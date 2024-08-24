Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Динамо-Брест
Минск - Динамо-Брест: обзор матча 24 августа 2024
Минск
24.08.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Динамо-Брест
74'
Е. Малашевич
90+3'
Э. Жевнеров
3'
Г. Барковский
55'
М. Гордейчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Динамо-Брест
ГОЛ! 2:2!
Э. Жевнеров
90'
+3
82'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
S. Essono
82'
Замена
Д. Ковалевич
️️️️
С. Кисляк
ГОЛ! 1:2!
Е. Малашевич
74'
72'
Замена
М. Касараб
️️️️
А. Вакулич
72'
Замена
Д. Тве
️️️️
Э. Олехнович
64'
Замена
А. Оладойе
️️️️
И. Черняк
55'
ГОЛ! 0:2!
М. Гордейчук
Замена
А. Назаренко
️️️️
В. Варакса
13'
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
87
S. Essono
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
22
Михаил Бондаренко
РФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
4-1-3-2
30
Гутор
44
Гурбан
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
26
Варакса
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
11
Симоненко
10
Забелин
3-2-3-2
16
Козакевич
87
33
Рахманов
23
Лях
15
Кисляк
7
Свирепа
62
Гордейчук
24
Вакулич
23
Олехнович
22
Черняк
11
Барковский
26
Варакса
6
Назаренко
6
Назаренко
26
Варакса
24
Вакулич
15
Касараб
15
Касараб
24
Вакулич
22
Черняк
4
Оладойе
4
Оладойе
22
Черняк
15
Кисляк
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Кисляк
23
Олехнович
2
Тве
2
Тве
23
Олехнович
87
15
Орешкевич
15
Орешкевич
87
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Новости команд
Все
Минск
Динамо-Брест
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Славии-Мозырь» и «Динамо-Брест» на победу в матче 30-го тура
10:57
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:11
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:11
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Славии-Мозырь» и «Динамо-Брест» на победу в матче 30-го тура
10:57
Высшая лига: шансы «Динамо-Брест» и «Нафтана» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«Динамо-Брест» – «Витебск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+