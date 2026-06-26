Матч 13 тура Высшей лиги между «Динамо-Брест» и «Минск» пройдет 27 июня 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский». Хозяева подходят к игре в неплохой форме, занимая восьмое место с 17 очками, и забивают в семи последних матчах чемпионата подряд. Гости расположились на седьмой строчке с 18 очками, но не могут победить уже в четырех последних встречах и пропускают в семи матчах кряду. Сможет ли «Минск» прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу хозяевам, или «Динамо-Брест» продолжит свою голевую серию и добьется победы перед своими болельщиками?

Кто победит в матче

«Динамо-Брест» демонстрирует стабильную результативность: восемь голов в пяти последних матчах при семи пропущенных, что составляет в среднем 1,6 забитых и 1,4 пропущенных за игру. Команда забивает в семи последних матчах чемпионата подряд, что говорит о наличии атакующего потенциала и умении создавать моменты. Лучший бомбардир Егор Корцов оформил четыре гола в 12 матчах, а в целом коллектив находит пути к воротам соперника даже в сложных играх. Однако защита брестчан пропускает в трех последних матчах, что дает шанс сопернику забить.

«Минск» подходит к игре с серьезными проблемами: команда не может выиграть в четырех последних матчах чемпионата и пропускает в семи последних, что составляет в среднем 1,6 пропущенных за игру. За пять последних матчей минчане забили пять голов (1,0 в среднем) и пропустили восемь (1,6 в среднем). Лучший бомбардир Александр Ксенофонтов отличился трижды в 12 матчах, но этих цифр недостаточно для стабильных побед. Гости будут мотивированы прервать неудачную серию, но против «Динамо-Брест», который стабильно забивает, им будет сложно рассчитывать на положительный исход.

Итоговый вывод: «Динамо-Брест» имеет преимущество в атакующей стабильности и игре на домашнем поле, тогда как «Минск» испытывает проблемы с победами и обороной. Учитывая, что хозяева забивают в семи матчах подряд, а гости регулярно пропускают, победа «Динамо-Брест» выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Динамо-Брест».

Форма и история личных встреч

«Динамо-Брест» забивает в семи последних матчах и стабильно набирает очки, тогда как «Минск» не может выиграть в четырех последних встречах и пропускает в семи. В очных противостояниях хозяева имеют преимущество – за последние пять матчей «Динамо-Брест» выиграл три раза при одном поражении и одной ничьей, причем дважды крупно – 3:0 и 5:0. Это дает брестчанам серьезное психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

Прогноз на победителя

«Динамо-Брест» стабильно забивает в семи последних матчах и имеет преимущество в очных встречах над «Минском», тогда как гости не могут победить уже четыре игры и регулярно пропускают. Учитывая домашнее преимущество, атакующую стабильность хозяев и их уверенность в очных противостояниях, победа «Динамо-Брест» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо-Брест» с коэффициентом 1,65 (или альтернативно победа «Динамо-Брест» с форой (-1) с коэффициентом 2.15). Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 13 тура Высшей лиги между «Динамо-Брест» и «Минск» состоится 27 июня 2026 года в Бресте на стадионе «ОСК Брестский» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале «Беларусь 5».