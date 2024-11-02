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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Витебск
Торпедо-БелАЗ - Витебск: обзор матча 02 ноября 2024
Торпедо-БелАЗ
02.11.2024, суббота, 20:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Витебск
6'
М. Мякиш
42'
К. Премудров
70'
А. Шукуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Витебск
Замена
Н. Пацко
️️️️
В. Побудей
87'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Бутаревич
76'
Желтая карточка
Д. Левицкий
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Шукуров
Пас отдал
А. Ковалев
70'
66'
Замена
Е. Гулецкий
️️️️
В. Жумаев
Замена
А. Ковалев
️️️️
А. Ксенофонтов
61'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Лаптев
61'
Замена
И. Бурко
️️️️
И. Руцкий
61'
54'
Замена
Е. Новых
️️️️
Я. Мосесов
ГОЛ! 2:0!
К. Премудров
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Мякиш
Пас отдал
А. Шукуров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
7
Роман Лисовский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
17
Евгений Новых
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Абрамович
11
Левицкий
27
Нечаев
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
80
Ксенофонтов
10
Лаптев
3-2-3-1-1
12
Харитонов
22
Егоров
24
Маглуар
23
Наумов
3
Жумаев
8
Мосесов
7
Лисовский
20
Краснов
22
Скибский
55
Гирс
9
Теверов
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
44
Бутаревич
10
Шарковский
10
Шарковский
44
Бутаревич
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
30
Побудей
29
Пацко
29
Пацко
30
Побудей
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
3
Жумаев
2
Гулецкий
2
Гулецкий
3
Жумаев
8
Мосесов
17
Новых
17
Новых
8
Мосесов
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Витебск
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
41
Максим Плотников
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
25
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
19
Никита Вехтев
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
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0 : 2
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