Арсенал
Дзержинск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
27.03.26 / -
Свободный агент
27.02.26 / -
Свободный агент
20.02.26 / -
ЛВ Котляров П.
Аренда
02.02.26 / 31.12.26
ЦП Вольский Д.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦЗ Божко Е.
Аренда
13.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.01.26 / -
Свободный агент
12.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
РФ Толкачев И.
Аренда
08.07.26 / -
АП Олимзода Ф.
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦЗ Казмерчук С.
Свободный агент
24.02.26 / -
Завершил
Завершил
24.02.26 / -
ЦЗ Казмерчук С.
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.27
Свободный агент
21.02.26 / -
Свободный агент
22.01.26 / -
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Михайрин М.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Власенко Н.
Свободный агент
10.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Вегеря Р.
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
08.01.26 / -
ЦФ Губаревич И.
100 тыс €
01.01.26 / 31.12.29
ПЗ Михаленко А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Власенко Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Олимзода Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Ишутин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
БАТЭ
Борисов
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Бочко Н.
Свободный агент
06.07.26 / -
ОП Варакса В.
Свободный агент
03.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Ангбан В.
Без клуба
Свободный агент
23.04.26 / 31.12.26
ЦФ Ярмолич А.
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Дубовский П.
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ПВ Ковалев А.
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
ЦП Протасеня Г.
?
01.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 07.07.26
ЛФ Кунский М.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
07.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Ращеня И.
Без клуба
Свободный агент
03.07.26 / -
ЦФ Шарль Я.
Без клуба
Свободный агент
03.07.26 / -
ВР Черник С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
19.03.26 / 09.07.26
ЦФ Шведчиков А.
Свободный агент
11.03.26 / -
ВР Игнатьев В.
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.27
Свободный агент
27.02.26 / -
ЛФ Кунский М.
Аренда
14.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.02.26 / -
ЦЗ Санников А.
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.02.26 / -
Свободный агент
21.01.26 / -
Свободный агент
21.01.26 / -
Свободный агент
20.01.26 / -
ЛВ Пилецкий Р.
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
АП Черноок К.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ОП Свирепа А.
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Осипов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Каргбо И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Прудников Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Барановичи
Барановичи
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / -
ПВ Потороча В.
Свободный агент
02.07.26 / -
ПЗ Щербаков К.
Без клуба
Свободный агент
20.03.26 / 31.12.26
ПВ Саркисян Т.
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.03.26 / -
Аренда
23.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.02.26 / -
Свободный агент
28.01.26 / -
Свободный агент
27.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Алтаев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
Свободный агент
17.02.26 / 10.07.26
Свободный агент
13.02.26 / -
ВР Перов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / 09.07.26
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Белшина
Бобруйск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Никоноров Н.
Свободный агент
19.03.26 / 31.12.26
ЦФ Шведчиков А.
Свободный агент
11.03.26 / -
Свободный агент
02.03.26 / -
Свободный агент
27.02.26 / -
ЛВ Некрасов Н.
Свободный агент
17.02.26 / -
ЦФ Розманов Н.
Свободный агент
06.02.26 / -
Свободный агент
03.02.26 / -
Свободный агент
29.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Розманов Н.
Без клуба
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦП Драпеза В.
Свободный агент
12.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Дубовский П.
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ПВ Ковалевич В.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Витебск
Витебск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Назаренко П.
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
АП Згомба М.
Свободный агент
07.02.26 / 31.12.27
ЛВ Протасов Е.
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
17.01.26 / -
Свободный агент
15.01.26 / -
АП Ануфриев А.
Свободный агент
14.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Маглуар Э.
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.28
Свободный агент
20.02.26 / -
Свободный агент
05.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.01.26 / -
Свободный агент
12.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ПЗ Жумаев В.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ЦФ Теверов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛП Скибский Я.
Свободный агент
01.01.26 / -
Гомель
Гомель
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
03.04.26 / -
Аренда
27.03.26 / 31.12.26
ПВ Данилин К.
Аренда
24.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
23.01.26 / -
ПВ Леонович К.
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
21.01.26 / -
Свободный агент
21.01.26 / -
ВР Каратай А.
Аренда
19.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
ПЗ Лоскутов С.
Свободный агент
06.04.26 / -
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
Свободный агент
20.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / 07.07.26
ЦП Алиу Л.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ПЗ Лоскутов С.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / -
ЛЗ Шевченко К.
Без клуба
Свободный агент
08.01.26 / -
ЦЗ Чаговец Е.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.01.26 / 31.12.26
ЦФ Грищенко И.
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Грищенко И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Динамо Мн
Минск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Душевский Д.
80 тыс €
05.07.26 / 31.12.27
ПЗ Гурбан Г.
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.27
ПЗ Гурбан Г.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Карпович С.
Аренда
18.03.26 / 31.12.26
ЛВ Алыкулов Г.
Свободный агент
20.01.26 / -
Свободный агент
19.01.26 / -
Свободный агент
14.01.26 / -
Свободный агент
13.01.26 / -
Свободный агент
11.01.26 / -
Свободный агент
08.01.26 / -
ПП Молчан Е.
?
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Цепенков К.
200 тыс €
04.07.26 / 31.12.27
Без клуба
Свободный агент
04.07.26 / -
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.06.26 / -
Аренда
03.04.26 / 31.12.26
АП Денисюк А.
Аренда
02.04.26 / 31.12.26
Аренда
27.03.26 / 31.12.26
ВР Коновалов И.
Свободный агент
15.02.26 / -
ЛЗ Ибрахим Ф.
Свободный агент
05.02.26 / -
Свободный агент
01.02.26 / -
Свободный агент
28.01.26 / -
ВР Каратай А.
Аренда
19.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Ибрахим Ф.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦП Гречихо Д.
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Коновалов И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 06.03.26
Динамо-Брест
Брест
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Глущенков К.
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Глущенков К.
Свободный агент
01.07.26 / -
100 тыс €
13.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
ЦП Ломакин А.
Аренда
18.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.28
ЦП Гречихо Д.
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Ложкин В.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
29.03.26 / -
Без клуба
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.02.26 / -
ЦП Лесняк Д.
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
Аренда
23.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ОП Оладойе А.
Без клуба
Свободный агент
05.02.26 / -
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦЗ Касараб М.
Аренда
19.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.01.26 / -
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
03.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
03.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 10.07.26
ВР Дударь Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Коновалов И.
Свободный агент
01.01.26 / -
Днепр
Могилев
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦФ Цепенков К.
200 тыс €
04.07.26 / 31.12.27
ЦФ Терещук Н.
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
АП Денисюк А.
Аренда
02.04.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.03.26 / 09.07.26
ВР Игнатьев В.
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.27
ОП Арутюнян В.
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
26.02.26 / -
Свободный агент
17.02.26 / 10.07.26
ЦЗ Былинкин Н.
Свободный агент
21.01.26 / -
ЦФ Карпицкий Е.
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
20.01.26 / -
Свободный агент
20.01.26 / -
ЛВ Пилецкий Р.
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Касараб М.
Аренда
19.01.26 / 31.12.26
ЦФ Мартынов Т.
Аренда
15.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
14.01.26 / -
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦП Краснов Н.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.01.26 / -
Свободный агент
12.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
Свободный агент
09.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.26
АП Кабышев В.
Свободный агент
24.03.26 / -
ЦФ Архипов А.
Свободный агент
17.03.26 / -
АП Кабышев А.
Свободный агент
17.03.26 / -
ЦФ Гурбанов М.
Аренда
07.03.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
06.03.26 / -
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / -
ОП Вершинин Г.
Свободный агент
17.02.26 / -
АП Кабышев А.
Без клуба
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦП Бордуков П.
Свободный агент
09.02.26 / -
Свободный агент
03.02.26 / -
Свободный агент
27.01.26 / -
ОП Вершинин Г.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЦП Бордуков П.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ПВ Капов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Архипов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
АП Усанов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Кабышев В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ислочь
Минский район
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Цыбров Б.
Аренда
20.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Скроботов И.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ОП Свирепа А.
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Веретило О.
Завершил
Завершил
06.07.26 / -
ПВ Сталбеков Н.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦФ Медведев Р.
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦФ Давидович А.
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
ЦФ Медведев Р.
Без клуба
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Конюхов В.
Свободный агент
08.02.26 / -
ОП Кнышев Н.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ОП Кобеев М.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ЛЗ Конюхов В.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦП Тве Д.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
Свободный агент
15.01.26 / -
Свободный агент
13.01.26 / -
ПЗ Юдчиц Е.
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / -
ОП Булмага В.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
АП Гоманов К.
120 тыс €
01.01.26 / 31.12.27
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
МЛ Витебск
Витебск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Босич Р.
500 тыс €
02.07.26 / -
ПВ Клеонис Д.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Баранок Н.
200 тыс €
11.03.26 / 31.12.28
ЦФ Николсон Ш.
Аренда
09.03.26 / 31.12.26
ЛВ Концевой А.
400 тыс €
05.03.26 / 31.12.27
ОП Бочеров В.
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦФ Дьябате Б.
500 тыс €
22.01.26 / 31.12.27
ОП Абдуллахи О.
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.27
Свободный агент
08.01.26 / 13.03.26
АП Гоманов К.
120 тыс €
01.01.26 / 31.12.27
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ЛП Скибский Я.
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Глушков Н.
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
Свободный агент
27.03.26 / -
ЦЗ Карпович С.
Аренда
18.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
17.03.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
16.03.26 / -
100 тыс €
13.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.03.26 / -
Свободный агент
19.01.26 / -
Свободный агент
16.01.26 / -
Свободный агент
15.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Чудук А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Минск
Минск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Дийе М.
Без клуба
Свободный агент
01.05.26 / 31.12.26
ЦЗ Кампо Ф.
Без клуба
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
05.02.26 / -
Свободный агент
02.02.26 / -
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
17.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Варакса В.
Свободный агент
03.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Назаренко П.
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.28
ЦЗ Жевнеров Э.
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦФ Пенчук С.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Жевнеров Э.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦЗ Сокол А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Икечукву Ч.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Нафтан
Новополоцк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
03.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Джон Д.
Без клуба
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
Аренда
01.04.26 / 30.06.26
ЦФ Гурбанов М.
Аренда
07.03.26 / 31.12.26
ЦП Зайнивов А.
Аренда
02.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Акаев А.
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.26
ЛВ Яковлев В.
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
АП Гаджиев Ш.
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
ЦП Адамович К.
Аренда
17.02.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
13.02.26 / 09.07.26
ОП Мафвента Г.
Без клуба
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ОП Селезнев И.
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Санников А.
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ЦФ Латыхов Д.
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
08.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
08.07.26 / -
ЦП Колядко М.
Завершил
Завершил
23.04.26 / -
ПЗ Жвирбля А.
Свободный агент
23.04.26 / 01.07.26
ПВ Рахимов А.
Свободный агент
28.02.26 / -
ЦП Суша А.
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ПВ Леонович К.
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ВР Денисенко А.
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ЛВ Протасов Е.
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Кингу М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Рахимов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 06.07.26
Неман
Гродно
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПП Спэтару Д.
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
Аренда
27.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Жимо Ш.
Без клуба
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
19.01.26 / -
ЛЗ Васильев А.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
ЛВ Левченко Б.
Аренда
09.07.26 / 31.12.26
Свободный агент
27.02.26 / -
ПВ Нгома И.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.27
ЦП Легчилин А.
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
АП Клочков Ю.
Свободный агент
12.02.26 / -
Свободный агент
02.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦП Легчилин А.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / -
Свободный агент
17.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
АП Клочков Ю.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦП Ахмеди В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Шамурзаев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Славия-Мозырь
Мозырь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / -
Свободный агент
07.07.26 / -
Свободный агент
17.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
21.02.26 / -
Свободный агент
02.02.26 / -
Свободный агент
01.02.26 / -
Свободный агент
23.01.26 / -
АП Черноок К.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
02.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Прудник Д.
Аренда
28.03.26 / 31.12.26
Свободный агент
26.02.26 / -
Аренда
24.02.26 / 31.12.26
ЦФ Грудько И.
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
03.02.26 / -
ЛВ Котляров П.
Аренда
02.02.26 / 31.12.26
ВР Плотников М.
Свободный агент
18.01.26 / -
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦЗ Прудник Д.
Аренда
16.01.26 / 18.03.26
ЦП Кенжебаев Е.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
12.01.26 / -
Свободный агент
10.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / 07.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Плотников М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Петросян Г.
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦФ Лисакович В.
Свободный агент
06.04.26 / -
Свободный агент
29.03.26 / -
ЦФ Будько М.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.27
ЦП Кролик В.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.28
ЦФ Французов А.
Аренда
29.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
15.01.26 / -
ЛЗ Михайрин М.
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ЛВ Киселев В.
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.28
Свободный агент
10.01.26 / -
ВР Игнатович С.
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Чаговец Е.
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.07.26 / -
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦФ Лисакович В.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦФ Железный Р.
Аренда
09.03.26 / 31.12.26
ЦФ Климович В.
Свободный агент
27.01.26 / -
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦП Бородин Д.
Свободный агент
23.01.26 / -
Свободный агент
23.01.26 / -
ЛВ Седько П.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / 20.06.26
ЦП Бородин Д.
Без клуба
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
18.01.26 / 10.07.26
ЦФ Климович В.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 12.06.26
ОП Чарыев Т.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ПЗ Нечаев Д.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 13.07.26
Свободный агент
08.01.26 / 13.03.26
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
Без клуба
Свободный агент
04.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Политевич С.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
АП Шукуров А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Альфред С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -