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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Динамо-Брест
Минск - Динамо-Брест: обзор матча 29 октября 2023
Минск
29.10.2023, воскресенье, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Динамо-Брест
17'
С. Кисляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Динамо-Брест
90'
+3
Желтая карточка
В. Щербо
90'
Замена
Д. Лесняк
️️️️
М. Гордейчук
88'
Вторая желтая
А. Позняк
78'
Замена
А. Литвяков
️️️️
Е. Юдчиц
69'
Желтая карточка
А. Позняк
65'
Желтая карточка
С. Кисляк
57'
Замена
Н. Бурак
️️️️
Э. Олехнович
39'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Кисляк
12'
Желтая карточка
Э. Олехнович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Даниил Душевский
ОП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Егор Корцов
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Минск
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
37
Ilya Yurkevich
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
6
Егор Храленков
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
4-1-2-3
21
Нечаев
26
15
Касараб
4
Грекович
78
Якушевич
5
Душевский
81
Печура
7
Малашевич
11
Мартынов
8
Мигдаленок
6
Кузнецов
4-1-4-1
16
Козакевич
99
Юдчиц
72
Позняк
18
Щербо
77
Богданович
15
Кисляк
62
Гордейчук
24
Корцов
25
Бага
23
Олехнович
31
Лопаго
99
Юдчиц
55
Литвяков
55
Литвяков
99
Юдчиц
23
Олехнович
42
Бурак
42
Бурак
23
Олехнович
62
Гордейчук
91
Лесняк
91
Лесняк
62
Гордейчук
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
20
Евгений Киндрук
ОП
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
35
Глеб Третяк
ВР
37
Ilya Yurkevich
ЦЗ
6
Егор Храленков
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
Остались в запасе
20
Евгений Киндрук
ОП
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
37
Ilya Yurkevich
ЦЗ
6
Егор Храленков
ЦЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
88
Никита Люкевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Александр Юревич
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
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