
10.04.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
2 : 2
02.10.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
1 : 1
19.06.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 1
18.04.2010
Минск
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Минск
2 : 0
01.11.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.07.2009
Минск
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Прогноз на победителя

«Динамо-Брест» стабильно забивает в семи последних матчах и имеет преимущество в очных встречах над «Минском», тогда как гости не могут победить уже четыре игры и регулярно пропускают. Учитывая домашнее преимущество, атакующую стабильность хозяев и их уверенность в очных противостояниях, победа «Динамо-Брест» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо-Брест» с коэффициентом 1,65 (или альтернативно победа «Динамо-Брест» с форой (-1) с коэффициентом 2.15). Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Динамо-Брест» и «Минск» состоится 27 июня 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреьт онлайн

2.15
Победа «Динамо-Брест» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Минск Динамо-Брест
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