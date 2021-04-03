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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Витебск
Торпедо-БелАЗ - Витебск: обзор матча 03 апреля 2021
Торпедо-БелАЗ
03.04.2021, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
30'
А. Скитов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Витебск
Замена
И. Кухарчик
️️️️
Д. Антилевский
87'
Желтая карточка
А. Антилевский
80'
Замена
А. Антилевский
️️️️
К. Кириленко
72'
Замена
К. Премудров
️️️️
Н. Николаевич
70'
Замена
M. Monteiro
️️️️
А. Макаров
67'
55'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Е. Краснов
55'
Замена
Р. Теверов
️️️️
Г. Рассадкин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Скитов
30'
29'
Желтая карточка
Г. Рассадкин
Желтая карточка
Н. Николаевич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
19
Виталий Устинов
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Витебск
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
29
Вандерсон
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Торпедо-БелАЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
11
Алексей Антилевский
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Павел Кленье
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
13
Максим Дробыш
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
3-4-1-3
44
Аусси
88
Яшин
5
Бурко
19
Устинов
13
Николаевич
21
Макаров
35
Хачатурян
88
Кириленко
1
Бушма
90
Антилевский
7
4-2-5
29
Вандерсон
4
Скитов
6
Сезар
5
Лебедев
20
Краснов
0
8
Ермакович
88
Рассадкин
19
77
Гущенко
11
Матвеенко
90
Антилевский
8
Кухарчик
8
Кухарчик
90
Антилевский
21
Макаров
29
29
21
Макаров
88
Кириленко
11
Антилевский
11
Антилевский
88
Кириленко
13
Николаевич
6
Премудров
6
Премудров
13
Николаевич
20
Краснов
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
20
Краснов
88
Рассадкин
9
Теверов
9
Теверов
88
Рассадкин
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Витебск
9
Павел Кленье
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
14
Захар Червяков
ЦФ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
9
Павел Кленье
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
14
Захар Червяков
ЦФ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Витебск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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