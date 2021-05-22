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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Динамо-Брест
Минск - Динамо-Брест: обзор матча 22 мая 2021
Минск
22.05.2021, суббота, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
56'
M. López
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Динамо-Брест
Желтая карточка
С. Муниру
90'
+1
75'
Замена
С. Лынько
️️️️
В. Щербо
Замена
O. Agwata
️️️️
M. López
68'
67'
Замена
️️️️
Д. Иван
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Е. Богомольский
62'
ГОЛ! 1:0!
M. López
Пас отдал
А. Шрамченко
56'
46'
Замена
А. Шестюк
️️️️
Я. Орешкевич
Желтая карточка
Д. Алисейко
43'
37'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
21
Michael López
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
0
V. Gajduchik
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
95
Давид Иван
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Минск
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Динамо-Брест
1
Артем Денисенко
ВР
0
D. Baiduk
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
20
Максим Ковальчук
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
4-3-4
16
Алисейко
0
25
Остроух
3
Чаговец
70
Муниру
15
Евдокимов
19
Зинович
21
8
Шрамченко
19
Богомольский
31
Пришивалко
4-4-1-1
25
Степанов
32
Ясюкевич
0
21
Слабашевич
18
Щербо
15
Орешкевич
23
Олехнович
26
Тихоновский
95
Иван
26
Седько
19
Беленький
19
Богомольский
23
Яроцкий
23
Яроцкий
19
Богомольский
21
0
0
21
18
Щербо
89
Лынько
89
Лынько
18
Щербо
15
Орешкевич
9
Шестюк
9
Шестюк
15
Орешкевич
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
61
Семен Столбов
ПЗ
0
I. Zenkovich
ЦФ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
1
Артем Денисенко
ВР
20
Максим Ковальчук
ОП
0
D. Baiduk
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
61
Семен Столбов
ПЗ
0
I. Zenkovich
ЦФ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
20
Максим Ковальчук
ОП
0
D. Baiduk
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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