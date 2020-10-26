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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Динамо-Брест
Минск - Динамо-Брест: обзор матча 26 октября 2020
Минск
26.10.2020, понедельник, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Динамо-Брест
29'
К. Печенин (АГ)
6'
Д. Лаптев
57'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Динамо-Брест
Замена
К. Зинович
️️️️
Д. Прищепа
87'
86'
Замена
П. Седько
️️️️
S. Krivets
78'
Замена
А. Быков
️️️️
Д. Тве
Замена
С. Пенчук
️️️️
А. Залеский
75'
68'
Замена
A. Milevsky
️️️️
Р. Юзепчук
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Р. Грибовский
64'
Желтая карточка
А. Залеский
63'
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лаптев
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Печенин
29'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лаптев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
9
Sergey Krivets
ЦП
55
Александр Нойок
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
8
Камиль Закиров
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Динамо-Брест
0
M. Vitus
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Максим Ковальчук
ОП
7
Артем Быков
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
4-3-4
25
Остроух
13
Залеский
35
Прищепа
2
Рыжук
27
Васильев
8
Ануфриев
15
Евдокимов
0
9
Грибовский
8
Шрамченко
0
3-2-3-2
1
Игнатович
34
15
Кики
20
Веретило
77
Юзепчук
2
Печенин
9
55
Нойок
2
Тве
62
Гордейчук
10
Лаптев
13
Залеский
29
Пенчук
29
Пенчук
13
Залеский
9
Грибовский
23
Яроцкий
23
Яроцкий
9
Грибовский
35
Прищепа
19
Зинович
19
Зинович
35
Прищепа
9
26
Седько
26
Седько
9
2
Тве
7
Быков
7
Быков
2
Тве
77
Юзепчук
0
0
77
Юзепчук
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
8
Камиль Закиров
ЦП
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
20
Максим Ковальчук
ОП
0
M. Vitus
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
8
Камиль Закиров
ЦП
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
23
Павел Горбач
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Остались в запасе
20
Максим Ковальчук
ОП
0
M. Vitus
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ЦФ
0
E. Bakaj
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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