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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Минск
Динамо-Брест - Минск: обзор матча 02 июня 2023
Динамо-Брест
02.06.2023, пятница, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Минск
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Гордейчук
90'
+1
Желтая карточка
Д. Садовский
90'
Желтая карточка
В. Щербо
81'
76'
Замена
И. Пранович
️️️️
К. Черноок
Желтая карточка
Д. Зинович
72'
Желтая карточка
Д. Ковалевич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Денис Садовский
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
81
Родион Печура
АП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
8
Арсений Концедайлов
АП
15
Александр Макась
ЦФ
Минск
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
3-2-3-1
16
Садовский
44
Япрынцев
55
Литвяков
3
Зинович
2
Шемрук
5
Фирсов
23
Олехнович
21
Ковалевич
62
Гордейчук
37
Цепенков
3-1-1-2-3
21
Нечаев
44
Гурбан
15
Касараб
78
Якушевич
5
Душевский
7
Туманов
17
Черноок
81
Печура
6
Кузнецов
10
Забелин
11
Мартынов
62
Гордейчук
15
Кисляк
15
Кисляк
62
Гордейчук
17
Черноок
11
Пранович
11
Пранович
17
Черноок
Остались в запасе
Динамо-Брест
Минск
16
Михаил Козакевич
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
8
Арсений Концедайлов
АП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
16
Михаил Козакевич
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
77
Илья Богданович
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
8
Арсений Концедайлов
АП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
15
Александр Макась
ЦФ
Остались в запасе
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Динамо-Брест - Минск
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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