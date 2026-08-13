Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между могилевским «Днепром» и бобруйской «Белшиной» пройдет 14 августа в Могилеве на стадионе «Спартак». Хозяева подходят к игре с хорошим атакующим потенциалом и историческим преимуществом над соперником – они побеждают в трех последних очных матчах, тогда как гости находятся в кризисной форме и не выигрывают в шести последних встречах в Высшей лиге. Встречаются команды с разными целями: «Днепр» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Белшина» пытается прервать неудачную серию. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Днепра Могилев» говорит их стабильная атака и успешная история встреч с «Белшиной». Хозяева забивают в восьми последних матчах против этого соперника, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 1,80 раза за матч. В очных встречах «Днепр» побеждает в трех последних матчах подряд, что дает ему психологическое преимущество. Однако защита могилевчан вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В предыдущем туре «Днепр» уступил «Славии Мозырь» (0-3), но до этого сыграл результативную ничью с «Нафтаном» (3-3), что подтверждает их атакующий потенциал. В Кубке Беларуси команда уверенно прошла «Осиповичи» (3-1) и «Торпедо-БелАЗ» (2-1), демонстрируя боевой настрой.

«Белшина» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в шести последних матчах Высшей лиги, а ее защита действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,40 гола и пропускают в десяти последних матчах. Однако атака гостей выглядит достаточно острой: в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола, а в очных встречах с «Днепром» забивают в пяти из семи последних матчей. В последнем туре «Белшина» потерпела разгромное поражение от «Динамо Брест» (0-4), но до этого в Кубке Беларуси разгромила «Викторию» (8-1), что говорит о способности команды забивать. Однако проблемы в обороне, особенно на выезде, где «Белшина» не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Днепра», могут стать ключевым фактором.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Днепр» имеет преимущество в атаке и исторических встречах, тогда как «Белшина» полагается на свои атакующие возможности, но страдает в защите. Учитывая, что хозяева играют дома и стабильно забивают «Белшине», а гости много пропускают, «Днепр» выглядит фаворитом в этом матче.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Днепр Могилев» имеет явное преимущество: команда побеждает в трех последних матчах против «Белшины» и забивает в восьми последних встречах с этим соперником. Однако «Белшина» стабильно забивает «Днепру» в пяти из семи последних матчей и имеет хорошую выездную статистику против этого соперника – не проигрывает в семи из восьми последних гостевых встреч. Текущая форма «Днепра» лучше: команда демонстрирует стабильную атаку, тогда как «Белшина» не выигрывает в шести последних матчах и много пропускает. Учитывая эти факторы, «Днепр» выглядит предпочтительнее.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Днепра Могилев». Хозяева имеют историческое преимущество над соперником (три победы подряд), стабильно забивают «Белшине» в восьми последних матчах и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, находятся в кризисе (шесть матчей без побед) и имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в десяти последних матчах). Ожидаем, что «Днепр» использует свое преимущество и добьется победы. Ставка: победа «Днепра Могилев» с коэффициентом 1,87.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Днепром Могилев» и «Белшиной» состоится 14 августа 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Беларусь 5.