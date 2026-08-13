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«Днепр Могилев» — «Белшина»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

13 августа 2026 9:20
Днепр - Белшина
14 авг. 2026, пятница 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Днепра Могилев»
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Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между могилевским «Днепром» и бобруйской «Белшиной» пройдет 14 августа в Могилеве на стадионе «Спартак». Хозяева подходят к игре с хорошим атакующим потенциалом и историческим преимуществом над соперником – они побеждают в трех последних очных матчах, тогда как гости находятся в кризисной форме и не выигрывают в шести последних встречах в Высшей лиге. Встречаются команды с разными целями: «Днепр» стремится закрепиться в верхней части таблицы, а «Белшина» пытается прервать неудачную серию. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Днепра Могилев» говорит их стабильная атака и успешная история встреч с «Белшиной». Хозяева забивают в восьми последних матчах против этого соперника, а в среднем за последние пять игр поражают ворота соперников 1,80 раза за матч. В очных встречах «Днепр» побеждает в трех последних матчах подряд, что дает ему психологическое преимущество. Однако защита могилевчан вызывает серьезные опасения – они пропускают в шести последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В предыдущем туре «Днепр» уступил «Славии Мозырь» (0-3), но до этого сыграл результативную ничью с «Нафтаном» (3-3), что подтверждает их атакующий потенциал. В Кубке Беларуси команда уверенно прошла «Осиповичи» (3-1) и «Торпедо-БелАЗ» (2-1), демонстрируя боевой настрой.

«Белшина» подходит к матчу в кризисном состоянии. Команда не выигрывает в шести последних матчах Высшей лиги, а ее защита действует крайне ненадежно – в среднем за последние пять игр они пропускают 2,40 гола и пропускают в десяти последних матчах. Однако атака гостей выглядит достаточно острой: в среднем за последние пять игр они забивают 2,00 гола, а в очных встречах с «Днепром» забивают в пяти из семи последних матчей. В последнем туре «Белшина» потерпела разгромное поражение от «Динамо Брест» (0-4), но до этого в Кубке Беларуси разгромила «Викторию» (8-1), что говорит о способности команды забивать. Однако проблемы в обороне, особенно на выезде, где «Белшина» не проигрывает в семи из восьми последних матчей против «Днепра», могут стать ключевым фактором.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Днепр» имеет преимущество в атаке и исторических встречах, тогда как «Белшина» полагается на свои атакующие возможности, но страдает в защите. Учитывая, что хозяева играют дома и стабильно забивают «Белшине», а гости много пропускают, «Днепр» выглядит фаворитом в этом матче.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Днепр Могилев» имеет явное преимущество: команда побеждает в трех последних матчах против «Белшины» и забивает в восьми последних встречах с этим соперником. Однако «Белшина» стабильно забивает «Днепру» в пяти из семи последних матчей и имеет хорошую выездную статистику против этого соперника – не проигрывает в семи из восьми последних гостевых встреч. Текущая форма «Днепра» лучше: команда демонстрирует стабильную атаку, тогда как «Белшина» не выигрывает в шести последних матчах и много пропускает. Учитывая эти факторы, «Днепр» выглядит предпочтительнее.

Личные встречи
Побед - 4 (20%)
Ничьих - 10 (50%)
Побед - 6 (30%)
23
Забитых мячей
29
1.15
В среднем за матч
1.45
4:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Днепр
4 : 3
06.08.2022
Белшина
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
2 : 2
20.08.2011
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Днепр
1 : 1
14.08.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Белшина
1 : 2
10.04.2026
Днепр
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Днепр
3 : 1
25.10.2025
Белшина
Беларусь. Первая лига, 13 тур
Белшина
0 : 1
21.06.2025
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Днепр
4 : 3
06.08.2022
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Белшина
0 : 0
20.03.2022
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Белшина
1 : 1
23.11.2014
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Днепр
1 : 2
05.10.2014
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
0 : 0
02.08.2014
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Днепр
0 : 0
16.05.2014
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Днепр
1 : 5
23.11.2013
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Белшина
1 : 1
06.10.2013
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Белшина
3 : 1
06.07.2013
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Днепр
0 : 1
21.04.2013
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
0 : 0
23.10.2011
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
2 : 2
20.08.2011
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Белшина
2 : 2
21.05.2011
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
1 : 1
18.09.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Белшина
2 : 1
22.08.2010
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Днепр
1 : 3
22.05.2010
Белшина
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
33
Андрей Синенко
ВР
3
Ненад Перович
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Белшина
31
Павел Пришивалко
ВР
17
Илья Вихров
ЛЗ
23
Владислав Соланович
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
6
D. Lazarev
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Днепр
22
Nikita Sednev
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
74
D. Cherkasov
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
55
Никита Краснов
ЦП
99
Владислав Степаненко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Кирилл Малых
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
4-1-1-1-3
33
Синенко
3
Перович
5
Варганов
15
Касараб
18
Михаленко
89
Арутюнян
8
Русак
29
Денисюк
66
Терещук
37
Цепенков
10
Забелин
3-3-1-1-2
31
Пришивалко
23
Соланович
78
Якушевич
6
17
Вихров
5
Селезнев
14
Давыдов
8
Русенчик
10
Козлов
21
Голуб
7
Ачаповский
29
Денисюк
55
Краснов
55
Краснов
29
Денисюк
3
Перович
17
Потапенко
17
Потапенко
3
Перович
10
Забелин
21
Карпицкий
21
Карпицкий
10
Забелин
21
Голуб
18
Некрасов
18
Некрасов
21
Голуб
Остались в запасе
Днепр
Белшина
22
Nikita Sednev
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
74
D. Cherkasov
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
Главный тренер
Станислав Суворов
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
22
Nikita Sednev
ВР
77
Дмитрий Гущенко
ВР
74
D. Cherkasov
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
99
Владислав Степаненко
ПВ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Dmitry Malashkevich
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Володько

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Днепра Могилев». Хозяева имеют историческое преимущество над соперником (три победы подряд), стабильно забивают «Белшине» в восьми последних матчах и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, находятся в кризисе (шесть матчей без побед) и имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в десяти последних матчах). Ожидаем, что «Днепр» использует свое преимущество и добьется победы. Ставка: победа «Днепра Могилев» с коэффициентом 1,87.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Днепром Могилев» и «Белшиной» состоится 14 августа 2026 года в Могилеве на стадионе «Спартак» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Беларусь 5.

«Днепр Могилев» – «Белшина»: смотреть онлайн

1.87
Победа «Днепра Могилев»
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Белшина Днепр
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