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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Динамо-Брест
Минск - Динамо-Брест: обзор матча 23 апреля 2022
Минск
23.04.2022, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Динамо-Брест
21'
В. Хващинский
69'
Е. Богомольский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Динамо-Брест
Желтая карточка
Д. Яскович
88'
Замена
М. Шило
️️️️
Е. Богомольский
87'
86'
Замена
В. Кривицкий
️️️️
В. Ясюкевич
Замена
П. Кленье
️️️️
В. Хващинский
82'
80'
Замена
В. Сугак
️️️️
М. Колмаков
Замена
Г. Гурбан
️️️️
А. Джигеро
76'
ГОЛ! 2:0!
Е. Богомольский
69'
Замена
Н. Иванов
️️️️
Д. Душевский
62'
61'
Замена
M. Sanusi
️️️️
А. Булычев
31'
Желтая карточка
А. Шемрук
29'
Замена
С. Лынько
️️️️
В. Щербо
ГОЛ! 1:0!
В. Хващинский
21'
4'
Желтая карточка
В. Ясюкевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
2
Денис Яскович
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Динамо-Брест
30
Родион Сямук
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Владислав Ясюкевич
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
10
Максим Колмаков
ЛВ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
2
Андрей Шемрук
ЦФ
95
Давид Иван
ЦФ
91
Евгений Козел
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Минск
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
Динамо-Брест
44
Владислав Кривицкий
ЦЗ
24
Владислав Сугак
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
89
Сергей Лынько
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
27
Mukhtar Sanusi
ЦФ
4-3-4
2
Яскович
72
Позняк
20
Халимончик
35
Фомба
49
Джигеро
15
Евдокимов
5
Душевский
10
Хващинский
19
Богомольский
8
Шрамченко
1
Козлов
4-1-1-4
30
Сямук
18
Щербо
32
Ясюкевич
59
Колпачук
93
Милютин
23
Олехнович
10
Колмаков
27
Булычев
91
Козел
95
Иван
2
Шемрук
49
Джигеро
44
Гурбан
44
Гурбан
49
Джигеро
19
Богомольский
5
Шило
5
Шило
19
Богомольский
5
Душевский
7
Иванов
7
Иванов
5
Душевский
10
Хващинский
9
Кленье
9
Кленье
10
Хващинский
32
Ясюкевич
44
Кривицкий
44
Кривицкий
32
Ясюкевич
10
Колмаков
24
Сугак
24
Сугак
10
Колмаков
18
Щербо
89
Лынько
89
Лынько
18
Щербо
27
Булычев
27
27
27
Булычев
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
11
Тимофей Мартынов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Остались в запасе
11
Тимофей Мартынов
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Остались в запасе
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Владимир Журавель
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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