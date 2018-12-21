Сергей Ясинский
Тренер
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Ясинский
|Команда
|Витебск
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|7 января 1965
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Ясинский
|Команда
|Витебск
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|7 января 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Витебск
|21
|3
|9
|9
|Дата
|Матч
|19.03.2022
|Энергетик-БГУ
|3 : 1
|Витебск
|03.04.2022
|Витебск
|1 : 1
|Минск
|11.04.2022
|Арсенал
|0 : 0
|Витебск
|17.04.2022
|Витебск
|0 : 3
|Славия-Мозырь
|22.04.2022
|Белшина
|2 : 2
|Витебск
|02.05.2022
|Витебск
|2 : 1
|Днепр
|13.05.2022
|Витебск
|1 : 1
|Гомель
|22.05.2022
|Динамо
|2 : 1
|Витебск
|20.08.2022
|Витебск
|3 : 0
|Арсенал
|28.08.2022
|Славия-Мозырь
|0 : 2
|Витебск
|03.09.2022
|Витебск
|2 : 2
|Белшина
|10.09.2022
|Днепр
|2 : 1
|Витебск
|16.09.2022
|Витебск
|1 : 1
|БАТЭ
|30.09.2022
|Гомель
|1 : 0
|Витебск
|08.10.2022
|Витебск
|0 : 0
|Динамо
|14.10.2022
|Витебск
|0 : 5
|Шахтер
|18.10.2022
|Торпедо-БелАЗ
|1 : 0
|Витебск
|23.10.2022
|Витебск
|0 : 1
|Слуцк
|29.10.2022
|Динамо-Брест
|4 : 4
|Витебск
|06.11.2022
|Витебск
|1 : 3
|Ислочь
|12.11.2022
|Неман
|1 : 1
|Витебск