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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Минск
Динамо-Брест - Минск: обзор матча 02 октября 2021
Динамо-Брест
02.10.2021, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Минск
57'
С. Беленький
83'
С. Беленький (П)
7'
С. Пенчук
61'
С. Пенчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Минск
89'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
Е. Богомольский
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Беленький
83'
Желтая карточка
С. Беленький
72'
Замена
С. Лынько
️️️️
А. Слабашевич
70'
69'
Замена
Е. Малашевич
️️️️
П. Горбач
66'
Замена
С. Муниру
️️️️
С. Пенчук
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Пенчук
Пас отдал
Е. Богомольский
ГОЛ! 1:1!
С. Беленький
57'
Замена
В. Потороча
️️️️
S. Shapoval
46'
Желтая карточка
А. Слабашевич
32'
9'
Желтая карточка
С. Сазончик
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Пенчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
25
Роман Степанов
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
15
Franck Nunke
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
0
S. Shapoval
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
19
Станислав Беленький
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Минск
15
Максим Касараб
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Динамо-Брест
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
89
Сергей Лынько
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
Минск
10
Юрий Козлов
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
2-4-4
25
Степанов
93
Милютин
21
Слабашевич
8
Ануфриев
15
Орешкевич
26
Тихоновский
15
0
19
Беленький
99
Юдчиц
55
Аффи
4-2-1-5
29
3
Чаговец
25
Остроух
15
Касараб
10
Сазончик
15
Евдокимов
23
Яроцкий
23
Горбач
31
Пришивалко
17
29
Пенчук
19
Богомольский
21
Слабашевич
89
Лынько
89
Лынько
21
Слабашевич
0
96
Потороча
96
Потороча
0
19
Богомольский
10
Козлов
10
Козлов
19
Богомольский
23
Горбач
7
Малашевич
7
Малашевич
23
Горбач
29
Пенчук
70
Муниру
70
Муниру
29
Пенчук
Остались в запасе
Динамо-Брест
Минск
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
16
Sergey Veremko
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
18
Владимир Щербо
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
99
Vasili Zhurnevich
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
Остались в запасе
16
Sergey Veremko
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Динамо-Брест - Минск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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