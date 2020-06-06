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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Минск
Динамо-Брест - Минск: обзор матча 06 июня 2020
Динамо-Брест
06.06.2020, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
6 : 1
Завершен
Минск
27'
Г. Кики
49'
А. Нойок
64'
М. Гордейчук
71'
Д. Лаптев
74'
П. Савицкий
82'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Минск
ГОЛ! 6:0!
П. Савицкий
82'
80'
Замена
П. Горбач
️️️️
Р. Грибовский
Замена
О. Веретило
️️️️
A. Milevsky
80'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
М. Гордейчук
76'
ГОЛ! 5:0!
П. Савицкий
74'
ГОЛ! 4:0!
Д. Лаптев
71'
Желтая карточка
Р. Юзепчук
70'
68'
Замена
O. Rolovic
️️️️
И. Алексиевич
65'
Замена
А. Шрамченко
️️️️
В. Хващинский
ГОЛ! 3:0!
М. Гордейчук
64'
Замена
П. Савицкий
️️️️
S. Krivets
61'
57'
Желтая карточка
А. Иванов
ГОЛ! 2:0!
А. Нойок
49'
Желтая карточка
E. Khacheridi
45'
Желтая карточка
Д. Лаптев
32'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кики
Пас отдал
К. Печенин
27'
Желтая карточка
К. Печенин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
55
Александр Нойок
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
9
Sergey Krivets
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Минск
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Минск
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
16
Sergey Veremko
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
0
O. Rolovic
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
4-3-4
2
Печенин
34
15
Кики
77
Юзепчук
55
Нойок
7
Быков
9
0
1
Павлюченко
62
Гордейчук
10
Лаптев
3-2-3-3
12
Иванов
55
Лаврик
25
Остроух
2
Рыжук
35
Прищепа
10
Сазончик
15
Евдокимов
13
Алексиевич
10
Хващинский
9
Грибовский
0
0
20
Веретило
20
Веретило
0
9
88
Савицкий
88
Савицкий
9
62
Гордейчук
21
Шевченко
21
Шевченко
62
Гордейчук
9
Грибовский
23
Горбач
23
Горбач
9
Грибовский
13
Алексиевич
0
0
13
Алексиевич
10
Хващинский
8
Шрамченко
8
Шрамченко
10
Хващинский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Минск
1
Сергей Игнатович
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
0
M. Vitus
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Динамо-Брест - Минск
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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