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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Минск
Динамо-Брест - Минск: обзор матча 02 сентября 2022
Динамо-Брест
02.09.2022, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Минск
41'
М. Гордейчук
67'
М. Гордейчук
11'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Минск
Желтая карточка
Д. Мирошников
90'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
77'
ГОЛ! 2:1!
М. Гордейчук
67'
55'
Желтая карточка
В. Хващинский
ГОЛ! 1:1!
М. Гордейчук
41'
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Хващинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
44
Gbenga Opamoye
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
89
Сергей Лынько
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Минск
54
Егор Генералов
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Максим Шило
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
81
Родион Печура
АП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
4-2-1-3
16
Козакевич
2
Шемрук
5
Мирошников
59
Колпачук
99
Юдчиц
44
91
Лесняк
89
Лынько
62
Гордейчук
11
Куадио
37
Цепенков
4-1-2-1
54
Генералов
20
Халимончик
5
Лебедев
9
Пушняков
78
Якушевич
2
Яскович
8
Шрамченко
49
Джигеро
10
Хващинский
Остались в запасе
Динамо-Брест
Минск
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Максим Шило
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
81
Родион Печура
АП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
95
Никита Грибов
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЛП
20
Максим Ковальчук
ОП
3
Kirill Kovalyuk
ЦП
77
Abdulfattokh Khudoydodzoda
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
5
Максим Шило
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
81
Родион Печура
АП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Прокопюк
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Динамо-Брест - Минск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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