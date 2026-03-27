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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы чемпионата Беларуси

Арсенал
Дзержинск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Антилевский Д.
МЛ Витебск
Свободный агент
27.03.26 / -
ЦЗ Поляков Д.
Динамо-Брест
Свободный агент
27.02.26 / -
ОП Ткаченко В.
Витебск
Свободный агент
20.02.26 / -
ЦФ Васин И.
Факел
Аренда
09.02.26 / 31.12.26
ЛВ Котляров П.
Славия-Мозырь
Аренда
02.02.26 / 31.12.26
ЦП Вольский Д.
АБФФ U-19
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ПЗ Залеский А.
Ислочь
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦЗ Божко Е.
МЛ Витебск
Аренда
13.01.26 / 31.12.26
ОП Сазончик С.
Славия-Мозырь
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦФ Горбачик В.
Витебск
Свободный агент
12.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
РФ Толкачев И.
Юни Икс Лабс
Аренда
08.07.26 / -
ОП Ишутин А.
Салют
Свободный агент
27.03.26 / -
АП Олимзода Ф.
Равшан
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦЗ Казмерчук С.
Акрон - Академия им. Коноплева
Свободный агент
24.02.26 / -
ОП Скшинецкий А.
Завершил
Завершил
24.02.26 / -
ЦЗ Казмерчук С.
Акрон-2
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.27
ЦФ Вашкевич Д.
Славия-Мозырь
Свободный агент
21.02.26 / -
ЦЗ Вегеря Р.
Шуртан
Свободный агент
12.02.26 / -
ЦП Сенько В.
Славия-Мозырь
Свободный агент
22.01.26 / -
ПЗ Залеский А.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Михайрин М.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Власенко Н.
Вуковар
Свободный агент
10.01.26 / -
ЦП Сенько В.
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Вегеря Р.
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ЦП Гаевой М.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
08.01.26 / -
ЦФ Губаревич И.
Динамо-2
100 тыс €
01.01.26 / 31.12.29
ПЗ Михаленко А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Гаевой М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Власенко Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Олимзода Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Ишутин А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Вашкевич Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
БАТЭ
Борисов
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Бочко Н.
Текстильщик
Свободный агент
06.07.26 / -
ОП Варакса В.
Минск
Свободный агент
03.07.26 / -
ЦП Капленко К.
Динамо Мн
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Ангбан В.
Без клуба
Свободный агент
23.04.26 / 31.12.26
ВР Черник С.
Слуцк
Свободный агент
13.03.26 / -
ЦФ Ярмолич А.
Осиповичи
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ОП Михнюк И.
Слуцк
Аренда
05.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Журин А.
Космос
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Дубовский П.
Белшина
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ПВ Ковалев А.
Факел
Аренда
23.01.26 / 31.12.26
ОП Кресс Е.
Нафтан
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ЦП Протасеня Г.
БАТЭ-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Черных И.
БАТЭ-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Мардас М.
БАТЭ-2
?
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Интсоен К.
Сморгонь
Свободный агент
01.01.26 / 07.07.26
ЦЗ Сакута М.
АБФФ U-19
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛФ Кунский М.
Осиповичи
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Черных И.
Молодечно
Аренда
09.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Интсоен К.
Сморгонь
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦЗ Интсоен К.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Ращеня И.
Без клуба
Свободный агент
03.07.26 / -
ЦФ Шарль Я.
Без клуба
Свободный агент
03.07.26 / -
ВР Черник С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ПВ Гицелев З.
Днепр
Свободный агент
19.03.26 / 09.07.26
ЦФ Шведчиков А.
Белшина
Свободный агент
11.03.26 / -
ВР Игнатьев В.
Днепр
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.27
ЦП Русенчик В.
Белшина
Свободный агент
27.02.26 / -
ЛФ Кунский М.
Сатурн
Аренда
14.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Свидинский М.
Барановичи
Свободный агент
12.02.26 / -
ЦЗ Санников А.
Нафтан
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ЦП Жульпа Д.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦП Сотников В.
Гомель
Свободный агент
21.01.26 / -
ЦЗ Пашевич П.
Гомель
Свободный агент
21.01.26 / -
ЛВ Потапенко А.
Днепр
Свободный агент
20.01.26 / -
ЛВ Пилецкий Р.
Днепр
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
АП Черноок К.
Славия-Мозырь
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Пашевич П.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦП Жульпа Д.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ЦП Русенчик В.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Свидинский М.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ОП Свирепа А.
Ислочь
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Осипов Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛВ Потапенко А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Каргбо И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Сотников В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Прудников Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Барановичи
Барановичи
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Гицелев З.
Днепр
Свободный агент
09.07.26 / -
ПВ Потороча В.
Бумпром
Свободный агент
02.07.26 / -
ЦЗ Бруй А.
Осиповичи
Свободный агент
21.03.26 / -
ПЗ Щербаков К.
Без клуба
Свободный агент
20.03.26 / 31.12.26
ЦФ Гусев Б.
АБФФ U-19
Свободный агент
19.03.26 / 31.12.26
ПВ Саркисян Т.
Юни Икс Лабс
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
АП Пухов Т.
МЛ Витебск
Свободный агент
02.03.26 / -
ЦФ Алтаев А.
SD Family
Свободный агент
02.03.26 / 01.07.26
ЛП Волковец Д.
Динамо-Брест
Аренда
23.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Свидинский М.
БАТЭ
Свободный агент
12.02.26 / -
ВР Шапко Д.
Днепр
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦФ Пенчук С.
Минск
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ВР Шпаковский Д.
Динамо Мн
Свободный агент
28.01.26 / -
ЦП Балбух В.
Белшина
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ЦФ Петренко А.
Днепр
Свободный агент
27.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Алтаев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Перов Д.
Молодечно
Свободный агент
27.02.26 / -
ПП Лицкевич М.
Днепр
Свободный агент
17.02.26 / 10.07.26
ЦП Атрашкевич С.
Молодечно
Свободный агент
13.02.26 / -
ВР Перов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / 09.07.26
ЦП Атрашкевич С.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ПП Лицкевич М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Белшина
Бобруйск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ачаповский А.
Гомель
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Никоноров Н.
БАТЭ-2
Свободный агент
19.03.26 / 31.12.26
ЦФ Шведчиков А.
БАТЭ
Свободный агент
11.03.26 / -
ЦФ Вадду А.
Гомель
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.26
ПВ Галимзянов Т.
Молодечно
Свободный агент
02.03.26 / -
ЦФ Верас И.
Орша
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.26
ЦП Русенчик В.
БАТЭ
Свободный агент
27.02.26 / -
ЛВ Некрасов Н.
Локомотив Г
Свободный агент
17.02.26 / -
ЦФ Розманов Н.
Тверь
Свободный агент
06.02.26 / -
ЛЗ Давыдов В.
Славия-Мозырь
Свободный агент
03.02.26 / -
ВР Пришивалко П.
Локомотив Г
Свободный агент
29.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Розманов Н.
Без клуба
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦП Зимин А.
Осиповичи
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
ЦФ Горбач П.
Сморгонь
Свободный агент
13.03.26 / 31.12.26
ЦП Драпеза В.
Осиповичи
Свободный агент
12.03.26 / 31.12.26
ЦП Балбух В.
Барановичи
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ЦП Балбух В.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Дубовский П.
БАТЭ
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ПВ Ковалевич В.
Сморгонь
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ЦФ Ачаповский А.
Гомель
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Витебск
Витебск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Гойло Н.
Зенит
Аренда
01.04.26 / 31.12.26
ПЗ Назаренко П.
Минск
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
АП Згомба М.
Истра 1961
Свободный агент
07.02.26 / 31.12.27
ЦФ Минаев Р.
Салют
Свободный агент
06.02.26 / -
ЛВ Протасов Е.
Нафтан
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Макушинский Я.
Славия-Мозырь
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦФ Бурнос А.
Лида
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Родионов К.
Ислочь
Свободный агент
15.01.26 / -
АП Ануфриев А.
Слуцк
Свободный агент
14.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Маглуар Э.
Шериф
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.28
ОП Ткаченко В.
Арсенал
Свободный агент
20.02.26 / -
ЛВ Ксенофонтов А.
Минск
Свободный агент
05.02.26 / -
ОП Ткаченко В.
Без клуба
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ПВ Гирс Д.
Неман
Свободный агент
14.01.26 / -
ВР Гущенко Д.
Днепр
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦФ Горбачик В.
Арсенал
Свободный агент
12.01.26 / -
ЛВ Ксенофонтов А.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ПЗ Жумаев В.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ВР Гущенко Д.
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ЦФ Горбачик В.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ПВ Гирс Д.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ЦФ Теверов Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛП Скибский Я.
МЛ Витебск
Свободный агент
01.01.26 / -
Гомель
Гомель
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Шайхтдинов Д.
Сокол
Свободный агент
03.04.26 / -
ЦЗ Гаврилович А.
Динамо Мн
Аренда
27.03.26 / 31.12.26
ПВ Данилин К.
Акрон
Аренда
24.02.26 / 30.06.26
ЦП Лисакович Д.
Динамо-Брест
Свободный агент
23.01.26 / -
ПВ Леонович К.
Нафтан
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЦП Сотников В.
БАТЭ
Свободный агент
21.01.26 / -
ЦЗ Пашевич П.
БАТЭ
Свободный агент
21.01.26 / -
ВР Каратай А.
Динамо Мн
Аренда
19.01.26 / 31.12.26
ЦФ Ачаповский А.
Белшина
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ачаповский А.
Белшина
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
ПЗ Лоскутов С.
Красное Знамя
Свободный агент
06.04.26 / -
ЦФ Вадду А.
Белшина
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Шемрук А.
Днепр
Свободный агент
23.01.26 / -
ОП Алексиевич И.
Минск
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ОП Алексиевич И.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / -
ЛВ Потапенко А.
Днепр
Свободный агент
20.01.26 / -
ВР Нечаев А.
Худжанд
Свободный агент
20.01.26 / -
ВР Нечаев А.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / 07.07.26
ЦП Алиу Л.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ЛЗ Шемрук А.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ПЗ Лоскутов С.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / -
ЛЗ Шевченко К.
Без клуба
Свободный агент
08.01.26 / -
ЦЗ Чаговец Е.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
ЦФ Антилевский А.
Славия-Мозырь
Свободный агент
02.01.26 / 31.12.26
ЦФ Грищенко И.
Калуга
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Грищенко И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.26
ЛВ Потапенко А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Динамо Мн
Минск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Душевский Д.
Ленинградец
80 тыс €
05.07.26 / 31.12.27
ПЗ Гурбан Г.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.27
ПЗ Гурбан Г.
СКА-Хабаровск
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Карпович С.
МЛ Витебск
Аренда
18.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Туре А.
Кызыл-Жар
Свободный агент
06.02.26 / -
ЦФ Гвет Л.
Неман
Свободный агент
30.01.26 / -
ЦЗ Швецов М.
Ротор
Свободный агент
23.01.26 / -
ЛВ Алыкулов Г.
Торпедо
Свободный агент
20.01.26 / -
ЦП Капленко К.
Спартак К
Свободный агент
19.01.26 / -
ПВ Полоз В.
Славия-Мозырь
Свободный агент
14.01.26 / -
ВР Козакевич М.
Динамо-Брест
Свободный агент
13.01.26 / -
ОП Селява А.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
11.01.26 / -
ЛЗ Иванов А.
Славия-Мозырь
Свободный агент
08.01.26 / -
ПП Молчан Е.
Динамо-2 Минск
?
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Цепенков К.
Днепр
200 тыс €
04.07.26 / 31.12.27
ПВ Подстрелов Д.
Без клуба
Свободный агент
04.07.26 / -
ЦП Капленко К.
БАТЭ
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦП Капленко К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ПВ Подстрелов Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ПВ Подстрелов Д.
Алтай
Свободный агент
19.06.26 / -
ПВ Чернявский В.
Нафтан
Аренда
03.04.26 / 31.12.26
АП Денисюк А.
Днепр
Аренда
02.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Гаврилович А.
Гомель
Аренда
27.03.26 / 31.12.26
ВР Коновалов И.
Алтай
Свободный агент
15.02.26 / -
ОП Мякиш М.
Тобол
Свободный агент
09.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Ибрахим Ф.
Иртыш
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦФ Шевченко Е.
Славия-Мозырь
Свободный агент
01.02.26 / -
ВР Шпаковский Д.
Барановичи
Свободный агент
28.01.26 / -
ВР Каратай А.
Гомель
Аренда
19.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Ибрахим Ф.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 01.07.26
ЛВ Игор П.
Ботев
100 тыс €
14.01.26 / -
ВР Шпаковский Д.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ВР Макавчик А.
Днепр
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦП Гречихо Д.
Динамо-Брест
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
ЦФ Шевченко Е.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Коновалов И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ВР Макавчик А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 06.03.26
Динамо-Брест
Брест
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Нечаев А.
Худжанд
Свободный агент
07.07.26 / 31.12.26
ЛЗ Лях В.
Спартак К
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦЗ Глущенков К.
Тобол
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Глущенков К.
Тобол
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦФ Бакич Д.
Торпедо
Свободный агент
09.04.26 / -
ОП Бутаревич А.
МЛ Витебск
100 тыс €
13.03.26 / 31.12.26
ВР Белов М.
Неман
Свободный агент
27.02.26 / -
ЛП Волковец Д.
Минск-2
Свободный агент
22.02.26 / 31.12.26
ЦП Ломакин А.
Торпедо
Аренда
18.02.26 / 30.06.26
РФ Бондаренко М.
Минск
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.28
ЦЗ Дзиов М.
Факел
Аренда
04.02.26 / 15.06.26
ЦЗ Ковель М.
Жетысу
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦП Гречихо Д.
Динамо Мн
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Левицкий Д.
МЛ Витебск
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Малащицкий И.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Ложкин В.
Черноморец
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Быков А.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
29.03.26 / -
ЦП Быков А.
Без клуба
Свободный агент
26.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Поляков Д.
Арсенал
Свободный агент
27.02.26 / -
ЦП Лесняк Д.
Волна Пинск
Свободный агент
24.02.26 / 31.12.26
ЛП Волковец Д.
Барановичи
Аренда
23.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Богданович И.
Сморгонь
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.26
ОП Оладойе А.
Без клуба
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦП Лисакович Д.
Гомель
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦЗ Касараб М.
Днепр
Аренда
19.01.26 / 31.12.26
ЦП Гордейчук М.
Неман
Свободный агент
19.01.26 / -
ЛВ Шрамченко А.
Ислочь
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ВР Козакевич М.
Динамо Мн
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦЗ Поляков Д.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ЦП Эсанов Ш.
Бухара
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.26
ЦП Лисакович Д.
Без клуба
Свободный агент
03.01.26 / 31.12.26
ЛВ Шрамченко А.
Без клуба
Свободный агент
03.01.26 / -
ВР Козакевич М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Гордейчук М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 10.07.26
ВР Дударь Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Коновалов И.
Черноморец
Свободный агент
01.01.26 / -
Днепр
Могилев
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Перович Н.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦФ Цепенков К.
Динамо Мн
200 тыс €
04.07.26 / 31.12.27
ЦФ Терещук Н.
Ленинградец
Аренда
01.07.26 / 31.12.26
АП Денисюк А.
Динамо Мн
Аренда
02.04.26 / 31.12.26
ПВ Гицелев З.
БАТЭ
Свободный агент
19.03.26 / 09.07.26
ЛЗ Бурхин Е.
Торпедо
Аренда
07.03.26 / 31.12.26
ВР Игнатьев В.
БАТЭ
Свободный агент
06.03.26 / 31.12.27
ОП Арутюнян В.
Локомотив
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
ЛВ Кириленко К.
Славия-Мозырь
Свободный агент
26.02.26 / -
ПЗ Ткачев Т.
АБФФ U-19
Свободный агент
20.02.26 / 31.12.26
ПП Лицкевич М.
Барановичи
Свободный агент
17.02.26 / 10.07.26
ЛЗ Шемрук А.
Гомель
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦЗ Былинкин Н.
Слуцк
Свободный агент
21.01.26 / -
ЦФ Карпицкий Е.
Крылья Советов
Аренда
21.01.26 / 31.12.26
ЛВ Потапенко А.
БАТЭ
Свободный агент
20.01.26 / -
ЛВ Потапенко А.
Гомель
Свободный агент
20.01.26 / -
ЛВ Пилецкий Р.
БАТЭ
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Касараб М.
Динамо-Брест
Аренда
19.01.26 / 31.12.26
ЦФ Мартынов Т.
Оренбург
Аренда
15.01.26 / 31.12.26
ЦП Русак С.
МЛ Витебск
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦФ Забелин К.
Минск
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦП Краснов Н.
Легион
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ВР Макавчик А.
Динамо Мн
Свободный агент
12.01.26 / -
ВР Гущенко Д.
Витебск
Свободный агент
12.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПП Лицкевич М.
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
ПВ Гицелев З.
Барановичи
Свободный агент
09.07.26 / -
ПВ Гицелев З.
Без клуба
Свободный агент
02.07.26 / 31.12.26
АП Кабышев В.
Бумпром
Свободный агент
24.03.26 / -
АП Усанов А.
Череповец
Свободный агент
20.03.26 / -
ЦФ Архипов А.
Сморгонь
Свободный агент
17.03.26 / -
АП Кабышев А.
Бумпром
Свободный агент
17.03.26 / -
ЦФ Гурбанов М.
Нафтан
Аренда
07.03.26 / 31.12.26
ВР Макавчик А.
Без клуба
Свободный агент
06.03.26 / -
ЦЗ Болтрушевич И.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / -
ПВ Капов К.
Молодечно
Свободный агент
19.02.26 / -
ОП Вершинин Г.
Бумпром
Свободный агент
17.02.26 / -
АП Кабышев А.
Без клуба
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦП Бордуков П.
Орша
Свободный агент
09.02.26 / -
ВР Шапко Д.
Барановичи
Свободный агент
03.02.26 / -
ЦФ Петренко А.
Барановичи
Свободный агент
27.01.26 / -
ОП Вершинин Г.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ЦП Бордуков П.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.26
ПВ Капов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦФ Архипов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
АП Усанов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Шапко Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Петренко А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Кабышев В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Ислочь
Минский район
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Цыбров Б.
Локомотив (мол)
Аренда
20.02.26 / 31.12.26
ЦФ Бутько А.
Молодечно
Свободный агент
10.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Скроботов И.
Амкал
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ЛВ Шрамченко А.
Динамо-Брест
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
ОП Свирепа А.
БАТЭ
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Веретило О.
Завершил
Завершил
06.07.26 / -
ПВ Сталбеков Н.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦФ Медведев Р.
Островец
Свободный агент
05.03.26 / -
ЦФ Давидович А.
Островец
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
ЦФ Медведев Р.
Без клуба
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Конюхов В.
Машук-КМВ
Свободный агент
08.02.26 / -
ОП Кнышев Н.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ЦФ Шестюк А.
Раднички
Свободный агент
19.01.26 / 30.06.28
ОП Кобеев М.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / -
ЛЗ Конюхов В.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦП Тве Д.
Без клуба
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦЗ Родионов К.
Витебск
Свободный агент
15.01.26 / -
ПЗ Залеский А.
Арсенал
Свободный агент
13.01.26 / -
ПЗ Юдчиц Е.
Без клуба
Свободный агент
10.01.26 / -
ОП Булмага В.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 01.07.26
ПЗ Залеский А.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
АП Гоманов К.
МЛ Витебск
120 тыс €
01.01.26 / 31.12.27
ЦЗ Родионов К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
МЛ Витебск
Витебск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Босич Р.
ТСЦ Бачка Топола
500 тыс €
02.07.26 / -
ПВ Клеонис Д.
РКС Ваалвейк
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Баранок Н.
Акрон
200 тыс €
11.03.26 / 31.12.28
ЦФ Николсон Ш.
Тихуана
Аренда
09.03.26 / 31.12.26
ЛВ Концевой А.
Родина
400 тыс €
05.03.26 / 31.12.27
ПВ Иванов Т.
Зенит-2
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.28
ЦП Гвилия В.
Кайрат
Свободный агент
09.02.26 / -
ОП Бочеров В.
Урал
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦФ Дьябате Б.
Стабек
500 тыс €
22.01.26 / 31.12.27
ОП Абдуллахи О.
Арис
Свободный агент
08.01.26 / 31.12.27
ОП Бутаревич А.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
08.01.26 / 13.03.26
АП Гоманов К.
Ислочь
120 тыс €
01.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Москаленчик И.
Арсенал
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
ЛП Скибский Я.
Витебск
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Глушков Н.
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
ЦП Галята Д.
Арис
Аренда 80 тыс €
10.07.26 / 30.06.27
ЦФ Тиуне С.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЦФ Тиуне С.
Нафтан
Аренда
01.04.26 / 30.06.26
ЦФ Антилевский Д.
Арсенал
Свободный агент
27.03.26 / -
ЦЗ Карпович С.
Динамо Мн
Аренда
18.03.26 / 31.12.26
ЛВ Жердев Г.
Славия-Мозырь
Свободный агент
17.03.26 / 31.12.26
ЛВ Жердев Г.
Без клуба
Свободный агент
16.03.26 / -
ОП Бутаревич А.
Динамо-Брест
100 тыс €
13.03.26 / 31.12.26
АП Пухов Т.
Барановичи
Свободный агент
02.03.26 / -
ЛВ Никифоренко О.
Раднички
Свободный агент
19.01.26 / -
ЦЗ Чудук А.
Слуцк
Свободный агент
17.01.26 / 31.12.26
ЛВ Никифоренко О.
Раднички
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦЗ Залеский А.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦП Русак С.
Днепр
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦЗ Божко Е.
Арсенал
Аренда
13.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Левицкий Д.
Динамо-Брест
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Антилевский Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
АП Пухов Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Чудук А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Русак С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Залеский А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Никифоренко О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Левицкий Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Минск
Минск
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Дийе М.
Без клуба
Свободный агент
01.05.26 / 31.12.26
ВР Ещенко С.
Спартак К
Свободный агент
25.03.26 / -
ЦЗ Кампо Ф.
Без клуба
Свободный агент
05.03.26 / 31.12.26
ЛВ Ксенофонтов А.
Витебск
Свободный агент
05.02.26 / -
ПЗ Кучинский К.
Неман
Свободный агент
02.02.26 / -
ОП Алексиевич И.
Гомель
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ЦФ Зубович Е.
Неман
Свободный агент
17.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Варакса В.
БАТЭ
Свободный агент
03.07.26 / -
ВР Ещенко С.
Калуга
Свободный агент
01.07.26 / -
ВР Ещенко С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ПЗ Назаренко П.
Витебск
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
РФ Бондаренко М.
Динамо-Брест
Свободный агент
13.02.26 / 31.12.28
ЦЗ Жевнеров Э.
Молодечно
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦФ Пенчук С.
Барановичи
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Жевнеров Э.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦФ Забелин К.
Днепр
Свободный агент
13.01.26 / -
ЦЗ Сокол А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Забелин К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Икечукву Ч.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Нафтан
Новополоцк
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Чернявский В.
Динамо Мн
Аренда
03.04.26 / 31.12.26
ЦЗ Джон Д.
Без клуба
Свободный агент
02.04.26 / 31.12.26
ЦФ Тиуне С.
МЛ Витебск
Аренда
01.04.26 / 30.06.26
ЦФ Гурбанов М.
Днепр
Аренда
07.03.26 / 31.12.26
ЦП Зайнивов А.
Динамо-2 Мх
Аренда
02.03.26 / 31.12.26
ЛЗ Акаев А.
Динамо-2 Мх
Свободный агент
02.03.26 / 31.12.26
ЛВ Яковлев В.
Атырау
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.26
АП Гаджиев Ш.
Динамо Мх
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
ЦП Адамович К.
Динамо-2 Минск
Аренда
17.02.26 / 31.12.26
ОП Федоренко Д.
Без клуба
Свободный агент
13.02.26 / 09.07.26
ОП Мафвента Г.
Без клуба
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ОП Селезнев И.
Орша
Свободный агент
11.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Санников А.
БАТЭ
Свободный агент
02.02.26 / 31.12.26
ЦП Земко Е.
КДВ
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Латыхов Д.
Урал-2
Свободный агент
20.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Федоренко Д.
Славия-Мозырь
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦЗ Костомаров Н.
Без клуба
Свободный агент
08.07.26 / -
ОП Федоренко Д.
Без клуба
Свободный агент
08.07.26 / -
ЦП Колядко М.
Завершил
Завершил
23.04.26 / -
ПЗ Жвирбля А.
Орша
Свободный агент
23.04.26 / 01.07.26
ПВ Рахимов А.
Равшан
Свободный агент
28.02.26 / -
ЦП Суша А.
Волна Пинск
Свободный агент
03.02.26 / 31.12.26
ПВ Леонович К.
Гомель
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Сидор И.
Слуцк
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
ВР Денисенко А.
Сморгонь
Свободный агент
22.01.26 / 31.12.26
ОП Кресс Е.
БАТЭ
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ЛВ Протасов Е.
Витебск
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Кингу М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Рахимов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 06.07.26
Неман
Гродно
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПП Спэтару Д.
Спартаний Селемет
Свободный агент
03.03.26 / 31.12.26
ЦФ Радиковский Д.
Локомотив
Аренда
27.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Жимо Ш.
Без клуба
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.26
ПП Йорми Т.
Лида
Свободный агент
17.02.26 / 31.12.27
ЦП Гордейчук М.
Динамо-Брест
Свободный агент
19.01.26 / -
ЛЗ Васильев А.
Кызыл-Жар
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ПВ Гирс Д.
Витебск
Свободный агент
14.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гордейчук М.
Без клуба
Свободный агент
10.07.26 / -
ЛВ Левченко Б.
Молодечно
Аренда
09.07.26 / 31.12.26
ВР Белов М.
Динамо-Брест
Свободный агент
27.02.26 / -
ПВ Нгома И.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / -
ВР Белов М.
Без клуба
Свободный агент
26.02.26 / 31.12.27
ЦП Легчилин А.
Лида
Свободный агент
23.02.26 / 31.12.26
АП Клочков Ю.
Шуртан
Свободный агент
12.02.26 / -
ПЗ Кучинский К.
Минск
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Гвет Л.
Динамо Мн
Свободный агент
30.01.26 / -
ЦФ Гвет Л.
Без клуба
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЦП Легчилин А.
Без клуба
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦФ Зубович Е.
Минск
Свободный агент
17.01.26 / -
ПЗ Кучинский К.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 31.12.26
АП Клочков Ю.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦФ Зубович Е.
Без клуба
Свободный агент
12.01.26 / 31.12.26
ЦП Ахмеди В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Шамурзаев А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Славия-Мозырь
Мозырь
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Федоренко Д.
Нафтан
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦП Батыщев А.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦЗ Яшин Д.
Атырау
Свободный агент
04.07.26 / 31.12.26
ЦЗ Яшин Д.
Атырау
Свободный агент
01.07.26 / -
ЛВ Жердев Г.
МЛ Витебск
Свободный агент
17.03.26 / 31.12.26
ЦФ Вашкевич Д.
Арсенал
Свободный агент
21.02.26 / -
ЦЗ Калачев И.
Спартак К
Свободный агент
02.02.26 / -
ПЗ Агеев А.
Локомотив
Аренда
01.02.26 / 31.12.26
ЦФ Шевченко Е.
Динамо Мн
Свободный агент
01.02.26 / -
ВР Абрамович Е.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
23.01.26 / -
ЦП Сенько В.
Арсенал
Свободный агент
22.01.26 / -
АП Черноок К.
БАТЭ
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ЦФ Антилевский А.
Гомель
Свободный агент
02.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Калачев И.
Сокол
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Калачев И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 30.06.27
ЦЗ Прудник Д.
Островец
Аренда
28.03.26 / 31.12.26
ЛВ Кириленко К.
Днепр
Свободный агент
26.02.26 / -
ЛВ Бондаренко В.
Нива Долбизно
Аренда
24.02.26 / 31.12.26
ЦФ Грудько И.
Бумпром
Аренда
18.02.26 / 31.12.26
ЛЗ Давыдов В.
Белшина
Свободный агент
03.02.26 / -
ЛВ Котляров П.
Арсенал
Аренда
02.02.26 / 31.12.26
ВР Плотников М.
Женис
Свободный агент
18.01.26 / -
ЛЗ Макушинский Я.
Витебск
Свободный агент
17.01.26 / -
ЦЗ Прудник Д.
Слуцк
Аренда
16.01.26 / 18.03.26
ПВ Полоз В.
Динамо Мн
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦП Кенжебаев Е.
Без клуба
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.26
ОП Сазончик С.
Арсенал
Свободный агент
12.01.26 / -
ЦП Батыщев А.
Торпедо-БелАЗ
Свободный агент
10.01.26 / -
ЛЗ Иванов А.
Динамо Мн
Свободный агент
08.01.26 / -
ЦП Батыщев А.
Без клуба
Свободный агент
07.01.26 / 07.07.26
ЛЗ Макушинский Я.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Давыдов В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛВ Кириленко К.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ОП Сазончик С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЛЗ Иванов А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ВР Плотников М.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Полоз В.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Петросян Г.
БКМА Ереван
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦФ Лисакович В.
Целе
Свободный агент
06.04.26 / -
ЦП Быков А.
Динамо-Брест
Свободный агент
29.03.26 / -
ЦП Жульпа Д.
БАТЭ
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Будько М.
Динамо-2 Минск
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.27
ЦП Кролик В.
Динамо-2 Минск
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.28
ЦФ Французов А.
Локомотив
Аренда
29.01.26 / 31.12.26
ЦП Бамба М.
Сморгонь
Свободный агент
26.01.26 / -
ПЗ Залеский А.
Арсенал
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Залеский А.
МЛ Витебск
Свободный агент
15.01.26 / -
ЛЗ Михайрин М.
Арсенал
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ЛВ Киселев В.
БАТЭ-2
Свободный агент
13.01.26 / 31.12.28
ЦП Батыщев А.
Славия-Мозырь
Свободный агент
10.01.26 / -
ВР Игнатович С.
Женис
Свободный агент
10.01.26 / 31.12.26
ЦП Гаевой М.
Арсенал
Свободный агент
08.01.26 / -
ЦЗ Чаговец Е.
Гомель
Свободный агент
06.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Перович Н.
Днепр
Свободный агент
09.07.26 / -
ЦП Батыщев А.
Славия-Мозырь
Свободный агент
07.07.26 / -
ЦФ Лисакович В.
Без клуба
Свободный агент
06.07.26 / -
ЛЗ Перович Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.27
ЦП Батыщев А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.26 / 31.12.26
ЦФ Железный Р.
Лида
Аренда
09.03.26 / 31.12.26
ЛВ Седько П.
Иртыш
Свободный агент
30.01.26 / -
ПЗ Нечаев Д.
Иртыш
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦФ Климович В.
Иртыш
Свободный агент
27.01.26 / -
ЦФ Василевич И.
Зимбру
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦП Бородин Д.
Окжетпес
Свободный агент
23.01.26 / -
ВР Абрамович Е.
Славия-Мозырь
Свободный агент
23.01.26 / -
ЛВ Седько П.
Без клуба
Свободный агент
22.01.26 / 20.06.26
ЦП Бородин Д.
Без клуба
Свободный агент
18.01.26 / 31.12.26
ЦФ Василевич И.
Без клуба
Свободный агент
18.01.26 / 10.07.26
ЦФ Климович В.
Без клуба
Свободный агент
16.01.26 / 12.06.26
ОП Селява А.
Динамо Мн
Свободный агент
11.01.26 / -
ОП Чарыев Т.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 31.12.26
ПЗ Нечаев Д.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / 13.07.26
ОП Бутаревич А.
МЛ Витебск
Свободный агент
08.01.26 / 13.03.26
ОП Селява А.
Без клуба
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
ВР Абрамович Е.
Без клуба
Свободный агент
04.01.26 / 31.12.26
ЦФ Василевич И.
Зимбру
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Бурко И.
Завершил
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Малащицкий И.
Динамо-Брест
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Политевич С.
Завершил
Завершил
01.01.26 / -
ЦФ Скавыш М.
Завершил
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Шукуров А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Альфред С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы700 тыс €
Расходы2,10 млн €
Общий баланс-1,40 млн €
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