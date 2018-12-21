Главный тренер «Витебска»: «Самый деревянный южноамериканец лучше самого техничного белоруса»

Умная мысль - на счет бразильца, понимающего по-русски.
А еще лучше, когда есть такой тренер, Гильерме не останется без работы.
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский заявил, что белорусским футболистам очень не хватает техники. По его словам, даже самый плохо оснащенный в этом плане игрок из Южной Америки сильнее самого техничного белоруса.
«Имея в команде бразильца, который понимает по-русски, можно было рискнуть и привести его соотечественников, не знающих языка. Они обладают как минимум двумя положительными качествами, которые очень важны в современном футболе. Во-первых, бразильцы невероятно техничны.
Не хочу никого обидеть, но даже самый деревянный южноамериканец в техническом плане сильнее самого техничного белоруса. Можно долго рассуждать, почему так, но давайте просто примем этот факт. Во-вторых, бразильцы совсем не любят проигрывать. Порой даже во время тренировок случаются перегибы и приходится останавливать ребят, чтобы они успокоились. Во всех компонентах наши бразильцы были как на подбор», – сказал Ясинский в интервью Tribuna.