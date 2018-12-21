Главный тренер «Витебска»: «Самый деревянный южноамериканец лучше самого техничного белоруса»

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский заявил, что белорусским футболистам очень не хватает техники. По его словам, даже самый плохо оснащенный в этом плане игрок из Южной Америки сильнее самого техничного белоруса.

«Имея в команде бразильца, который понимает по-русски, можно было рискнуть и привести его соотечественников, не знающих языка. Они обладают как минимум двумя положительными качествами, которые очень важны в современном футболе. Во-первых, бразильцы невероятно техничны.

Не хочу никого обидеть, но даже самый деревянный южноамериканец в техническом плане сильнее самого техничного белоруса. Можно долго рассуждать, почему так, но давайте просто примем этот факт. Во-вторых, бразильцы совсем не любят проигрывать. Порой даже во время тренировок случаются перегибы и приходится останавливать ребят, чтобы они успокоились. Во всех компонентах наши бразильцы были как на подбор», – сказал Ясинский в интервью Tribuna.